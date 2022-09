Piráti v Bohumíně před komunálním volbami rozjeli kampaň Za zelenější Bohumín. Jeho významnou částí je ochrana řeky Odry, které stále hrozí ekologická katastrofa.

“Bohumín je průmyslové město, které kvůli lidem potřebuje mnohem více dbát na životní prostředí,” vysvětluje lídr pirátské kandidátky Jakub Ježíšek, kterého znepokojuje, že vláda pořád zvažuje vybudovat v Bohumíně obří přístav pro tankery.

“Zatímco byl oficiálně Zemanův kanál Dunaj-Odra-Labe v České republice zrušen, v Bohumíně se dál s výstavbou kanálu počítá,” upozorňuje Ježíšek. Ministerstvo dopravy pod vedením Martina Kupky z ODS stále počítá s územní rezervou pro kanál ve městě a stále blokuje využití pozemků kolem řeky. Plány na splavnění Odry počítají s výstavbou až třiceti nových přehrad i napřímení a prohloubení 130 kilometrů úseku volně plynoucí, meandrující řeky Odry.

Bohumínští Piráti jsou od začátku hlasitými odpůrci myšlenky zničení řeky Odry a jejich meandrů. Přestože mají v zastupitelstvu jediného zástupce Daniela Galuszku, po roce usilovné práce se jim podařilo přesvědčit všechny bohumínské zastupitele, aby za město dali společným usnesením jasně najevo, že jsou proti splavnění Odry do Bohumína. Ostrava už podobný krok udělala dávno a jednotný odpor tam přinesl ovoce. V posledních plánech kanálu se už Ostrava jako přístavní město nezmiňuje a Černého Petra dostal mlčící Bohumín.

Velkou zásluhu na stávajícím stavu má podle bohumínských Pirátů hejtman Vondrák z ANO a jeho náměstek Unucka z ODS, kteří zničení Odry tvrdě prosazují i přes odpor obyvatel i zastupitelstva města Bohumín.

“Vidíme kolem sucho, místy máte problém Odru přeplout na kanoi, podle nás to celé nedává smysl z dopravního, ekonomického ani ekologického hlediska. Investovat je potřeba úplně jinam. Zejména do energetické bezpečnosti a udržitelných zdrojů, nikoliv do zničení přírody,“ komentuje Jakub Ježíšek, kandidát Pirátů na starostu Bohumína.

Pro Piráty je ochrana životního prostředí a tedy i zdraví občanů priorita. “Vybudování několik metrů hlubokého širokého koryta pro tankery zničí chráněné Hraniční meandry Odry. Ty jsou totiž vytvářeny právě tak, že se voda z řeky přirozeně rozleje a pak zase stáhne. Přestože tedy kanál meandry přímo neprotne, způsobí časem jejich zánik tak, jak se to stalo jinde. Navíc také ovlivní stavy spodních vod,” argumentuje Jakub Ježíšek.

Pro další vývoj kolem splavnění řeky Odry jsou důležité letošní komunální volby. “Pokud lidé v Bohumíně zvolí Piráty, mají jistotu, že město bude dál bránit ve zničení řeky Odry. Našim cílem je uvolnit územní rezervu a využít pozemky kolem řeky k dalšímu rozvoji města,” říká na závěr Jakub Ježíšek.

