Benešovská akciová společnost Mavel je důkazem, že v dnešní době může firma udržet vysokou kvalitu a zájem o své výrobky přes třicet let. Mavel se specializuje na výrobu turbín a pomocných technologií pro vodní elektrárny o výkonech od 30 kW do 30+ MW na jednotku. Jejich vodní turbíny vyrábějí čistou elektrickou energii v téměř pěti desítkách zemí na pěti kontinentech.

Mavel je jedna velká rodina, za kterou jsou vidět vodní turbíny po celém světě | Foto: archiv Mavelu

Benešov – Na Benešovsku patří Mavel mezi významné zaměstnavatele. V provozovně poblíž benešovského fotbalového stadionu tu pracuje přes 120 lidí, převážně technici a inženýři.

V Benešově má Mavel provozovnu a vedení společnosti. Druhý výrobní závod je na Moravě v Rájci-Jestřebí. V roce 2010 pak byla založena v americkém Bostonu dceřiná společnost Mavel Americas, Inc., která zaštiťuje marketing, obchodní aktivity, servis a projektový management pro mateřskou společnost na americkém kontinentu.

Historie Mavelu se začala psát v roce 1990, kdy Jan Šíp, Jiří Veis a Martin Šinták založili malou inženýrskou kancelář zaměřující se na vodní energetiku. Tihle tři pánové jsou u „kormidla“ dodnes. Právem mají být na co pyšní. První turbínu, Kaplanovu, o výkonu 100 kW, vyrobili a instalovali v roce 1993 v Německu. Od té doby to jsou další stovky instalovaných vodních turbín po celém světě.

Na své zaměstnance jsou v Mavelu právem hrdi. Vedení společnosti se tu snaží vytvořit rodinné prostředí se spoustou benefitů. Protože má Mavel zajištěny zakázky na dlouhou dobu, posilují řady o kvalifikované a loajální kolegy. „Situace na trhu ale není růžová. Dostatek kvalitních pracovníků prostě není. To je v průmyslu všeobecně známá věc, a je to vše o školském systému a špatné politice státu v oblasti zaměstnávání zahraničních pracovníků,“ říká kriticky Jan Šíp.

„Sehnat kvalitního zaměstnance je stále těžší, když už někoho vypipláme, pak je tu často agresivní styl velkých firem, manažeři mnohdy dostávají líbivé nabídky z korporátní sféry. Přitom naše podmínky nejsou špatné. Nové zaměstnance hledáme především ze škol, dáváme mladým lidem šanci růstu, zisku praxe a zkušeností,“ podotýká Jiří Veis.

„V současné době do Mavelu v Benešově hledáme například technologa výroby, mistra obrobny, obchodníka, kontrolora kvality, frézaře a soustružníka na CNC strojích i univerzálního soustružníka,“ vyjmenovává volné pozice HR manažerka firmy Pavlína Neufusová. „Rádi bychom sehnali někoho, kdo třeba chtěl podnikat s CNC stroji, zkusil to, ale nevyšlo mu to, nicméně má už zkušenosti a je si vědom svých kvalit. My jsme ochotni se domluvit na zajímavých individuálních podmínkách. Je jen třeba, aby se nebál nás oslovit,“ vysvětluje Jan Šíp.

V Mavelu jde o zajímavou práci, jejíž produkty míří do celého světa. „Letos například naše vodní turbíny zamířily do Japonska, USA, Kanady, na Tchaj-wan, posilovali jsme také infrastrukturu na Ukrajině. Když si v Japonsku objednají finální technologický výrobek od nás, signalizuje to, že umíme vyrobit produkt, který není druhořadý, ale který zaujme a splňuje jejich vysoké kvalitativní požadavky. To je dobrý pocit,“ říká Jiří Veis.

„Zaměstnancům nabízíme řadu benefitů. Já bych to popsala tak, že se tady o lidi staráme hezky. Jedna věc jsou platové podmínky, druhá pak mimopracovní aktivity, jejichž cílem je, aby se lidé potkali a poznali i jinde než v práci. Může to být zajištění vánočního večírku, víkendového výletu a třeba podpora pronájmu sportovišť. K tomu je třeba připomenout například příspěvek na stravování, penzijní připojištění, příspěvek při životním jubileu, svatbě, narození dítěte, ale třeba i balíček pro prvňáčky. Zaměstnaneckých benefitů máme více. Věřím ale tomu, že největším benefitem je to, že se u nás lidé cítí jako ve firmě s rodinnou atmosférou, ve firmě, která tu skvěle funguje přes třicet let a celou tu dobu má stále stejné spolumajitele. Ti dokázali firmu převést i přes některé krizové okamžiky, které pochopitelně v životě takové firmy nastávají,“ připomíná Pavlína Neufusová.

Zaměstnaneckou zajímavostí je, že před patnácti lety si Mavel vybral na univerzitě v Charkově nadané studenty, kteří jezdili do Benešova tři roky na praxi. Jeden z nich tu pak zůstal natrvalo pracovat i žít, a nyní ve firmě zastává velice důležitou pozici. „To potvrzuje, že můžeme být takzvaným inkubátorem pro jakoukoliv pozici,“ míní Jan Šíp.

„Za roky existence se Mavel stal firmou se špičkovými produkty i dobrým zaměstnavatelem. U nás je práce dynamická a globální. I když to je třeba „jen“ svářeč či frézař, tak i on má podíl na celku, na tom, že na druhém konci světa funguje naše vodní turbína,“ přemítá Jiří Veis. Ten prozradil, který okamžik v životě kolem turbín má nejraději. „Když se objeví nějaká zakázka, která je extrémně komplikovaná a naši technici to vyřeší. Pak přijedeme na lokalitu, zmáčkneme zelený knoflíka celé to novotou zářící monstrum začne dodávat elektriku do sítě. To jsou nádherné pocity,“ říká generální ředitel Jiří Veis, který si od myšlenek kolem turbín odpočine jízdou na svém motocyklu Harley Davidson. A Jan Šíp dodává: „Jsme úspěšní, protože od začátku ctíme, že slovo chlapa platí. To je pro nás zásadní. Jsme dobrým a čestným partnerem nejen našim zákazníkům, ale i dodavatelům a zaměstnancům. Vítáme do našeho týmu každého, kdo má zájem pracovat a sdílí stejné zásady jako my.“

JIŘÍ MACEK