Úspěchy jako je dlouho odkládaný tunel, který uleví dopravě, či zušlechťování lázní s parkem se může zaposlední dobu pochlubit bílinská radnice. Více prozradila v rozhovoru starostka Zuzana Schwarz Bařtipánová.

Paní starostko, když se ohlédnete, co se radnici v posledních letech podařilo a co nikoliv?

Zavedli jsme on-line přenosy z jednání zastupitelstva, elektronické zadávání veřejných zakázek již od 50 tis. Kč, mobilní rozhlas pro komunikaci mezi městem a občany. Veřejná kontrola pro nás byla základ. Povedlo se nám prosadit po 30 letech nejasností čtyřpruhový tunel na silnici 1/13. Zajistili jsme i vybudování 250 parkovacích míst, začali jsme s opravou lázní i revitalizací lázeňského parku, obnovili jsme pohádkový les, zdokonalujeme městský kamerový systém a podmínky pro městskou policii. Pustili jsme se do odkládaných investičních akcí jako je rekonstrukce ulice Teplická či výstavba nové hasičárny. Úplně se nám nedaří zlepšit oblast bezpečnosti, resp. zvýšení pocitu bezpečí, ačkoliv investujeme finance do městské policie, modernizace kamerového a senzorického systému, aktivit v rámci prevence kriminality. Důvodem je nedostatek zákonných nástrojů k řešení tzv. nepřizpůsobivých občanů a omezení obchodu s chudobou. Rovněž se nám nepodařilo vyřešit budoucnost lázeňského areálu, zda prodat či dlouhodobě pronajmout.

Pomáhají dotační tituly v rozvoji obce, případně kolika projektů se týkaly?

Dotační tituly město při realizaci investičních i neinvestičních akcí hojně využívá. Díky nim jsme ušetřili finance města například při modernizaci základních škol nebo kamerového systému, při zavádění chytrých technologií a otevřenosti města vůči občanům, budování nové hasičské stanice či zázemí pro pečovatelskou službu. Hledáme dotace pro projekty, které vnímáme pro rozvoj města a zvýšení kvality života našich občanů či návštěvníků města jako nezbytné.

Jaké máte v blízké budoucnosti plány či připravujete investiční akce týkající se rozvoje města?

Chceme dotáhnout projekty jako jsou např. stavební pozemky Za Chlumem, rekonstrukce bývalého pivovaru a Černého koně, kde vznikne infocentrum s kavárnou, revitalizovat nábřeží Bíliny, vybudovat nové cyklostezky. Chceme zajistit finanční podporu nejen mladým lidem, pomoci jim financovat vlastní bydlení v Bílině, podpořit je při zakládání rodin, a naopak seniorům nabídnout balíček zdravotnických a kompenzačních pomůcek, aby mohli co nejdéle zůstat ve svém domově.

Můžete vyjmenovat pozitivní stránky Bíliny?

Bílina je krásné město s obrovským potenciálem do budoucna. Je zde rezervace Bořeň, lázeňský park Kyselka, Radovesická výsypka na straně jedné, zaměstnavatelé s širokou nabídkou práce na straně druhé a široká škála služeb na straně třetí. To vše v docházkové vzdálenosti. Velkou výhodou je i skvělá dopravní dostupnost velkých měst, Prahy i Drážďan. (tp)

