Čeští zemědělci čelí náročným výzvám. Mohou za to nejen letošní nízké výnosy a propad cen komodit, situaci jim ztěžují také byrokratická zátěž a nejasná zemědělská politika. Jak se s těmito problémy vyrovnávají a co by jim mohlo pomoci? Nejen o tom jsme se bavili v rozhovoru s Josefem Mrázem, výkonným ředitelem společnosti AGROFERT, a. s.

Josef Mráz | Foto: archiv autora

V srpnu se konal v Českých Budějovicích padesátý ročník Země živitelky, mezinárodního a největšího agrosalonu v Česku, který je každoročním svátkem zemědělců. Vy jako zástupce AGROFERTu jste na něm nemohl chybět. Mají letos zemědělci co slavit?

Letošní ročník agrosalonu měl bohužel hořkou příchuť, protože pohled na letošní žně je spíše smutný. Výnosy obilovin by letos měly být podprůměrné a úroda řepky se očekává dokonce nejnižší od roku 2006. Co je však ještě horší, je propad cen komodit.

Co s tím můžete dělat?

Bohužel nic. Ceny komodit určují globální trhy. Na to žádný, ani sebevětší zemědělec, nemá vliv. Ať už jste malý zemědělec s hektarovým políčkem, nebo společnost z koncernu velikosti AGROFERTu, pokud chcete prodat svou úrodu, podíváte se, jaké jsou světové ceny komodit, a za ty prodáte.

Takže zemědělcům nezbývá nic jiného, než počkat na lepší ceny a prodat později?

Teoreticky ano, ale pak obilí nebo jiné komodity, které vypěstují, musí někde uskladnit, což také není zadarmo. A nikdo jim neřekne, kdy se ceny posunou příznivějším směrem. Navíc zemědělec potřebuje prodat co nejdřív, aby mohl nakoupit osivo a hnojiva na další rok, aby mohl znovu zasít. Musí platit zaměstnance, opravu techniky, pronájem zemědělské půdy, pokud není jeho… Když nedostane peníze za svou úrodu, bude si muset na to všechno půjčit v bance a platit jí úroky.

To zní jako permanentní život v nejistotě. Pomáhá zemědělcům v této situaci stát?

Bohužel byrokratická zátěž a celkové nastavení zemědělské politiky představuje pro zemědělce další nejistotu. Zejména pro ty malé a střední zemědělce jsou administrativní nároky ubíjející, ale zápasíme s nimi i my velcí. My máme jen výhodu v tom, že jejich plnění dokážeme zefektivnit a v rámci skupiny sdílet zkušenosti.

Přitom politikům, a vlastně i vám, je vytýkáno, že jste moc velcí, že je v Česku nezdravá struktura zemědělství. Souhlasíte s tím?

My jsme zemědělci a soustředíme se na naši práci na polích a ve stájích. Rozumíme filozofické debatě o tom, jak by mělo zemědělství v Česku ideálně vypadat, ale zatím nikdo neřekl, jak by toho chtěl reálně dosáhnout. I kdybychom měli kouzelnou hůlku a rozdělili každý zemědělský podnik, který má tisíce hektarů, na spoustu malých, které budou mít stovky hektarů, kdo na nich bude pracovat? Tolik zapálených sedláků, kteří budou od rána do noci včetně víkendů makat na svých statcích, prostě v Česku nemáme. Já si velmi vážím těch, kteří tu jsou a dělají to. Je to neskutečná dřina, nepředstavitelná pro městského člověka, který chodí na devátou do kanceláře, nejpozději v šest jde domů a má volné víkendy a pět týdnů dovolené.

Kouzelnou hůlku asi opravdu nikdo nemá. Co je tedy možné udělat pro to, aby české zemědělství fungovalo alespoň v podobě, v jaké je?

Respektujme strukturu zemědělství, jakou máme, a nastavme podle ní zemědělskou politiku. Struktura našeho zemědělství má kořeny někdy v polovině minulého století, kdy komunisté vyvlastnili půdu a založili družstva. Z hospodařících sedláků se stali zaměstnanci, a tak je to ve většině případů dodnes, bez ohledu na to, komu konkrétní zemědělský podnik patří. Ať už jsme to my, nějaký podnikatel nebo česká či zahraniční investiční skupina. Ty pomalu skupují zemědělské podniky a půdu v Česku, protože nešťastné a chybné nastavení zemědělské politiky demotivuje střední zemědělce a ekonomicky je likviduje. A pro upřesnění, není jeden AGROFERT, každý náš zemědělský podnik je samostatná středně velká farma, která si hospodaří a funguje v rámci regionu sama.

Jaký má struktura českého zemědělství vliv na produkci zemědělských komodit a potravin v Česku?

Zcela zásadní je fakt, že naprostou většinu potravin v této zemi produkují velké zemědělské podniky. Ty z hlediska elementárního ekonomického pohledu úspor z rozsahu budou produkovat vždy levnější potraviny než menší podniky. A z hlediska kapacity dokážou zajistit dostatek potravin a zemědělských komodit pro tuto zemi. To zkrátka malé farmy nikdy nedokážou. Není to nic proti nim, mají své místo na trhu, vážím si jejich práce, sám rád kupuji i jejich výrobky, ale zkrátka nezajistí dostatek chleba, vajec a mléka, aby se více než desetimilionová česká populace mohla každé ráno nasnídat.

Narážíte na redistributivní platby a podporu neproduktivního zemědělství?

Ano, také. Vedle malých zemědělců, kteří dobře dělají svoji práci za obrovského vypětí sil, je zde nemálo těch, kteří jen těží dotace, a přijde jim zcela v pořádku dostávat peníze za to, že nic nepěstují. Z mého pohledu je absurdní podporovat zemědělce, který nic neprodukuje. Navíc v době, kdy slyšíme stížnosti na ceny potravin. Co jiného, než dostupné a kvalitní potraviny, by nám měly dotace zajistit? Ano, péče o půdu a krajinu je důležitá. Ale to jako zemědělci děláme po staletí. Půda je náš základní výrobní prostředek a víme nejlépe, jak o ni pečovat. Kdybychom o ni přišli, neměli bychom práci. Nebyli to zemědělci, kdo na kvalitní půdě vystavěl logistická centra a satelitní městečka. To je ochrana půdy? Smiřme se s tím, že pokud v Česku nezačneme skutečně podporovat zemědělce, kteří dodávají potraviny na trh, nemůžeme dlouhodobě očekávat levné kvalitní potraviny.

HANA MASAŘÍKOVÁ