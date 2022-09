Radní Terézia Mlýnková Išková vede hnutí HODOŇÁCI do letošních komunálních voleb. Proč je pro ni tak důležitá transparentnost? V čem se za poledních osm let hodonínská politika posunula? A co chystá do budoucna? Přečtete si v rozhovoru.

Terézia Mlýnková Išková. | Foto: T. Mlýnková Išková/osobní archiv

Dobrý den paní Mlýnková Išková, v zastupitelstvu jste již osmým rokem, co se za tu dobu změnilo?

Dobrý den, změnila se spousta věcí. První čtyři roky, tedy léta 2014 až 2018, kdy jsme byli s Peťou Buráněm v opozici, nám dala dobrý základ mnohem více informovat občany o tom, co se v samosprávě děje. Byli jsme to my, kdo jsme ukázali, že je zcela normální, a mělo by být zcela automatické, občany informovat o všem, co se ve městě děje. Lidé si chodili pro informace nejen k nám osobně, ale i na náš Facebook či webovou stránku. Čerpali taky ze živých přenosů ze zastupitelstva, které dělám dodnes.

Za poslední čtyři roky se podle mě zvedla z absolutního dna politická kultura v Hodoníně. Po dlouhých letech politických bojů a podrazů jsme vytvořili koalici, která bez problémů funguje čtvrtým rokem a místo hádek se zaměřujeme na správu města.

No a v neposlední řadě jsem se samozřejmě změnila i já.

Jak?

Osm let je dlouhá doba, tím víc v životě člověka, kterému je 32 let. Zastupitelkou jsem se stala v době, kdy jsem ještě studovala na vysoké škole. Dnes jsem matkou dvou dětí. Přibylo mnohem víc zodpovědnosti a samozřejmě, že jako rodič člověk ve městě vnímá nové aspekty, které ho předtím zase tolik nezajímaly. Jako např. stav dětských hřišť, výběr škol a školek, sjízdnost chodníků kočárkem atd.

I když je teď život absolutně jiný než před osmi lety, pořád v sobě mám ale tu bojovnici, která si myslí, že může udělat svět lepším.

A může?

Jasně, že může. To přece může každý. Každý den můžeme udělat něco dobrého, díky čemu bude svět lepší. Stačí jen nebýt lhostejný a vnímat lidi a přírodu kolem sebe. Stačí zvednout povalující se sáček, pomoct někomu přejít přechod nebo třeba jen tak s někým mile promluvit. Jsou to zdánlivě maličkosti, ale ve skutečnosti jsou to velké věci. Jeden úsměv či milá věta můžou někomu rozzářit celý den. A to se vrátí i vám samotným. Nejhorší je lhostejnost, a s tou se podle mě potýká hodně lidí.

Ale zpět k otázce, myslím si, že cest, jak měnit svět k lepšímu je mnoho, já si ale vybrala veřejnou službu v zastupitelstvu.

Proč zrovna tu?

Není to tak, že bych doma dumala nad tím, jak spasím svět a pak mi cinklo v hlavě, že bych teda třeba mohla dělat zastupitelku. Můj začátek v politice byl úplně jiný. Byla jsem ve straně Svobodných, kde jsem ale byla pasivním členem, vlastně jen takovým podporovatelem na papíře, který platil členské příspěvky. Někdy v roce 2014 mě ale oslovil Petr Buráň, že zjistil, že taky podporuju Svobodné, a že bychom mohli kandidovat do zastupitelstva v Hodoníně a přinést tam mladou energii. Mě to do té chvíle vůbec nenapadlo. Sledovala jsem celostátní politiku, ale ta místní mi nějak unikala. Pak jsem si ale začala zjišťovat, co přesně ta místní politika obnáší a o čem místní politici rozhodují a zjistila, že vlastně ovlivňují životy občanů a jejich kvalitu snad ještě víc než politici v Praze.

To je i důvod, proč se tak věnuji transparentnosti a informování občanů. Aby lidé věděli, jak naše rozhodování ovlivňuje i jejich životy a dali nám zpětnou vazbu. Bez zpětné vazby, bez lidí, nemůžeme fungovat a být dobrými politiky. Nikdo z nás nemá patent na rozum a každý žijeme v nějaké bublině, proto potřebujeme být v kontaktu s širokým spektrem lidí, kteří nás upozorní na to, když uděláme nějaké špatné rozhodnutí. I to se samozřejmě může stát a stává. Důležité pak je uznat chybu a věc napravit, což téměř vždy naštěstí jde.

Co se vám v roli radní povedlo?

To, co se povedlo, je většinou skupinová práce nás politiků, úředníků a popř. realizujících firem. Jsem moc ráda, že se nám podařilo postavit lávku před I55. Díky ní je přechod do přírody zcela bezpečný a pro mnohé lidi je teď ta příroda dostupnější, protože než se lávka postavila, báli se tím směrem jít. Taky je moc dobře, že se zmapovaly všechny stromy ve městě, které se teď postupně ošetřují řezy či kácí, pokud jsou nebezpečné. Na stav stromů se tu dřív kašlalo, dnes se k nim ale přistupuje systematicky. Taky jsme jich strašně moc vysadili. I já jsem normální občan, který chce mít ve městě co nejvíc zeleně, a i když to u těch stromů trvá, než vyrostou, nově zasazené stromy můžete potkat opravdu skoro na každém kroku. Také máme možnost mnohem lépe a efektivněji třídit odpad.

