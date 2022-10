„Sloupni svoje stigma“ – letošní kampaň Lupénka načisto upozorňuje na stigmata lidí s lupénkou.

Foto: lupenkanacisto.cz

Lupénka (psoriáza) je neinfekční zánět, který vede ke zrychlené tvorbě buněk na povrchu kůže a tvorbě svědivých červených ložisek se šupinkami. První příznaky se nejčastěji objevují v rané dospělosti či kolem 40 až 50 let.1,2 „Zatím není přesně známo, proč nemoc vzniká. Ví se, že souvisí s genetickými predispozicemi a imunitními změnami, které mohou být vyvolány některými rizikovými faktory, například kouřením, pitím alkoholu, špatnou životosprávou, infekcí, některými léky nebo hormonálními vlivy,“ říká doc. MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, Ph.D., MBA, primář Dermatovenerologické kliniky FN Královské Vinohrady.

Nemoc těla i duše

Neléčená lupénka může zkrátit život až o čtyři roky. Pojí se totiž s přidruženými nemocemi, např. psoriatickou artritidou – zánětlivým onemocněním kloubů postihujícím asi 1/3 psoriatiků.3 Lupénka navíc ovlivňuje i psychiku pacientů – ti zažívají problémy v partnerských vztazích, sociální izolaci, pocit studu, nebo mají snížené sebevědomí.4 Špatná psychika přitom může vést k dalšímu zhoršení nemoci.5

Možnosti léčby

Lupénku lze úspěšně léčit a potlačovat, ne však zcela vyléčit. Základní a nejčastější terapií je lokální aplikace roztoků a mastí například s obsahem kortikosteroidů, dehtů anebo jiných látek. Lokální terapii v současnosti užívá většina pacientů, ačkoliv má při dlouhodobém užívání nízkou účinnost a také není zcela bez nežádoucích vedlejších účinků.

Nejmodernější možností je biologická léčba. V České republice se u dospělých používá již 15 let a aktuálně se s ní léčí skoro 4 000 pacientů, nárok na ni jich však má až pětkrát víc. „Biologická léčba potlačuje zánět již v raném stádiu, čímž se předchází vzniku ložisek lupénky na kůži. Velkou výhodou biologické léčby je možnost dlouhodobého podávání a minimální vedlejší účinky. Vhodná je téměř pro každého. Některé přípravky jsou již schváleny i pro děti

od 4 let, nepodává se lidem s aktivní infekcí, např. tuberkulózou,“ říká doc. Gkalpakiotis. Dlouhodobě je velmi účinná, u více než 80 % pacientů dochází k 90% zlepšení projevů nemoci.2 O možnostech biologické léčby a podmínkách pro její nasazení by se pacienti měli poradit se svým dermatologem.

SLOUPNI SVOJE STIGMA

Již několik let se 29. října koná Světový den lupénky. Jeho cílem je podpořit 125 milionů lidí po celém světě, kteří se s nemocí potýkají. Posláním osvětové kampaně Lupénka načisto, letos s výzvou „Sloupni svoje stigma“, je zvýšit povědomí pacientů i odborníků o biologické léčbě, jakožto moderní metodě, která může zlepšit život pacientů. Kampaň probíhá za podpory pacientské organizace SPAE, objeví se v online i tištěných médiích a na sociálních sítích. Další informace najdete na www.lupenkanacisto.cz.

