Běh pro Hospic Anežky České v Červeném Kostelci spojuje dobročinnost s aktivním životním stylem. Účastníci tohoto běhu zlepší svou fyzickou kondici, ale také podpoří místní hospic, který již tři desetiletí neúnavně a oddaně pečuje o nevyléčitelně nemocné pacienty.

Tento nápad vznikl přímo v Červeném Kostelci. "Celou akci jsme museli pečlivě naplánovat, včetně vytvoření vizuální identity a webových stránek. S nadšením jsme se pustili do této výzvy a když se dnes ohlédnu, tak to stálo za to. Každoročně se našeho Běhu pro Hospic Anežky České v Červeném Kostelci účastní více jak 600 běžců, a letos slavíme již desátý ročník," s potěšením sděluje zakladatel projektu Michal Pokorák, CEO společnosti Digital Media Publishing. Tento nápad představil Oblastní charitě v Červeném Kostelci v roce 2012 a společně se rozhodli jej uskutečnit. "Jsem šťastný, že se tento koncept osvědčil a stal se populárním v našem regionu. Navíc se stává součástí naší firemní kultury v Digital Media Publishing. I když jsme IT společnost specializující se na tvorbu webových stránek a e-shopů, naši zaměstnanci se každý rok těší na běh a na příležitost podpořit dobrou věc," dodává Michal Pokorák.

Každý rok se do tohoto projektu zapojuje známá sportovní osobnost jako jeho ambasador. Letošní ročník bude mít tu čest přivítat Kateřinu Baďurovou, atletku specializující se na skok o tyči a také vítězku soutěže Stardance. V minulých letech se mezi patrony běhu objevili světový rekordman v pětiboji David Svoboda a olympijský vítěz ve skocích na lyžích Aleš Valenta.

Výtěžek z letošního ročníku běhu bude věnován projektu snižování energetické náročnosti hospice. V hospici dojde například k výměně oken, montáži nových fotovoltaických panelů, nebo výměně svítidel za nová, úspornější.

Tato běžecká událost se uskuteční v sobotu 16. září 2023, s hlavním závodem startujícím v 11:00. Běžci mají na výběr z různě dlouhých tratí, 2 km, 5 km nebo 10 km, a také jsou připraveny tratě pro děti. Hlavní trať na 10 km boduje do celkového hodnocení běžeckého seriálu Mizuno Primátor Cup, jehož je Běh pro Hospic Anežky České v Červeném Kostelci součástí. Registrace je možná online na webové stránce https://www.behprohospic.cz/. Přijďte a přidejte se k této skvělé akci, která spojuje sport s dobrou věcí.

Video z akce:

