Nezávislí kandidáti Poděbrady pro volby do Zastupitelstva města Poděbrady, konané ve dnech 23. a 24. 9. 2022

Foto: Jaroslav Červinka

"V dnešní době je selský rozum největší kapitál"

NAŠE SRDCE PATŘÍ PODĚBRADŮM. A CO VAŠE?”

Město na stabilních a slušných základech

Některé věci jsou pro spokojený život opravdu důležité. Kromě zdraví a zdravého prostředí kolem nás k nim patří slušnost, kladný přístup a rozvoj. Na těchto základech s koaličními partnery vytváříme prostředí v našem městě pro pohodu bydlení, studia, práce i odpočinku.

Při péči o rozvoj, vzhled našeho města a kvalitu života vycházíme z jeho polohy a povaze prestižní adresy - lázně Poděbrady. Preferujeme moderní a ekologický přístup řízení města, se zaměřením na kvalitu a ne kvantitu, s respektem k veřejným financím.

To je náš slib a hlavní cíl pro lázeňské město Poděbrady a především pro jeho obyvatele.

Vážení spoluobčané,

představujeme Vám plány a cíle volební strany Nezávislí kandidáti Poděbrady.

V předešlých volbách v r. 2018 jsme kandidovali poprvé, a to jako politické hnutí a nezávislí kandidáti pod názvem STAN Poděbrady s podporou KDU- ČSL. Díky důvěře voličů tehdy strana získala 3 mandáty v zastupitelstvu města a její lídr Jaroslav Červinka zastává ve volebním období 2018 - 2022 post starosty města Poděbrady.

V letošních volbách máme díky podpoře voličů (vašim podpisům), jíž si velmi vážíme a je pro nás velmi zavazující, dána možnost ucházet se o Vaši přízeň a sounáležitost s našimi pracovními záměry a cíli v oblasti rozvoje města jako sdružení nezávislých kandidátů. Máme za to, že skutečností, kdy za nás letos kandiduje 14 osobností z 21, které byly i na minulé kandidátce, prokazujeme stabilitu našeho uskupení a odvahu a zájem se znovu ucházet o důvěru a přízeň voličů.

Velmi nám záleží nejenom jakou cestou a kam se budou Poděbrady rozvíjet, ale také, a to především, jak se nám všem společně bude v Poděbradech žít. Nevidíme jako úplně ideální např. většinu pozemků v Poděbradech zastavět novými stavbami, ale za daleko důležitější považujeme dobře a s rozmyslem se starat o to, co již v Poděbradech máme vybudované, navazovat na dílo předchozích generací a rovnovážně je rozvíjet tak, aby poskytovalo příznivé podmínky obyvatelům i návštěvníkům napříč generacemi.

Poděbrady jsou místem, které máme všichni rádi a na kterém nám záleží. Poděbrady jsou naším společným domovem a budeme ho mít takový, jaký si ho uděláme.

VOLEBNÍ PROGRAM NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ PODĚDRADY

Naše priority na období 2022 - 2026

Dobře fungující radnice, zodpovědná a sloužící občanům

Za zcela zásadní považujeme myšlenku, že spravovat město znamená odpovědně a smysluplně nakládat se svěřenými finančními prostředky. Nepříznivou situaci k 31.12.2018 (- 50 milionu Kč) jsme zvládli a v těchto dnech má město Poděbrady na účtech vytvořenou rezervu ve výši více jak 90 miliónů Kč. Neplánujeme rozprodávat majetek města, ale naopak usilujeme o jeho smysluplné využití a plánujeme i nákup zejména nemovitých věcí pro rozvoj města a jeho občanské vybavenosti.

Základem hospodaření města je a nadále musí být přehledný a vyrovnaný rozpočet, do jehož jednotlivých položek mohou občané nahlížet.

Úřad považujeme za službu občanům a městu jak na úrovni samosprávy, tak i delegované státní správy. Základem jsou odbornost, pracovní zkušenosti, průběžné vzdělávání úředníků a jejich profesionalita.

Poděbrady – město bezpečné a čisté

Městskou policii vybavíme dalšími moderními prostředky pro zásah, obranu a dokazování. Bude realizováno personální obsazení již schváleného navýšeného počtu o dva strážníky, od čehož je především očekáváno zvýšení bezpečnosti v centrálním lázeňském parku a v prostoru u nádraží.

Poděbrady – město pro spokojený život

Chceme i nadále důsledně chránit přírodní bohatství našeho města nejenom v centru, ale na jeho celém území, a zamezovat jeho zbytečnému znehodnocování realizací k okolí nepřiměřených stavebních projektů na zelených plochách či orné půdě.

Poděbrady – město zeleně a květů

Připravujeme dlouhodobý plán průběžné péče o městskou zeleň, centrální lázeňský park, městské sady: Purkyňovy, Tyršovy, Neumannovy a Kubovy.

Plánujeme pokračovat v započatém čištění, úklidu a náležité odborné péči o příměstské lesy Obora a Bažantnice, aby mohl být jejich potenciál využitelný pro rekreaci a volnočasové aktivity poděbradský obyvatel i hostů našeho města, a to se respektu k životnímu prostředí.

Poděbrady – město školství a vzdělanosti

S ohledem na rozvoj města a spádových oblastí připravujeme a budeme podporovat výstavbu 3.městské základní školy v městské části Žižkov.

Poděbrady – město sportu, cestovního ruchu a lázeňství.

Odbornou mezinárodní hodnotící komisí (navštívila Poděbrady ve dnech 24. 8. až 26. 8. 2022) jsou Poděbrady navrženy na Evropské město sportu 2023.

Budeme pokračovat v modernizaci městských sportovních zařízení a výstavbě nových (nový venkovní sportovní areál "Ostende" s dotací 22 mil. Kč) a také podpoře dalších sportovních zařízení ve vlastnictví organizací, pro které je finanční podpora města nutností. Nový gymnastický sál v sokolovně (Sokol Poděbrady), sociální zázemí pro plážový volejbal (areál Jezero)

Poděbrady – město kultury

Nadále plánujeme z rozpočtu města finančně podporovat tradiční kulturně společenské akce (Soundtrack, FEMAD, Poděbradské dny poezie, zahájení lázeňské sezóny, Poděbradské swingování a další)

Poděbrady – město investic a rozvoje a návrhy řešení dopravní situace

Zefektivníme parkování v modrých zónách, zavedeme jasná pravidla parkování, systém přizpůsobíme zkušenostem z dosavadního užívání. Budeme usilovat o koncepční dořešení cyklostezek, vybudování nových cyklostezek. Zajištění větší bezpečnosti cyklistů i chodců.



Poděbrady – město rodin a seniorů

Nikdy nebude ani stát, ani město, ve kterém žijeme, schopno rodinu plně nahradit. Proto jsme přesvědčeni, že je nutné dát veškerou možnou podporu mezigenerační solidaritě.

Máme plány na další možnost rozšíření a zajištění péče o seniory, či zdravotně postižené členy rodiny, v jejich přirozeném domácím prostředí.

Budeme podporovat co nejširší nabídku odlehčovací a ambulantní péče.

Nadále zajistíme částečně dotovanou osobní dopravu pro seniory, pro jejich snadnější dostupnost lékařské pomoci.