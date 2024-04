Očekávaná muzikálová událost roku premiérově v Praze od 12. listopadu 2024, vstupenky rychle mizí!

Foto: beans s.r.o.

V muzikálové komedii, která měla světovou premiéru v roce 2016 (Broadway, New York), sledujeme mladou dívku Lydii, jež neustále hledá cestu, jak se vypořádat se smrtí své milované matky. Místo jejího otce Charlese, který je zaslepen svou éterickobio kněžkou Deliou, jsou jí v jejím trápení jedinými posluchači duchové, Barbara a Adam. Do jejich domu se proti jejich vůli, právě Lydie se svým otcem a jeho milenkou nastěhovali. Bytostí, která do celé situace vnese ještě větší chaos je excentrický a zábavný démon Beetlejuice, jehož úmysly jsou nečisté podobně jako jeho chrup. Jak už to u řady dramat bývá, tak i v tomto případě zůstává hlavním hybatelem láska, která se ukazuje v mnoha podobách a divákovi krom strhující vizuální show demonstruje svou nesmrtelnost.

Pouhých 8 let po premiéře na newyorské Broadwayi se český muzikálový divák může těšit na úžasnou show! Beetlejuice si jistě u nás získá své příznivce, stejně jako si získal srdce amerického publika svou energickou a expresivní hudbou, nápaditou scénografií a kostýmy, které vycházejí z ikonického vizuálního stylu Tima Burtona, podle jehož stejnojmenného filmu z roku 1988 dílo vzniklo. Oscarový snímek se tehdy nesmazatelně zapsal do dějin kinematografie už jen proto, že pro následující dekády vyšlapal cestičku žánru horrorové fantasy komedie. Současná muzikálová adaptace filmu Beetlejuice z pera Scotta Browna, Anthony Kinga a skladatele a textaře Eddieho Perfecta si v ničem nezadá s originálem a naopak velmi vkusně a trefně celý příběh posouvá do modernější roviny s prvky nejnovějších divadelních triků, kouzel a světelných efektů. Muzikál s sebou přináší směsici temné komedie, temného humoru a dojemných momentů.

Producentovi a řediteli Hudebního divadla Karlín Egonu Kulhánkovi se povedl husarský kousek nejen tak rychlým získáním licence k uvedení muzikálu, ale i sestavením jedinečného mezinárodního tvůrčího týmu. V něm jsou mj. americký režisér Gabriel Barre, anglický scénograf Dave Benson, ale i člen americké divadelní síně slávy, držitel Drama Desk Award a dvojnásobný držitel nejvyššího muzikálového ocenění Tony Award, broadwayský light designér Ken Billington.

A na koho se tedy v hlavních rolích živých i neživých postav muzikálu Beetlejuice můžeme v Karlíně těšit? Beetlejuice Jana Sklenáře a Lydii Ines Ben Ahmed doplňují v alternacích zvučná jména, namátkou Eva Burešová Tereza Rychlá Kripnerová, Dasha, Iva Pazderková, Marek Lambora, Roman Tomeš, Richard Genzer, Jakub Kohák, Marek Taclík a mnoho dalších.