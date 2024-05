Módním trendům podléhají nejen interiérové dveře, ale i ty bezpečnostní. V nabídce SAPELI mohou zákazníci vybírat z různých povrchových úprav a dekorů, které lze mezi sebou i kombinovat. Podobně jako u dalších typů technických dveří, mezi něž patří i ty bezpečnostní, je ale nejdůležitější vlastností jejich funkčnost.

Foto: SAPELI

SAPELI, největší tuzemský výrobce dveří a zárubní, má v nabídce vedle interiérových dveří i technické, k nimž se řadí protipožární dveře, bezpečnostní nebo zvukově izolační. Nejčastěji jde o dveře do bytů, do kanceláří, zdravotnických zařízení, škol či hotelů, ale také o specifické dveře do nemocnic a ošetřoven, kde je například potřeba ochrana proti rentgenovému záření.

Pro běžného zákazníka jsou asi nejdůležitější ze skupiny technických dveří ty bezpečnostní, které nejčastěji slouží jako vstupní do bytu. I když se to na první pohled nemusí zdát, jde o poměrně sofistikovaný produkt. Tyto dveře musí dle legislativy splňovat alespoň třicetiminutovou odolnost proti požáru a musí též vyhovovat hygienickým normám týkajícím se zvukového útlumu. „Vstupní dveře do bytu tak nemusejí být v principu i bezpečnostní, pro spoustu zákazníků je to ale naprosto klíčové,“ říká Václav Fučík, produktový manažer technických dveří ve společnosti SAPELI. A díky tomu, že jsou tyto dveře masivní, dokáží i odolávat rozdílným vlhkostem a teplotám například v bytě a ve společných prostorách na chodbě domu.

Zdroj: SAPELI

Instalaci svěřte odborníkům

Odborníci, podobně jako u interiérových dveří, odrazují i v případě těch technických pořizovat je v hobby marketech. „Technické dveře podléhají certifikačnímu procesu, který se v jednotlivých zemích liší. My do tohoto procesu investujeme značné prostředky. Nemůžeme si totiž dovolit deklarovat o dveřích něco, co reálně nesplňují. To se v hobby marketech může lehce stát,“ vysvětluje Václav Fučík. Instalaci protipožárních nebo bezpečnostních dveří je navíc nutné svěřit odborné montážní firmě. „Výrobci ručí za to, že konstrukce dveří má deklarované vlastnosti. Montážní firma musí striktně dodržovat postup instalace, aby byly vlastnosti zachovány,“ konstatuje Václav Fučík.

Bezpečnostní dveře do bytů podléhají módním trendům. Ty se do značné míry prolínají s trendy u interiérových dveří. V SAPELI mohou zákazníci volit z různých povrchů, tedy z laminátů i dýh a možností je také ručně stříkaná barva. Nabídka bezpečnostních dveří vychází z modelových řad standardních interiérových. „Výjimkou jsou jen ty modelové řady, u kterých kvůli konstrukci nelze zaručit požadované vlastnosti,“ upozorňuje Václav Fučík. I u bezpečnostních dveří lze vybírat z různých variant – SAPELI nabízí polodrážkové, bezpolodrážkové i dvoupolodrážkové dveře do různých typů zárubní.

Obdobně jako u interiérových dveří mají zákazníci stále větší zájem o vyšší vstupní dveře do bytu. „Dveře s protipožární odolností v kombinaci s bezpečnostní třídou RC2 nebo RC3 dokážeme vyrobit až do výšky dva a půl metru. Instalují se ve specifických projektech, například v luxusních rezidencích, kde chtějí mít klienti výšku vstupních dveří sjednocenou s výškou interiérových,“ upřesňuje Václav Fučík.

Zdroj: SAPELI

Nejdůležitější je funkčnost

Co se týká barvy technických dveří, asi nejčastěji zákazníci volí unifikované barvy, jako je šedá či černá. Na vnitřní stranu si pak mohou dát obdobný dekor, jako mají na interiérových dveřích. Stále ale platí, že nejdůležitější je pro všechny typy technických dveří jejich funkčnost. „Objektovému zaměření technických dveří odpovídají i dveřní doplňky, které používáme, ať již jde o zámky nebo panty. Jejich primárním účelem je stále ochrana proti požáru a rozčlenění prostoru na požární úseky, což je potřeba prakticky v každé budově. Proto jejich funkční vybavení musí být opravdu kvalitní,“ tvrdí Václav Fučík.

Do skupiny technických dveří patří také dveře se zvukově izolační funkcí. Dokáží utlumit ruch z okolí či z vedlejší místnosti. „Dveře se zvukovým útlumem rozhodně zvyšují komfort bydlení,“ tvrdí Václav Fučík. Hodně moderních rezidenčních projektů nyní vybavuje byty nuceným provětráváním, dveře se zvukovým útlumem ale jdou proti tomuto trendu, protože prostor „utěsní“. „Máme na to řešení, dokážeme vyrobit dveře se zvukovým útlumem, které zároveň umožňují prostup vzduchu. Varianty nadále rozšiřujeme i o další systémy otvírání. Jde hlavně o posuvné dveře do pouzdra,“ dodává Václav Fučík.