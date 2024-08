V dnes vyhledávané plzeňské lokalitě Borská pole se hned po roce 1990 začaly postupně stavět objekty lehkého průmyslu, obchodů a služeb. O deset let později tady první investor naplánoval výstavbu bytových domů. Na svou realizaci ale unikátní bytový projekt v současnosti nazvaný Triangl Park čekal přes dvacet let. Svou rozlohou jde o druhý největší developerský projekt v Plzeňském kraji.

Foto: Archiv Borská pole development

Projekt to byl na svou dobu téměř nadčasový – plný zeleně, světla. Jasně vymezoval, kde končí veřejné silnice a začínají místa pro klidnou relaxaci jeho obyvatel. Nechybělo ani centrální náměstí, uvažovalo se také o obchodech, občanském vybavení. Od začátku se ale všichni investoři museli vypořádat především s finančními požadavky na vybudování nezbytné městské infrastruktury. Nakonec se to podařilo až sedmému. Developer Michal Fictum se v roce 2021 pustil projektem Triangl Park do výstavby 617 bytů na ploše téměř 40 tisíc metrů čtverečných.

Společnost Borská pole development nechala přepracovat původní projekt dílčími úpravami do střídmé a moderní podoby. Cílem bylo zachovat původní filozofii projektu a zároveň vybudovat v chátrající čtvrti, kde do té doby převládaly černé skládky a starousedlíky děsily i eskapády lidí bez domova, moderní část města, v níž se obyvatelé budou cítit dobře a bezpečně.

Zdroj: Archiv Borská pole development

„Takový přístup mě hodně potěšil,“ říká k tomu architekt Martin Kliment z kanceláře A.S.S.A. architekti, který je autorem jak původního návrhu na obytnou čtvrť, tak její nové podoby. Jak sám přiznává, odstup mnoha let mu umožnil o hodně lepší pohled na celý projekt, včetně designového řešení.

Komplex 13 samostatných bytových budov

Triangl Park nabídne svým obyvatelům celkem 13 samostatných rezidenčních budov. V červnu letošního roku byly úspěšně zkolaudované první dvě, dnes jsou bytové jednotky v nich předávány prvním majitelům. K 25. červenci to bylo 54 bytů a kolaudace dalších domů je naplánovaná na září, respektive listopad 2024.

Zdroj: Archiv Borská pole development

Odstartovala ale i výstavba a prodej bytů v rámci druhé etapy s tolik žádanými dispozicemi 1+kk a 2+kk. Zhruba po dvou měsících se prodalo přes šedesát procent bytových jednotek. V této etapě výstavby vzniknou čtyři bytové domy. Kolaudace prvního z nich je v plánu na začátku roku 2026. Budovy budou mít oproti těm postaveným již dříve navíc zelenou střechu. A vypadá to, že ke kompletnímu dokončení druhé etapy dojde s největší pravděpodobností k dřívějšímu datu, než bylo původně naplánováno.

Také tolik potřebná infrastruktura je hotová z devadesáti procent a všechny její parametry odpovídají přísným kritériím projektové dokumentace. Kolaudace první části etapy je plánována do konce letošního roku. Podle smlouvy s městem nejpozději však do dubna 2025 a druhá část pak do října 2027. Developer ovšem očekává dřívější termín kolaudace v létě. Po kolaudaci budou postupně obě etapy technické a dopravní infrastruktury převedeny do majetku města Plzně, dle předem popsaných a podepsaných pravidel ve společných budoucích smlouvách.

A co zajímavého projekt Triangl Park nabízí přímo svým obyvatelům? Samozřejmě nezbytné technologické vybavení – například už vstupní systém je velmi sofistikovaný, výtah si může každý obsloužit přímo z bytu, nechybí kamerový systém s vlastním úložištěm nebo v každé místnosti datová zásuvka a v garáži je možné na přání klienta namontovat i nabíječku pro elektroautomobily. Změnily se ale především dispozice bytů 1+kk až 4+kk tak, aby svým majitelům nabídly hned tři různé možnosti života.

