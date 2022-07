Jakub Gazdík, ve světě boxu známý jako Pretorian, je třicetiletý sportovec, který je celý svůj život věrný Ostravě-Jihu.

Foto: archiv Jakuba Gazdíka

Žije zde od narození a provozuje tady i svoji boxárnu neboli Pretorian Fight Club, ve které učí širokou veřejnost boxovat. Osoba natolik zajímavá, se spoustou plánů do budoucna a jasným názorem na to, jaká je jeho životní cesta, že oslovila lidi z hnutí Ostravak a ti věří, že na revanš Jakub osloví jiné. Jakub Gazdík se rozhodl Ostravak, hnutí občanů podpořit a bude na podzim kandidovat do zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih.

Jakub GazdíkZdroj: Ostravak, hnutí občanů

Vaše jméno je spojováno hlavně s boxem. Za slávou v oblasti sportu však stojí tvrdá dřina a na jejím konci výsledky. Čeho si ceníte nejvíc? Jakých úspěchů jste v profesionálním sportu dosáhl?

Máte pravdu, nejdříve to byla tvrdá práce, pak až postup krok po krůčku na mety nejvyšší. Pro mě nejcennější jsou tituly mistr ČR v K1 (nejtvrdší forma kickboxu), 3x mistr ČR v thajském boxu, profi mistr Evropy v K1 (Turecko), profi mistr Evropy v thajském boxu (Itálie), amatérský mistr světa v thajském boxu (Itálie), účastník mistrovství světa v thajském boxu (Thajsko) a účastník pyramidy K1 max (Francie).

Úspěchů hodně, to asi vede člověka k tomu, že chce své zkušenosti předat dále. Vy máte svou boxárnu. Co vám to přináší?

Moji boxárnu navštěvují různorodí lidé. Máme skupinové lekce, soukromé hodiny, ale i lekce pouze pro ženy. Lidé se u nás naučí bojovat, bránit se, vybijí ze sebe stres a problémy, zredukují váhu, dostanou se do formy. Mám také svěřence, se kterými jezdím po soutěžích a galavečerech a se vší skromností můžu říct, že sbíráme úspěchy. Zkrátka každý si u nás přijde na své. A pokud jsou spokojeni moji klienti, jsem spokojen i já.

Box má většina lidí spojen s tvrdostí. Co vše je box pro vás a co na první pohled třeba není vidět?

Určitě je to disciplína, kázeň, hodnoty do života, člověk se naučí mít respekt i pokoru. Mladým klukům to i nějakým způsobem supluje vojnu. Všeobecně to člověku zlepší jak fyzické zdraví, tak i to psychické.

Zdroj: archiv Jakuba Gazdíka

Je tedy box sport, nebo je to spíše životní styl?

Box je určitě životní cesta. Vše, co mě bojový sport naučil, využívám po celý život. Neustále o něco bojujeme, pořád zdoláváme překážky, je na nás vyvíjen tlak a díky všemu, čím jsem si v boxu prošel, všechny tyhle věci v životě zvládám lépe. A samozřejmě mám tu nejlepší práci - předávat zkušenosti druhým a vidět jak se zlepšují jako sportovci i jako lidé, je ta nejlepší zpětná vazba.

Co vede sportovce, trenéra a člověka tolik vytíženého, aby vstoupil do politiky?

Dostal jsem se do bodu, kdy chci udělat něco pro sport, ale i pro svůj obvod. Žiju tady celý život, takže tu znám každý kout a jsou věci, které mi vadí a které bych chtěl změnit. Chci přidat svou ruku k dílu a zlepšovat náš krásný domov.

Zdroj: archiv Jakuba Gazdíka

A proč právě Ostravak?

Hnutí Ostravak mi je velice sympatické a blízké. Místní patrioti, kteří chtějí zlepšit a podpořit svůj domov. Žádné sliby, které jsou nesplnitelné. Dělají jasné a reálné věci, které jsou vidět.

Co chcete změnit, jaké oblasti se v hnutí hodláte věnovat?

Určitě se chci věnovat oblasti sportu, ale také oblasti bezpečnosti. To znamená prevence všeobecné kriminality jak u dospělých, tak i u dětí, boj proti drogám, boj proti problémovým lokalitám v našem obvodě. A každý, kdo mě zná, tak ví, že tohle nejsou jenom prázdná slova.

Jaký je váš pohled na bezpečnost v Ostravě? Máme šanci přežít i my, neboxeři?

Jak jsem avizoval, jsou tu problémové lokality a místa, která by měla být pod větším drobnohledem. Měla by se tam situace řešit trochu razantněji a nezavírat před tím oči. Protože mám boxárnu v jedné z těchto lokalit, vidím to dnes a denně. Vidím cestu, jak přispět ke zlepšení situace a chci ji prosadit. Chci pomoci lidem ubránit se a zvládnout krizovou situaci, kdy jde třeba o zdraví. A dnešní doba je nevyzpytatelná a zákeřná. Proto vás všechny rád uvidím u sebe v klubu.

Zdroj: archiv Jakuba Gazdíka

Jaké máte celkově plány do budoucna?

Být nejlepší v tom, co dělám. Dosáhnout svých krátkodobých i dlouhodobých cílů a mít spokojené klienty, kterým předávám své těžce nabyté zkušenosti. Když se mi podaří pomoci mého působení ke zlepšení života v Ostravě-Jihu, budu za to rád.

Zdroj: Ostravak, hnutí občanů

