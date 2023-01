Na záludnosti ohledně dětských infekcí jsme se ptali MUDr. Lucie Mynářové, dětské lékařky.

Velkým celosvětovým problémem je tzv. antibiotická rezistence, kdy si bakterie vytvářejí stále větší odolnost na léčivé účinky antibiotik. Ta pak přestávají fungovat. Naléhavost situace si uvědomují i dětští lékaři.

Když přijde rodič s dítětem k vám do ordinace, jaké máte nástroje pro určení správné diagnózy, které také napoví, zda jsou antibiotika třeba, či nikoliv?

Využíváme především metodu CRP, která nám pomáhá odlišit virové onemocnění od bakteriálního, i když to není stoprocentní. Dále máme k dispozici Streptest, rychlý test provedený přímo v ordinaci k průkazu streptokokové infekce z výtěru z krku, anebo výtěr krku, který odesíláme na kultivaci (bohužel trvá 3 dny). Případně pošleme pacienta na vyšetření ke specialistům, např. na ORL.

Na jaké konkrétní diagnózy jsou antibiotika nezbytná?

Antibiotika potřebujeme na streptokokovou angínu, spálu, zánět ledvin, bakteriální zápal plic, bakteriální zánět středního ucha. Zkrátka tam, kde je vyvolavatelem bakterie.

Předpokládám, že právě na tyto diagnózy předepisujete antibiotika nejčastěji. V jaké formě, aby to bylo pro dětský organismus adekvátní?

Ano, nejčastěji předepisujeme antibiotika na streptokoková onemocnění – angíny i spálu, záněty ledvin nebo zápaly plic. Zde využíváme tablety, u menších dětí sirupy. Občas se nevyhneme použití antibiotické masti při kožních infekcích a kapkám do očí a uší.

Jak je to s dlouhodobým nachlazením, které bývá virového původu a indikace antibiotik by s léčbou nepomohla? Rodiče bývají nervózní, když u dítěte trvá rýma a kašel třeba 3 týdny. Je to normální?

Běžné nachlazení u mladších dětí trvá i několik týdnů. Bohužel čím jsou děti mladší, mívají menší schopnost se vysmrkat, nebo vykašlat hlen. I to ovlivňuje délku nemoci.

A mohou rodiče podle nějakých symptomů poznat, zda se jedná opravdu „jen“ o virovou infekci?

Může napovědět její průběh. Pokud je na začátku onemocnění horečka, pak teploty postupně poklesnou a přidá se kašel a rýma, jedná se pravděpodobně o virovou infekci.

Jaký průběh nemoci naopak naznačuje bakteriální infekci?

Jestliže po zlepšení vývoje onemocnění vyskočí opět horečky, můžeme předpokládat nasednutí bakteriální infekce na virovou. V tomto případě je třeba dítě vyšetřit. Jak jsem již zmiňovala, pomáhá nám vyšetření CRP.

Je tedy možné, že virové onemocnění přeroste do bakteriálního…

Samozřejmě, na organismus oslabený virovou infekcí může nasednout bakteriální zánět, tzv. superinfekce. Pak s největší pravděpodobností dojde na indikaci antibiotik. Nicméně snažíme se je předepisovat opravdu jen v případech, kdy je to nutné. Nechceme podporovat rozvoj antibiotické rezistence.

A otázka na závěr: Co byste poradila rodičům i dětem, aby zůstali v co největší zdravotní pohodě?

Nepřecházejte nemoci, když vám není dobře. Tělo vám naznačuje, že si potřebuje odpočinout. I když vám přijde, že na to nemáte čas, zkuste to. Sami sebe se ptejte, co potřebujete, aby vám bylo lépe. A zkuste si to splnit.

