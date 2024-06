Podpořte zlínské hokejisty i v příští sezóně, klub spustil prodej permanentek, které přinášejí spoustu výhod.

Foto: Berani Zlín, s.r.o.

Do startu nové hokejové sezóny sice ještě pár měsíců zbývá, ve zlínské Trinity Bank Aréně Luďka Čajky ale už přípravy jedou na plné obrátky.

Už nyní si tak fanoušci mohou zajistit svá místa na tribunách, klub totiž spustil prodej permanentních vstupenek, které s sebou kromě celosezónního přísunu kvalitního hokeje opět přinášejí spoustu výhod.

Zatímco hráči pod vedením trenérů neúnavně pilují kondici, v pozoru by měli být také fanoušci. Ti se v nové sezóně mohou těšit na řadu posil, novinky na stadionu, a hlavně spoustu vzrušujících hokejových večerů. Permanentní vstupenka platí na všechna utkání předsezónní přípravy, základní části i play-off první ligy. Jejich cena zůstala pro většinu kategorií stejná, jako v minulé sezóně.

Majitelé permanentek se navíc mohou těšit na řadu zajímavých benefitů, stejně jako v minulosti budou mít předkupní právo na exponované zápasy, slevu na vstupenky na zápasy baráže a další výhody.

Prodej permanentních vstupenek probíhá každý týden od pondělí do středy od 3. června, a to přímo na hlavní pokladně Trinity Bank Arény Luďka Čajky, případně pak na webu vstupenky.beranizlin.cz. Majitelé permanentek z minulé sezóny mají možnost si do 19. června zajistit svá oblíbená místa. Slevu na permanentku mohou opět využít děti narozené v roce 2010 a později a také držitelé průkazu ZTP/P.

https://www.beranizlin.cz/permanentky