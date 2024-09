Podzim pomalu maluje klatovské letiště do zlatých a červených tónů a s ním se blíží i konec letošní parašutistické sezóny. Ale než se rozloučíme s létáním, firma Pink Aviation s.r.o. vám nabízí ještě několik jedinečných příležitostí, jak zažít něco výjimečného.

Od 3. do 6. října bude klatovské letiště svědkem unikátního pokusu o světový rekord v nočních seskocích. | Foto: Pink Aviation s.r.o.

Pokus o světový rekord pod hvězdami



Od 3. do 6. října bude klatovské letiště svědkem unikátního pokusu o světový rekord v nočních seskocích. Celkem 23 parašutistů se pokusí ve volném pádu vytvořit formaci, ve které se všichni navzájem zachytí, a poté tuto formaci dokonce změnit – to vše v temnotě noci.



Specifika nočních seskoků



Noční seskoky patří mezi nejnáročnější disciplíny v parašutismu. Parašutisté musí být vybaveni speciálním osvětlením na svých kombinézách a helmách, aby byli viditelní pro ostatní členy skupiny i pro pozemní personál. Orientace ve tmě je výrazně obtížnější, proto je kladen velký důraz na přesnou komunikaci a dokonalou souhru týmu.

Od 3. do 6. října bude klatovské letiště svědkem unikátního pokusu o světový rekord v nočních seskocích.Zdroj: Pink Aviation s.r.o.



Průběh pokusu



Parašutisté vystoupají letadlem do výšky několika tisíc metrů. Po výskoku mají jen omezený čas během volného pádu na to, aby se našli ve tmě, spojili se do jedné formace a poté ji přeskupili do jiné podoby. Vše musí proběhnout s naprostou precizností, protože každý pohyb ovlivňuje celé seskupení. Po otevření padáků je čeká ještě bezpečný sestup a přistání na letišti.



Přijďte se podívat



Tato událost je nejen sportovním výkonem, ale i vizuálním zážitkem. Světelné efekty na oblecích parašutistů vytvářejí na noční obloze fascinující obrazce, které můžete sledovat ze země. Přijďte podpořit tyto odvážné muže a ženy a být svědky možného zápisu do historie parašutismu.



Nechte se unést podzimními dny plnými krásy a romantiky. A pokud chcete zažít chvíli, kdy se vám zastaví dech, rezervujte si svůj tandemový seskok – ať už pro vzpomínku na celý život, nebo jako splnění tajného snu.

Od 3. do 6. října bude klatovské letiště svědkem unikátního pokusu o světový rekord v nočních seskocích.Zdroj: Pink Aviation s.r.o.

Kdy můžete skočit?



Tandemové seskoky, kdy se na chvíli můžete vznášet v oblacích, jsou k dispozici ve dnech 20. –22. září a znovu od 30. září do 6. října. V této době máte šanci prožít pocit volnosti a zanechat starosti daleko pod sebou, zatímco budete padat k zemi v bezpečí zkušeného instruktora.

Kontaktujte nás a rezervujte si svůj seskok



Pink Aviation s.r.o. – letiště Klatovy

www.pinkskyvan.cz



Zažijte s námi konec sezóny, kdy se nebe a země setkávají v nekonečné harmonii.