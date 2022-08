V Ostravě stojí světový unikát. I díky vám!

Vysoká pec s nasvícenou nadstavbou Bolt Tower | Foto: Jiří Zerzoň

Důl Hlubina, vysoké pece a koksovna Vítkovických železáren. Komplex, který byl přesně před dvaceti lety prohlášen národní kulturní památkou. Tvoří zcela unikátní technologický tok od těžby uhlí po výrobu železa. A taky nezaměnitelné panorama města. Není pochyb o tom, že se jedná o významnou dominantu a symbol Ostravy.

Teď je rok 2022, za sebou máme dva roky covidu, roste inflace, ceny energií děsí. A opět se vrací covid. Není to jednoduché v podstatě nikde, šetří se. Stále jsou tu však ti, kteří i v nelehké době myslí na podporu památek. Nemuseli by, ale chtějí. Mají třeba úctu k obrům, v jejíchž útrobách našly generace předků své živobytí. Alespoň to platí v ostravských Dolních Vítkovicích.

KompresorovnaZdroj: DOV

Obří unikátní industriální komplex žije i teď. I když zcela jinak. A ruku do ohně dáme za to, že by třeba před padesáti lety nikoho ani omylem nenapadlo, že se bude rozhlížet z nadstavby vysoké pece, že bude jezdit do kavárny výtahem, který pilně vozí vsázku do pece, nebo že se bude těšit na koncert v mokrém plynojemu. Teď na stejném místě probíhají kulturní akce, konference, realizuje se neformální vzdělávání. A děje se to právě díky dlouhodobé podpoře města Ostravy, Moravskoslezského kraje, soukromých společností a dalších institucí i jednotlivců. Oblast se mohla světu otevřít i díky usilovné práci a buldočímu nasazení Jana Světlíka a architekta Josefa Pleskota.

Velký svět technikyZdroj: Renata Červená

Teď obdivujeme bývalou Vysokou pec č. 1 s prosklenou nadstavbou šroubovitého tvaru, známou jako Bolt Tower. Má i kavárnu s fantastickým výhledem. Vedle Boltu stojí bývalý plynojem, nyní Multifunkční aula Gong s veškerým potřebným vybavením. Uvnitř Gongu je nově vybudováno Infocentrum Dolních Vítkovic a také nová galerie. Chytrá zábava pro všechny věkové skupiny se návštěvníkům otevírá ve Velkém světě techniky, jediné nově postavené budově v místě brownfieldu. Součástí je Dětský svět pro děti ve věku od dvou do šesti let, letos navíc s úplně novými prvky hraní a zábavy. Na dohled Velkého světa techniky stojí bývalá VI. energetická ústředna, teď Malý svět techniky U6. Ukrývá různé technické vynálezy, nechybějí ani původní obří dmychadla Vítkovických železáren!

Bývalý plynojem, nyní GongZdroj: Renáta Červená

„Velký příběh stojí za Hlubinou. Černouhelný hlubinný důl založil v roce 1852 Salomon Mayer Rothschild v těsné blízkosti vysokých pecí. Teď se v něm seznámíte s historií těžby uhlí, jeho zpracováním na koks a následným využitím ve vysokých pecích. Čeká vás prohlídka prostor pod těžní věží, náraží a koksovny,“ doplňuje současný obraz Dolních Vítkovic výkonný ředitel oblasti Tomáš Šiřina. „Není toho málo, co? Je to úžasné, unikátní. A je to takové i díky vám. Všem jednotlivě poděkovat nelze, ale všichni u nás věříme, že víte, že myslíme i na vás a velmi si vaší pomoci a podpory vážíme,“ říká Tomáš Šiřina a pokračuje, „opravdu si ceníme jak podpory návštěvníků, tak třeba pořadatelů, kteří se vracejí a vozí skvělé malé i obří akce, taky firem, které už na jaře či v létě plánují vánoční večírky a setkání u nás. Nesmím zapomenout na pamětníky, kteří nám pomáhali a pomáhají doteď a taky na naše zaměstnance, pro většinu z nich je tato práce srdeční záležitostí,“ uzavírá výkonný ředitel oblasti. Do budoucna je v Dolních Vítkovicích v plánu například obnova expozic Malého světa techniky U6 a pracuje se i na budování nových prohlídkových tras zejména okolo koksovny a baterií.

Tomáš Šiřina, výkonný ředitel Dolních VítkovicZdroj: Renata Červená

PARTNEŘI DOLNÍCH VÍTKOVIC: ZDE

Dolní Vítkovice – tipy pro všechny na každý den!

· Velký svět techniky, ve kterém se nachází také Dětský svět a dočasná výstava Baník expo (po-ne, 10:00-18:00)

· Malý svět techniky U6 (po-ne, 10:00-18:00)

· Galerie Gong s výstavami Op-art, Kinetismus, Československá grafika, Bridget Riley a Milan Dobeš, Neuropolis Krištofa Kintery (po-ne, 10:00-18:00)

· Bolt Tower a komentované prohlídky (po-ne, 10:00-18:00)

· Bolt Café (ne-čt 10:00-20:00, pá-so 10:00-22:00)

Vstupenky online i na místě. V provozu je také nové Infocentrum Dolních Vítkovic, které sídlí v Gongu. Otevřeno je denně od 9:00 do 18:00. Telefon 724 955 121.

Na dohled Velkého světa techniky stojí U6Zdroj: Renata Červená

Zdroj: Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s.