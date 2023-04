První robotizovaný trezor v Brně. Nikomu se nehlásíte a nepodléháte kontrole. Anonymní pronájem bezpečnostních schránek, jaký potřebujete.

Bezpečnostní schránky v prvním robotizovaném trezoru v Brně umožňují anonymitu a nonstop přístup | Foto: SAFEBOXES s.r.o./archiv

Vlastníte majetek, který nesmí padnout do nepovolených rukou? Šperky, rodinné fotografie, hotovost, drahé kovy, smlouvy a další důležité cennosti. Kam s tím? Trezor ukrytý doma každý najde a lehce otevře. Buďte o krok rychlejší před zloději či přírodními živly! Službu pronájmu bezpečnostních schránek nabízí společnost Safeboxes, která se nachází na Londýnském náměstí 6 v komplexu BBP, kam autem pohodlně sjedete z dálnice nebo přijedete MHD. Bezpečnostní schránky jsou ukryté ve 157 tunovém trezoru bezpečnostní třídy 7 s automatizovaným systémem hluboko pod zemí. Přístup k bezpečnostní schránce, o které nikdo neví, má pouze její oprávněný majitel.

Přístup k bezpečnostní schránce 24/7, 365 dní v roce

Majitel bezpečnostní schránky s vlastní kartou a klíčem, má přístup ke své schránce kdykoliv – NONSTOP. 24 hodin denně po celý rok, a to i včetně víkendů a státních svátků. Klient tak není limitován otevírací dobou kanceláře a může svou schránku využívat kdykoliv potřebuje.

Obliba bezpečnostních schránek roste

Služba pronájmu bezpečnostních schránek je stále oblíbenější. Většina lidí si představí bankovní bezpečnostní schránky, které jsou ale limitovány mnoha omezeními. Proč zvolit právě bezpečnostní schránky v Safeboxes než ty v bance? Jednou z mnoha výhod je fakt, že v Safeboxes nejsou na rozdíl od bank povinni nahlašovat údaje o svých klientech do registru ČNB, do kterého nahlíží Policie ČR a exekutoři. Další výhodou oproti bance, je možnost uložení hotovosti nebo nezávislost na personálu.

Maximální diskrétnost a anonymita

Při příchodu na pobočku Safeboxes klienta nikdo nelegitimuje. Do výdejního boxu, kam robot bezpečnostní schránku přiveze, se klient dostává pomocí své karty a veškeré úkony dělá bez přítomnosti personálu. Pobočka disponuje dvěma výdejními boxy, které zaručí okamžité použití trezoru bez čekání ve frontě.

Zdroj: SAFEBOXES s.r.o./archiv

Jak funguje obsluha bezpečnostní schránky

Po přiložení karty Safeboxes na dotykový displej, zadání PINu a možného otisku prstu za příplatek, robot vyveze do prostoru výdejního boxu bezpečnostní schránku. Tu si klient následně otevírá svým klíčkem, jenž obdržel na osobní schůzce při podpisu smlouvy, společně se svojí kartou. Klient si ukládá své cennosti do schránky, kterou následně uzavře a uzamkne. Na dotykovém displeji potvrdí uložení schránky, kterou robot odváží zpět do zabezpečeného trezoru v zemi.

Pronájem bezpečnostní schránky vyřídí klient na pobočce, nebo online ( www.safeboxes.cz ). Pokud si účet založí online, musí se klient dostavit na osobní schůzku, kde podepíše potřebné dokumenty. Personál Safeboxes klientovi vždy na osobní schůzce službu ukáže, zodpoví dotazy a tím celý proces končí. Další návštěvy už jsou v režii klienta.

Co si klient do schránky uloží, je jeho tajemství

Ve výdejním boxu nejsou žádné kamery, které by klienta kontrolovaly. Ten tak manipuluje se svojí schránkou naprosto anonymně. Zakázané ovšem jsou hořlaviny, tekutiny, zbraně, výbušniny a předměty podléhající zkáze (např. potraviny).

Z privátního parkoviště až k výdejnímu boxu

Karta klienta opravňuje využívat i službu, jako je privátní parkování přímo v budově, kde Safeboxes sídlí. Jde o parkoviště zabezpečené kamerovým systémem, kde klient v klidu zaparkuje pár kroků od schránek.

Bezpečnostní schránky jsou pojištěny

Klient při uzavření smlouvy má bezpečnostní schránku automaticky pojištěnou na 500 tisíc korun u společnosti UNIQA. Může si také sjednat připojištění až do výše 10 milionů korun.

Klient si také může požádat až o 2 přístupové karty Safeboxes k jedné bezpečnostní schránce. Toho využívají často například manželské páry, které sdílí bezpečnostní schránku nebo i společníci firem.

Nekompromisní garance zabezpečení

Trezor již zmíněné bezpečnostní třídy 7, pochází od celosvětově uznávaného výrobce Gunnebo -světové jedničky v oblasti zabezpečení. Chrání jej dvojité opláštění, kamerové a jiné systémy napojené přímo s Policií ČR. Celý systém je izolovaný a disponuje protipožárním systémem na bázi redukce kyslíku.

