V letním areálu Na Sladovce současní provozovatelé vybudovali letní parket a navázali tak na dlouholetou tradici krásného místa, kde se konaly zábavy již ve 30. letech minulého století.

Foto: The Bears, spol. s r.o.

Pro tento rok připravili obsáhlý program, v němž vystoupí známé kapely jako PROTHEUS, Krausberry, country kapela Fešáci, Janek Ledecký s kapelou, Morčata na útěku, Vitacit, Premier, Doga a další.

„Program je již v plném proudu, máme za sebou několik úspěšných akcí a koncertů, pozitivní zpětná vazba od návštěvníků nás těší a jsme rádi, že se u nás lidem líbí a rádi se vracejí,“ říká provozovatel letního parketu Na Sladovce.

Tento rok zde proběhly městské Čarodějnice, Vítání léta, koncert kapely Alkehol, E!E, Vision Days a další. V areálu je k dispozici přes 300 míst k sezení a celková kapacita areálu je maximálně 600 návštěvníků. Dále Sladovka disponuje jedním vnitřním a dvěma venkovními bary, během akcí je v provozu i venkovní gril a udírna.

Na jakou kapelu se mohou návštěvníci nejvíce těšit a kde lze zakoupit vstupenky? „Vzhledem k tomu, že je program multižánrový a vystoupí zde mnoho známých jmen, je otázka výběru toho nejlepšího na každém. Vstupenky lze tento rok zakoupit v síti Ticketportal online, osobně na jejich pobočkách, v Benešově například v infocentru, nebo na místě. Ale protože je kapacita areálu omezena a na většinu akcí je předem zakoupená vstupenka výrazně levnější, doporučujeme zakoupit vstupenky v předprodeji“

Běžný provoz probíhá od středy do pátku od 16:00 do 22:00 a o víkendech od 12:00 do 22:00.

Fotografie a další informace najdete na webu areálu www.nasladovce.cz.