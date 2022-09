On-line rozhovor s Ing. Bohuslavem Niemiecem, kandidátem na primátora Havířova za koalici SPOLUplus (ODS, KDU-ČSL, TOP09, STAN).

Ing. Bohuslav Niemiec, kandidát na primátora Havířova za koalici SPOLUplus (ODS, KDU-ČSL, TOP09, STAN) | Foto: archiv

DOTAZ: Dobrý den, proč kandidujete v široké koalici?

ODPOVĚĎ: Dobrý den, děkuji za dotaz. Kdybych měl odpovědět jednou větou, řeknu, že SPOLU jsme silnější. Je to znát na kampani, která je největší, co si pamatuji a doufám, že jsme opravdu vidět i slyšet. Ale dovolím si to rozvést. Již před čtyřmi lety jsme viděli ve spojení smysl, proto jsme kandidovali jako KDU-ČSL a STAN a i díky tomu jsme uspěli a dokázali prosadit věci z našeho programu. V rámci kampaně do parlamentních voleb jsme se seznámili s lidmi z ODS a TOP 09 a poznali jsme, že na spoustu věcí máme stejné názory. Na základě těchto zkušeností jsme se všichni shodli, že nemá smysl tříštit síly, ale právě naopak a domluvili jsme se bez problému na této koalici. Pro mě je ctí a zároveň velkou zodpovědností, že můžu být lídrem této koalice a také, že se nám podařilo vytvořit opravdu dobrý tým pro Havířov.

DOTAZ: Dobrý den pane inženýre, zajímalo by mě, jak chcete řešit rostoucí náklady energií a s tím provázaný problém sociálně slabých vrstev obyvatel Havířova? Zároveň by mě zajímalo, jak chce jako kandidát na primátora čelit zvýšeným nákladům v rámci rozpočtu města? Děkuji a přeji hezký den. Petr Hora

ODPOVĚĎ: Dobrý den, děkuji za dotaz. My jako město nemáme příliš mnoho nástrojů, jak tuto problematiku řešit. Rostoucí náklady na energie je třeba řešit z úrovně vlády České republiky. Nejlepším řešením by bylo najít celoevropské řešení v zastropování cen. Můžeme a již to i děláme tlačit na vládu, aby hledala a našla řešení. Nacházíme se opravdu v těžké době, a proto přicházíme s mimořádným bodem našeho volebního programu, kdy chceme podpořit děti. Chceme připravit a prosadit vouchery v hodnotě 6000 Kč na volnočasové aktivity dětí. Chceme ulehčit rodičům v době růstu životních nákladů, aby jejich děti mohly chodit do skautu, ZUŠky nebo třeba na sportovní kroužky. Chceme zabezpečit zdravý životní styl i sportovní návyky dětí, podpořit rodiče, spolky a kluby. V těžké době musíme investovat do lidí, a to hlavně dětí. Ne do betonu. Zvýšeným nákladům musíme čelit úspornými opatřeními při přípravě rozpočtu na příští rok. Naštěstí energie máme vysoutěžené do konce příštího roku.

DOTAZ: Přeji dobrý den, chtěl bych se zeptat, jak napříště dokážete zamezit možným katastrofám, jako se stala minulý týden s kolotočem na Havířovských slavnostech? Děkuji za Vaši odpověď.

ODPOVĚĎ: Dobrý den, děkuji za dotaz. Velmi mě celá situace mrzí a přeji všem zraněným brzké uzdravení. Jak už bylo vícekrát zmíněno, zodpovědnost jde za provozovatelem atrakce. Aktuálně potřebujeme zjistit příčinu tohoto neštěstí a další kroky můžeme činit na základě těchto zjištění.

DOTAZ: Dobrý den, co se podle Vás nepodařilo úplně dotáhnout do konce za poslední 4 roky. A co je pro Vás priorita, pokud byste usednul do primátorského křesla?

