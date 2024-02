Běžky nebo pěšky? Slovní hříčka jasně vybízející k aktivnímu pohybu. Milujete-li pobyt v přírodě, nenechte vaši touhu spát.

Běžky nebo pěšky | Foto: Do Quoc Viet

Pokud je pro vás poznávání zimní krajiny nepopsanou kapitolou, Plzeňský kraj vás příjemně překvapí a nezklame. Jukněte na „Běžky nebo pěšky“ na www.turisturaj.cz.

Příroda ve své proměnlivosti ukazuje svoje kouzlo v každou roční dobu. Mění se její nálada, mění se její pohledy. Tam, kde v létě obdivujeme barevnost, a naši zvědavost dráždí závoj košaté zeleně, vytáhne Paní zima oponu a představí zcela nové pohledy na místa, jež v létě zůstávají skryta.

Ne nadarmo se říká, že není špatného počasí, pouze špatného oblečení. A že lenivého v zimě ani pec nezahřeje. Tak proč zůstávat doma? Ať už se příroda obleče do sněhu, či si ponechá prostý zemitý šat, neexistuje lepší duševní hygiena, než zastavit se uprostřed krajiny, zavřít oči, nasát pomalu chladný vzduch a zaposlouchat se do ticha. Harmonie prostoupí duší a do žil se vlije zvláštní energie a radost.

Modrava BřezníkZdroj: Do Quoc Viet

Dobrodružství, které z gauče nezažiješ

Chcete-li si opravdu užít sníh, sbalte lyže a vyrazte. Šumava je rájem, Český les Vás překvapí a za příznivých podmínek se nebývale dobře svezete i v Brdech. Když běžky milujete, není co řešit. Jakmile zem pokryje souvislá sněhová pokrývka, vyjedou na horách rolby a vyznavači bílé stopy se začnou nedočkavě ošívat, sledovat všechny možné sociální sítě, webové kamery a aplikace s mapou i předpovědí počasí. Čerstvě upravenou stopu ocení stejně závodník i amatér požitkář.

Roztaje-li sníh, babo raď, co teď? Zalézt za kamna a čekat, až zase začne padat, je také varianta, my ale doporučujeme nevzdávat se a vyrazit za zážitky za každých okolností, a to třeba i pěšky. Sice se nesklouznete, odměna v podobě skvělého pocitu z pohybu na čerstvém vzduchu Vás nadchne stejně. Krajina Plzeňského kraje je půvabná i bez sněhu. A pokud váháte nebo nevíte kam, plánování se vždy vyplatí. Běžky nebo pěšky na webu Turistů ráj Vám představí několik dobrých tipů!

Zdroj: archiv autora