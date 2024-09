Na dotazy čtenářů Deníku odpovídal v on-line rozhovoru Bohuslav Niemiec, kandidát do Senátu PČR za koalici SPOLU.

Proč kandidujete do Senátu?

Přiznám se, že mě k tomu trochu popíchli moji kamarádi, které vyděsila jména některých kandidátů v našem senátním obvodu. Když ta jména teď vidím kompletní, jsem opravdu rád, že kandiduji. Chci dát voličům možnost volby mezi mnou a Petrem Víchou. Je to sice silný soupeř, ale věřím, že mu minimálně zatopím. Volby jsou svátkem demokracie, takže je důležité, aby si lidé mohli vybrat. Věřím, že se s Petrem popereme férově. O vítězi ať rozhodnou voliči.

Jak chcete být jako senátor užitečný pro region?

Pracuji už nyní jako náměstek havířovského primátora pro investice a krajský zastupitel pro region a jako senátor bych v tom určitě pokračoval. Náš region potřebuje mít v Praze silný hlas. Musíme řešit mnoho věcí, například kvalitní dopravní spojení, dotáhnout transformaci regionu, tedy posunout se od uhlí k moderní ekonomice 21. století, projekt EDEN Silesia a další. Je toho opravdu hodně. Kvůli tomu všemu musíme být v Praze slyšet.

S jakou vizí vstupujete do senátních voleb a je to pro vás velká výzva?

Chci dokázat, že i politik zvládne pracovat pro lidi – pro mladé, pro rodiny, pro seniory. Dopředu ale říkám, že nebudu slibovat všechno a všem. Politici to sice často dělávají, ale u slibů to také většinou končí a po volbách už je makat neuvidíte. Takový opravdu nejsem. To je jeden z důvodů, proč jdu do voleb. Za konkurenci považuji Petra Víchu, který je silným kandidátem a kterého si vážím. Porazit ho bude těžké a je to velká výzva. Nicméně nic není nemožné, i David porazil Goliáše, pokud bychom se chtěli podívat do historie.

Co se vám za poslední rok povedlo a co naopak ne?

Tady si to dovolím pojmout trochu stavařsky. Vždy mám radost, když se stavby stihnou dokončit včas. Takové jsou například stavby parkovišť v Havířově nebo u nemocnice, kde vzniklo zhruba 150 nových míst, která jsou pro občany zdarma. Co mě naopak velmi štve, je projekt dětského hřiště na ulici Jurije Gagarina, který je po termínu a stále není dokončen. Chodím tam na každý kontrolní den, zhotovitelské firmě běží sankce, ale stavba pořád není dokončena. Hřiště tím pádem nemohou využívat děti ani rodiče, a hlavně jeho stavba ruší lidi, kteří v okolí bydlí. Někdy se prostě stane, že vysoutěžíte firmu, která nesplní své závazky. Jsem kvůli tomu opravdu vytočený. Snažím se udělat vše pro to, aby se stavba dokončila co nejdříve.

Tvrdíte, že Havířov nikdy neměl svého senátora. Proč by ho měl chtít?

Havířov potřebuje, aby jeho problémy byly v Praze slyšet. Dosavadní senátoři, zvolení i hlasy Havířováků, jsou nebo byli z Bohumína, Stonavy a Petrovic u Karviné. Zkuste si vzpomenout, co pro Havířov někdo z nich udělal.

Od jakých politických uskupení čekáte podporu?

Opravdu si myslím, že tyto volby nejsou o stranách, ale o lidech. Myslím si, že mě voliči znají, vědí, co ode mě mohou očekávat, a vidí moji práci. Proto očekávám, že mě podpoří voliči napříč politickým spektrem.