Byty řady Garden Suite v přízemí jsou nejen prostorné, ale byly rozšířené i o oplocené zahrady, v nichž je samozřejmě živý trávní porost. Řada Family Home ve druhém až čtvrtém nadzemním podlaží má balkóny či lodžie a komfortně vyřešenou dispozici. Až na vrcholku obytných budov je pak nejluxusnější řada Penthouse Lodge, kde se obyvatelé cítí doslova jako v mrakodrapu. Umožňuje jim to výhled skrz stěny prosklené od stropů až po podlahu. Nechybí prostorné terasy a velké místnosti. Všechny Penthousy mají na terasách v ceně venkovní žaluzie anebo ambientní osvětlení, které dokáže měnit atmosféru uvnitř bytů. Mezi standardy patří např. gletované vnitřní sádrové omítky, které nezachycují prach, což ocení alergici. V koupelně pak třeba skříňka s umyvadlem z litého mramoru, luxusní baterie a obklady stěn a podlah. „Za obklady, dlažby, zařizovací předměty, podlahy nebo dveře už nemusí obyvatelé dál cokoli doplácet, pokud si vyberou z velké škály vysoko nastavených standardů,“ upozorňuje developer a stavitel Michal Fictum.

Pokud chce některý z klientů nějaké změny, může nově využít aplikaci nazvanou Plan Radar. Jejím prostřednictvím komunikuje developer s klienty. Zároveň je to místo, kde se uchovávají veškeré dokumenty. V části požadavků se řeší klientské změny – včetně možnosti změn dispozicí, elektroinstalací a zařizovacích předmětů. Klienti tady budou mít později uloženy i protokoly a veškeré plány ke svým bytům.

Zdroj: Archiv Borská pole development

Fasády vypadají jinak

Ke změně k lepšímu došlo nejen uvnitř obytného komplexu, proměnila se i samotná architektura budov a fasády. Třeba štítům domů necloní nevzhledné a drahé protihlukové předstěny. Celkový pozitivní pocit z bydlení podporují bílé a šedé plochy fasád. Všichni obyvatelé Triangl Parku Plzeň pak to, že budovy jsou, pokud jde o energetickou náročnost, hodnoceny v režimu B, patří tak i díky kvalitní trojsklům mezi velmi úsporné.

„Čím déle stavíme, tím víc se proměňují naše budovy, každá je svým způsobem jiná, posouváme se v našich stavebních standardech výš a výš. A lidé na to slyší. To mě inspiruje, pořád něco vymýšlíme, připravujeme nové projekty. Na jeden se velmi těším, je velmi speciální a myslím si, že je to jeden z těch, o kterém sní každý stavař,“ tvrdí Michal Fictum, sedmačtyřicetiletý podnikatel ve stavebnictví.

Zdroj: Archiv Borská pole development

Chybět nebude školka

Budoucí obyvatelé Triangl Parku Plzeň se již nyní mohou těšit na jeho další zvelebování. Přibydou dětská hřiště, stinné pergoly, relaxační atria, cyklostezky i kiosek s občerstvením. V jednom z objektů hned vedle centrálního parku budou v přízemí komerční prostory, kde se počítá třeba s prodejnou potravin, kavárnou nebo beauty salonem.

Ve spolupráci s Úřadem městského obvodu Plzně 3 je také v plánu nová mateřská škola v bezprostřední blízkosti projektu, a to z důvodu nedostatku takových zařízení, do které se finančně zapojí také developer. Místní úřad zamýšlí v blízkém okolí i výstavbu plaveckého bazénu, v okolí nechybí zdravotní péče, úřady, vzdělávací instituce.

Dnes nabízí Triangl Park Plzeň, kam se dá městkou hromadnou dopravou dojet za deset minut a za stejnou dobu mohou být jeho obyvatelé buď v Obchodním centru Borská pole nebo přírodním areálu Česká dolina, kolem osmdesáti volných bytů. Zájemci stačí zaplatit pouhých deset procent z ceny vyhlédnutého bytu, zbytek pak doplatí po kolaudaci. Banky si pak standardním způsobem zapisují do katastru svá zástavní práva a čerpají hypotéky na úhrady kupních cen.