Zapojení občanů je dnes také mnohem větší než před 4 lety. Máme tady různé projekty jako participativní rozpočet či zapojení lidí při tvorbě studií, jako tomu bylo např. u parku na Míráku či prostor kolem ZŠ Červené domky. Občané si na to ale ještě stále zvykají a já doufám, že do budoucna se budou zapojovat mnohem víc.

Samozřejmě, že za sebou máme i rekonstrukce uličních prostor. Ty se sice prováděly vždy, ale my se opět snažíme, aby projekty co nejlépe uspokojily poptávku jak po zeleni, tak po parkovacích místech. A opět vtahujeme lidi do rozhodování, jak to bude v bezprostřední blízkosti jejich domů vypadat.

S mou osobou konkrétně bych ale nejvíc spojila změny k lepšímu v oblasti kultury, u které jsem garantka.

Jaké změny proběhly?

Změny přišly hned v prvním roce, kdy jsme se stala garantkou, ještě za předchozího ředitele kulturáku. Vznikly úplně nové vánoční trhy, které neměly v Hodoníně obdoby. Vnímala jsem to nadšení ve městě, že konečně už i v Hodoníně máme pěkné trhy s opravdovou vánoční atmosférou a dobrým výběrem jídla, pití i zboží. Navíc s krásným průvodem. Bohužel pak přišel covid, a od té doby jsme nemohli trhy uskutečnit. Další změnu, kterou jsem na kulturáku prosadila v prvním roce bylo Hodonínské kulturní léto. Dřív, a dnes si to asi nikdo už ani nepamatuje, byly jediným programem přes prázdniny jen Svatovavřinecké slavnosti. Jinak tu bylo mrtvo a na kulturáku byla v červenci „celozávodní“ dovolená. Dnes se můžeme bavit během celých prázdnin.

Samozřejmě že největší změny pak nastaly s výměnou ředitele. Hodonín začal být mnohem víc světový a díky kontaktům pana ředitele máme přesah i mimo "náš píseček". Z Hodonína tak např. vysílá Český rozhlas Brno, vybírají si nás velcí organizátoři jako např. Energie pro kulturu. Máme marketing na profesionální úrovni, Svatovavřinecké jsme rozšířili do dvou areálů, kino patří k nejnavštěvovanějším ve své kategorii v republice a jezdí nám sem mnoho delegací, gastrozóny při akcích mají velmi dobrou úroveň atd. atd.

Abych ale jen nechválila, ještě musíme zapracovat na dramaturgii a více nabízet kapely, které hrají tvrdší styl muziky.

Čemu byste se chtěla věnovat v příštích 4 letech?

Určitě bych chtěla pokračovat v kulturní oblasti a vyřešit stav kulturního domu. Nemyslím si ale, že je rozumné opravovat za stovky miliónů korun starý interiér. Chtěla bych, aby se prostor řešil komplexně i s přilehlým torzem hotelu a tou velikou zelenou plochou před domem kultury. Mohla by tak vzniknout multifunkční zóna, která by v sobě zahrnovala jak kulturák samotný, tak i parkovací dům, prostory pro gastroslužby, zeleň pro odpočinek a třeba i nějaké prostory pro edukaci, aby ta budova žila po celý den. Dnes je kulturák většinu dne mrtvým místem, které se probudí jen na pár hodin, a to ani ne každý den.

Na takový projekt by měla být vyhlášena mezinárodní architektonická soutěž, aby byla zajištěna co nejvyšší kvalita výsledku a ze stavby se stal atraktivní bod našeho regionu.

Velkým tématem je pro mě ale i nedostatek stavebních a pracovních míst, zejména pro kvalifikované lidi. Musíme vyřešit rozvojové lokality, aby se na nich dalo stavět a lidé nám pořád neutíkali do okolních vesnic. A taky bych byla ráda, aby se mohli vrátit ze studií ti, kteří chtějí, ale brání jim v tom to, že tu nemůžou najít uplatnění. Musíme sem přivést nové zaměstnavatele. V tom bych se chtěla opřít o našeho kandidáta Milana Chromého, který se pohybuje 30 let v byznyse a má spoustu kontaktů a návrhů řešení.

Důležité jsou ale také oblasti jako péče o seniory, regionální a nadregionální spolupráce a cestovní ruch, spolupráce s místními podnikateli a spolky… V samosprávě se musíte věnovat všem oblastem, nejde jednu zanedbat.

Velkou neznámou však samozřejmě je, jak to bude v příštích letech s rozpočtem a co vůbec budeme moci udělat. Velké projekty jako je ten kulturák se stejně za ty 4 roky stihnou maximálně pouze připravit, určitě to není tak, že by se mohlo příští rok začít realizovat. A do té doby věřím, že se situace stabilizuje.

Pokud bychom se potýkali s výrazně nižším rozpočtem na investice, nebyla by to až taková tragédie. Prostě by se dělalo mnohem více mnohem menších projektů. Myslím, že těch chodníků a silnic, které je potřeba opravit, je pořád docela hodně.

Zadavatel/zpracovatel:Politické hnutí HODOŇÁCI