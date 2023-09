Přidejte se k jedné z největších společností v Evropě

Původ SKUPINY BERGER sahá do oblasti zemědělství, do malého statku u obce Vilshofen v Německu. V roce 1905 se Johann Berger rozhodl stát podnikatelem. Malý stavební podnik Hans Berger začal rychle růst a společnost začala expandovat i do zahraničí.

V roce 1992 byla v České republice založena dceřiná společnost BERGER BOHEMIA a.s. Od svého založení se stala synonymem pro kvalitu, spolehlivost a inovace v oblasti silničních, mostních, železničních a pozemních staveb. Bez ohledu na typ projektu je schopna poskytnout profesionální a komplexní řešení.

V moderním světě stavebnictví jsou klíčovými faktory inovace a udržitelnost. Společnost BERGER BOHEMIA hledá nové způsoby, jak zlepšit své postupy a přinášet moderní řešení, která snižují dopady na životní prostředí.

Více jak třicetiletá historie by nebyla možná bez důvěry a podpory zákazníků, partnerů a zaměstnanců. BERGER BOHEMIA je odhodlána hrát významnou roli ve vývoji stavebnictví v České republice a zůstane jasnou volbou pro ty, kteří hledají nejlepší stavební řešení. Společnost je připravena pokračovat v poskytování špičkových stavebních služeb a podílet se tak i na utváření infrastruktury v naší zemi.

Se společnostmi BERGER SUROVINY s.r.o., BERGER BETON spol. s r.o. a společností ŽPK s.r.o. (Železniční projekčně-stavební kancelář s.r.o.) patří do skupiny BERGER HOLDING a poskytuje pracovní uplatnění pro téměř 400 zaměstnanců. Zůstává zaměstnavatelem s pevnými základy a nabízí stabilní pracovní uplatnění.

BERGER BOHEMIA aktivně podporuje studenty na univerzitách, školách a učilištích a poskytuje jim technickou podporu při studiu.

Studentům nabízí odborné praxe a brigády pro větší propojenost studia s praktickou částí výuky. Díky skvělému zázemí se studenti rádi vrací a prohlubují si své znalosti na větších i menších projektech, jak v moderních kancelářích, tak i na jednotlivých stavbách.

Nejeden takový student je nyní dlouholetým zaměstnancem, který se profesně vypracoval na vyšší pozici a sám řídí stavební projekty.

BERGER BOHEMIA nabízí stabilní pracovní příležitosti od dělnických profesí až po pozice vedoucích pracovníků - nabídka pracovních míst. Podporuje odborný rozvoj, například formou individuálních školení nebo poskytnutí příspěvku na autorizaci.

Hledáte příležitost, která Vám umožní profesně růst? Pak je tady společnost BERGER BOHEMIA pro Vás.

Buďte součástí týmu BERGER, který buduje nejen stavby, ale také kariéry. Společně můžete dosáhnout cílů, na které budete pyšní.



Začněte novou kapitolu své kariéry u BERGER BOHEMIA a.s.!

