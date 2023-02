Osumadvacátého ledna blikla v mém mobilu textovka. Dnes ve dvanáct zemřel Rajny! (Rainer Peschl – Český výtvarný umělec z Teplic). Bylo 12 hodin/22 minut. Zprávy se dnes šíří rychle, i ty smutné, které se váží k přátelům a kamarádům.

Foto: Hudební divadlo v Karlíně

Vědění: Raineruv život rozhodně nebyl nudným a bezstarostným. Nejen jeho podvědomí totiž utvářely okolnosti ve kterých se narodil a žil od roku 1941, kdy naší zemi v tu dobu okupovalo nacistické Německo, které rozpoutalo druhou světovou válku. Po konci války na základě kolektivní viny bylo vyhnáno německé obyvatelstvo z naší země, a krátce na to, bylo Československo uchváceno totalitním komunistickým režimem. V roce 1968 vtrhla do naší země vojska Varšavské smlouvy, jednotky sovětské armády nás pak okupovaly až do roku 1989. Svůj život prožil v Teplicích, kde okusil na vlastní kůži nejen v tomto městě, ale v širokém okolí, rabování kulturního odkazu našich předků, nerostného bohatství a v konečném důsledku i lidského potenciálu.

Síla: Rainer Peschl nikdy nezaváhal před rozhodnutím – Tvůrčí svoboda nebo Rodina. Více jak dvě třetiny svého života věnoval civilnímu zaměstnání a především své rodině a milované ženě. Až po smutném odchodu, smrti jeho ženy Jany, a rozprostření prázdnoty po ní, se posléze začal s neskutečným nasazením věnovat završení své umělecké tvorby. Ta, do té chvíle, zvláštním způsobem jen probublávala napříč jeho životem. Během více jak deseti let let převedl své skicy, sny a plány do nebývalého souboru mnoha obrazů, které se mu podařilo vytvořit a následně vystavit jak v České republice, tak na konci své životní dráhy i v zahraničí s nebývalým ohlasem.

Rainer patřil do generace, která byla ve svém životě nemilosrdně vystavena důsledkům ideologických proklamací než generace před ní. Vedle těchto neradostných poměrů stává se rovněž pozorným svědkem atomizace umění na bezpočet ismů. Tato tendence neměla nic jiného za cíl, než odpoutat se od diktovaného umění ze strany církve, šlechty, průmyslových a měšťáckých zbohatlíků, posléze se odpoutat od ideologií, a vydobýt tím pevné místo v umění, individualitě. Jak těžké, notabene v podmínkách totalitních států. Je zvláštní, že právě desiluse byla hlavním hnacím podnětem přeměny umění a postavení umělce. Nezmiňuji se o těchto okolnostech náhodou. Generace Rainera Peschla od samého počátku svého zájmu o tvorbu bytostně narážela právě na tyto aspekty doby v níž se nacházel. Při snahách prezentovat své dílo, ideologie vládnoucích v naší zemi tuto potřebu zakázala a proměnila ji ve výsadu, kterou střežila především pro své nohsledy, a ne pro svobodně tvořící jedince. Pro prohloubení vědomostí, ale i pro nezbytnost výměny názorů se svými podobně smýšlejícími kolegy, stal se Rainer Peschl součástí seskupení výtvarníků pod názvem Kontakt (malířská skupina „Kontakt“ Chemických závodů v Litvínově). Paradoxně nepřímo setkává se právě zde s odkazem docenta UK v Praze, Kamila Linharta, a se vzpomínkami kolegů malířské skupiny na Linhartovy instruktážní přednášky o umění z let 1952-1968. Osobnost a duchovní vklad Kamila Linharta se stává nejen pro Rainera Peschla, ale i pro ostatní členy Kontaktu zásadním výchozím bodem utváření jejich individuality, ale i způsobu myšlení v oblasti tvorby. Vím z jeho vyprávění, že ve své plachosti Rajner nikdy nepomýšlel na dráhu umělce, ten termín mu byl neuchopitelný, snad i z důvodu nabubřelých proklamací umělců té doby. Pamatuji se, jak pojem Umělec byl přísně hlídán ideologií moci, která určovala, kdo je a kdo Umělcem není. Jen málokdo se tomuto ubránil a jednoduše se i bez Jejich souhlasu umělcem v pravém slova smyslu stal.Vím, že tvorba Rainera Peschla, kterou nám zanechal, je v jistém ohledu jeho vlastním vykoupením a v její pravdivost bytostně věřím. Aspekt pravdivosti je ostatně jedním z nejsilnějších projevů lidského ducha, a možná právě proto cítím, že se nám může podařit tento fenomén skrze zvláštní souhry jeho životních okolností, v jeho díle, vedle svébytně estetického rázu, najít.

Blues: V samotném nadpisu, hned za jménem, zmiňuji pojem blues. Vzpomínka na Rajnyho by nebyla úplná, kdybych nezmínil jeho vztah k hudbě, ten přímo koresponduje s jeho výtvarným projevem, který stejně, jak hudba k nám přichází v té nejryzejší abstraktní podobě a dokáže nás unášet, vtahovat do nebývalých bezčasových sfér, zklidňovat i uvést do trazu. A přoč tři čtverce? Ty ve své numerické podobě tvoří dvanáctku. A dvanáctka? To je přeci hudební forma blues, navíc čtverec byl rovněž Rajnerovým výlučným stavebním kamenem jeho obrazů včetně jejich čtvercových fotmátů.

Vědění, Síla, Krása: Tuto trojjednotu Rainer Peschl rozhodně svým životem beze zbytku naplnil, naplnil ji skrze chápání světa – Nechat se krásou utvářet a nenásilnit ji. Tento způsob náhledu vytvářel jeho auru, a citlivější jedinci ji nemohli přehlédnout. Stal se tak pro mnohé z nich Zasvětitelem – guruem.

Dívám-li se dnes do zimní hluboké noční oblohy, napadá mě, že světlo zemřelé hvězdy, které mi letí vstříc, je nejspíš to Rajnyho.