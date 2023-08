Nenechte si ujít jedinečnou příležitost získat Be Lenka barefoot obuv za výhodné ceny. Přijďte na brněnský bazar již v sobotu 2. 9. 2023.

Foto: Be Lenka, s.r.o.

Přichází podzim a s ním skvělá příležitost pro všechny nadšence barefoot obuvi a kvalitního udržitelného oblečení – Be Lenka! Chcete-li si pořídit stylové a pohodlné boty, nebo třeba obléci celou rodinu do udržitelného prémiového šatníku, máte jedinečnou šanci se seznámit se zvýhodněnou nabídkou značky Be Lenka. Přijďte se podívat na výběr, který tento bazar přináší, a dopřejte svým chodidlům to nejlepší pro jejich přirozený pohyb.

Be Lenka mění obuvnické návyky lidí po celém světě ručně vyráběnými barefoot boty, jejichž výroba probíhá i v České republice. Za značkou Be Lenka stojí však více než jen pohodlná obuv vytvořená s ohledem na anatomické předpoklady. Be Lenka zahrnuje životní styl, péči o své tělo a pohodlí. A právě tuto filozofii můžete zažít na vlastní kůži na podzimním barefoot bazaru Be Lenka v Brně.

Datum: Sobota, 2. září 2023

Čas: 9:00 - 14:00

Místo: Tržnice Brno, Zelný trh - 3. Poschodí

Jeden z minulých Be Lenka barefoot bazarů v ŽiliněZdroj: Be Lenka, s.r.o.

Co můžete na bazaru očekávat?

Be Lenka je odborníkem na barefoot obuv, která klade důraz na přirozený tvar chodidla, volnost pohybu a komfort. Na bazaru budou k dispozici různé modely bot, a to včetně podzimních a zimních variant, jako jsou polobotky a kotníkové boty, stejně jako pohodlné tenisky. V nabídce najdete modely pro dospělé i děti, takže každý si zde najde své nové barefoot boty.

Ačkoliv všechny boty ve výrobním procesu podstupují důkladnou kontrolu, občas se může vyskytnout nepatrná vadka, která je při ruční výrobě zcela běžná. Jde například o zaschlé lepidlo, mírně pokrčenou kůži, či drobné škrábance, které však nemají žádný vliv na funkčnost, ani běžné nošení bot. Není důvod tyto boty okamžitě zavrhnout, spíše můžeme využít možností, které nabízí Be Lenka bazar. Tato situace nejen šetří životní prostředí, ale také představuje jedinečnou příležitost pořídit si své oblíbené kousky za poloviční cenu.

Na barefoot bazaru si najdou své kousky děti i dospělíZdroj: Be Lenka, s.r.o.

Nabídka nekončí u obuvi!

Na bazaru si můžete pořídit nejen boty, ale také kvalitní oblečení a doplňky. Be Lenka přináší svoji novou prémiovou kolekci oblečení, která se vyznačuje nadčasovým stylem a je vyrobena z prémiových, přírodních materiálů. Trička, košile, teplákové soupravy, šaty – něco pro každou příležitost a nadčasový vkus. A pro rodiče, kteří dbají na kontaktní rodičovství, zde bude také nabídka nosítek a šátků. Be Lenka nosítka jsou ergonomická a vyrobená s láskou na Slovensku, z nejkvalitnějších certifikovaných materiálů pro nejmenší členy rodiny.

Více než jen nákupní zážitek

Bazar je nejen o nákupech, ale také o setkání s komunitou lidí sdílejících stejné zájmy a hodnoty. Na místě bude tým Be Lenka, kteří vám rádi poradí ohledně výhod barefoot obuvi, babywearingu, nebo udržitelné kolekce kapsulového šatníka.

Součástí jsou také babywearing produkty a nová kolekce prémiového šatníku Be LenkaZdroj: Be Lenka, s.r.o.

Nenechte si ujít podzimní barefoot bazar!

Přijďte v sobotu 2. září 2023 mezi 9:00 a 14:00 na Tržnici Brno, a to ve 3. poschodí. Buďte součástí barefoot komunity, objevte krásu Be Lenka obuvi a oblečení a prožijte inspirativní den plný módy, pohodlí a společných zážitků.

Zůstaňte informováni:

Připojte se k události na Facebook stránkách a nechte si ujít žádné novinky týkajíci se tohoto skvělého eventu!

Bližší informace a aktualizace k události naleznete na oficiálních kanálech Be Lenka.

Vaše chodidla si zaslouží jen to nejlepší – pojďte to objevit na Be Lenka podzimním barefoot bazaru v Brně!

Na všechny návštěvníky se těší věčně usmátý tím Be LenkaZdroj: Be Lenka, s.r.o.