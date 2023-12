Tato společnost poskytuje sociální služby, které jsou finančně podporovány dotačními programy z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí a Jihočeského kraje.

V roce 2023 poskytl Jihočeský kraj prostřednictvím MPSV účelovou dotaci na neinvestiční náklady související se zajišťováním základních činností při poskytování sociálních služeb. V rámci Krajského dotačního programu Jihočeského kraje byla poskytnuta dotace na podporu sociálních služeb.

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Domov Vimperk (30 lůžek), určena pro klienty od 18 do 65 let věku. Dotace MPSV přiznána ve výši 7 242 000 Kč z celkové finanční podpory sociálních služeb v Jihočeském kraji. Z Krajského dotačního programu byla služba podpořena částkou 230 000 Kč.

Domov pro seniory

Domov pro seniory Vimperk (23 lůžek), určena pro klienty od 65 let věku. Dotace MPSV byla přiznána ve výši 4 826 000 Kč z celkové finanční podpory sociálních služeb v Jihočeském kraji Kč. Z Krajského dotačního programu byla služba podpořena částkou 230 000 Kč.

Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízení lůžkové péče

Sociální lůžka, pobytová sociální služba na dobu přechodnou, než je klient umístěn do zvolené sociální služby nebo schopen návratu do domácího prostředí (22 lůžek), určena pro klienty od 18 let. Dotace MPSV byla přiznána ve výši 4 718 000 Kč z celkové finanční podpory sociálních služeb v Jihočeském kraji. Z Krajského dotačního programu byla služba podpořena částkou 230 000 Kč.

Děkujeme především všem zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům BH-Nemocnice Vimperk a.s., dále pak MPSV ČR, Krajskému úřadu Jihočeského kraje, Asociaci poskytovatelů sociálních služeb ČR, a všem ostatním za podporu.