ODPOVĚĎ: Dobrý den, děkuji za dotaz. Bohužel se nepodařilo dotáhnout do konce zákaz parkování dodávek z důvodu legislativní náročnosti a také potřebujeme připravit pro tyto dodávky záchytná parkoviště. Tímto opatřením nechceme lidem komplikovat život, ale zjednodušit parkování. V oblasti SMART CITY se nám spousta věcí podařila, jako například chytré a bezpečné křižovatky nebo Geoportál, ale stále nám chybí mobilní aplikace pro havířovany, kterou musíme v příštím volebním období připravit. Priorit je více, například druhá průmyslová zóna, kde plánujeme postavit centrum pro zpracování komunálního odpadu. Celá zóna by mohla být zaměřena na recyklaci. Další prioritou je vybudování fotovoltaických elektráren a kdybych se hodně zasnil, tak do budoucna i výroba vodíku z přebytku elektrické energie, abychom mohli zásobovat autobusy na krajské lince Havířov-Ostrava. Samozřejmou prioritou je perfektní dopravní propojení s Ostravou, aby se lidé mohli bezpečně dostat do práce i z práce. Ve spolupráci s krajem bychom také chtěli vybudovat domov seniorů. Ale je zde i spousta menších projektů, jako oprava parku za Radostí, Sušanské rybníky, rozvoj cyklodopravy a další.

DOTAZ: Dobrý den, jak vnímáte reakce obyvatel v městské části Životice, kudy má vést obchvat města? Jsou jejich obavy podle Vás oprávněné?

ODPOVĚĎ: Dobrý den, děkuji za dotaz. Snažil jsem se celé čtyři roky občany o aktuálním vývoji informovat i při osobních setkáních v Životicích. Tyto rozhovory nebyly jednoduché a chápu, že konkrétní lidé nechtějí komunikaci za svým domem. Tento problém je opravdu složitý. V zásadách územního rozvoje je koridor pro obchvat veden cca 30 let a investorem je ministerstvo dopravy, potažmo ŘSD. My jako město jsme účastníkem řízení a věřím, že městu a jeho rozvoji může tato stavba velmi pomoci. Jsem rád, že stavba byla etapizována a že na první etapě panuje všeobecná shoda. Tato etapa má pět mimoúrovňových křížení na katastru města Havířova, které zbezpeční dopravu. Pro druhou etapu procházející Životicemi je třeba prověřit možnosti alternativních tras.

DOTAZ: Zdravím, budou se navyšovat ceny MHD v Havířově, už tak se mi zdají být ceny vysoké.

ODPOVĚĎ: Dobrý den, děkuji za dotaz. Letos se nám podařilo vysoutěžit provozovatele MHD na příštích 10 let. Vlastně to byla největší zakázka za toto volební období. Jsem rád, že se nám podařilo dosáhnout velmi dobrých cen. Určitě chceme zachovat dětské i seniorské jízdné a budeme hledat optimální nastavení v kontextu růstu cen CNG. MHD v Havířově je nastavena komfortně a dobře a jako takovou ji chceme zachovat. Analyzujeme si vytíženost jednotlivých linek a v případě neúnosných cen CNG budeme nejdříve hledat řešení, které by neznamenalo zdražení.

DOTAZ: Dobrý den pane Niemiec, jaké jsou Vaš ambice v rámci politiky? Co senát, parlament apod.? Vzhledem k tomu, že současný primátor tzv. sedí na dvou židlích, je pro mě nepředsatvitelné sloučit dvě tak významné politické funkce do kupy, aby politik odváděl 100% práci.

ODPOVĚĎ: Dobrý den, děkuji za dotaz. Do poslanecké sněmovny jsem již kandidoval a nebránil bych se opětovné kandidatuře za 3 roky. Dnes aktuálně jsem také členem krajského zastupitelstva jako neuvolněný zastupitel. Provazba komunální a krajské politiky je pro mě důležitá, protože vytváří synergii. Myslím si, že je třeba se zaměřovat na celý region. Pro mě je to momentálně karvinské a těšínské Slezsko a myslím si, že Havířov by měl být jedním z lídrů této regionální spolupráce, protože větší projekty mají přesah přes území katastru města. Pokud bych byl zvolen za 3 roky do Poslanecné sněmovny, dokončil bych rok komunálního mandátu a v následných volbách bych již nekandidoval do uvolněné funkce. Je to časově náročné a trpěla by tím rodina.

DOTAZ: Dobrý den, můžete prozradit, které místo máte v Havířově nejraději? Kam rád zajdete si odpočinout? A kam na dobré jídlo a víno či pivo?

ODPOVĚĎ: Dobrý den, děkuji za dotaz. Nechci dělat reklamu, ale na dobré jídlo rád zajdu do restaurace Nelli nebo do restaurace U Příborů. Na pivo kamkoliv, hlavně s dobrými přáteli. Nejlépe si odpočinu při projížďce na kole, když od nás z Dolní Suché objedu celý Havířov. Krásná místa, která mám rád jsou meandry Lučiny, lesopark, park za Radostí a spousta dalších. Prostě Havířov je krásné město.

DOTAZ: Jste ženatý? Pokud ano, je život ve městě častým tématem vašich večerních diskusí?

ODPOVĚĎ: Dobrý den, děkuji za dotaz. Jsem šťastně ženatý a mám tři krásné děti, které mě často svými zvídavými dotazy dokážou překvapit. Ano, když večer přijdu domů, snažím se najít čas a povídat si s manželkou. Někdy je to těžké, únava je veliká, ale pro náš vztah je to důležité. Krom toho, že řešíme naše děti, dozvím se i zpětnou vazbu na svou práci, co jsem udělal dobře nebo blbě.

DOTAZ: Dobrý den, navazuji na předchozí dotaz, kde jste zmínil, že jste dokázal vytvořit opravdu dobrý tým. Zajímalo by mě, podle jakých kritérií je tento tým dobrý, když ještě tzv. nepracuje?

ODPOVĚĎ: Dobrý den, děkuji za dotaz. Dobrý tým znamená, že je zde zastoupeno širší spektrum profesí a odborností. Tito lidé se nehádají, ale naopak se dokážou dohodnout a dokážou se navzájem podpořit. Když se podíváte na naši kandidátku, uvidíte na ni opravdu velmi zajímavé lidi. Jak už jsem zmínil, jsem vděčný, že ji mohu vést a lidé jako například Pavel Tuleja, Jan Szturc a Leoš Lukaštík stojí za mnou a podporují mě.

DOTAZ: Zdravím Vás pane Náměstku, jaká je Vaše priorita v rámci města na nové volební období?

ODPOVĚĎ: Dobrý den, děkuji za dotaz. Jak jsem již zmínil v předchozí odpovědi těch priorit je více. Například druhá průmyslová zóna, vybudování fotovoltaických elektráren a domov seniorů. Ale také je třeba zmínit drobnější věci. V minulém volebním období se nám podařilo vybudovat cca 1000 parkovacích míst na ulicích Majakovského, Mánesova, Studentská, Balzacova, Točitá, Šrámkova, Železničářů nebo Družstevnická. V tomto chceme dále pokračovat, protože parkovací místa stále chybí. Samozřejmostí jsou i retenční nádrže a zasakování vody do krajiny. Aktuálně připravujeme adaptační strategii, plán městské mobility a další strategické dokumenty pro rozvoj města. Prioritou jsou pro nás také dětská hřiště a sportoviště. Chceme dokončit poslední část kanalizace a tou je lokalita Zákostelí.

DOTAZ: Dobrý den, co vnímáte jako svůj největší úspěch v minulém volebním období?

ODPOVĚĎ: Dobrý den, děkuji za dotaz. Za největší úspěch považuji vybudování nového přednádražního prostoru se zastřešenými zastávkami a 140 parkovacími místy. Je to vstupní brána do našeho krásného města, která konečně získala novou tvář a celý tento prostor získal novou kvalitu. Aktuálně dokončujeme využití výpravní haly, kde se nám také podařilo velmi citlivě navrhnout a realizovat její rekonstrukci a využití. Když se dobrá věc podaří, tak mám z toho opravdu radost. Děkuji za Vaše dotazy, na všechny jsem nestihl odpovědět, asi opravdu píšu pomalu. Pokusím se do příště zlepšit.