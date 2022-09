Úspěšné finanční operace v investičních fondech obci Braňany na Mostecku umožňují investovat získané finanční prostředky do dětí, tedy do bezplatné školy v přírodě. Investice i další smělé plány prozradil starosta Petr Škanta.

Pane starosto, když se ohlédnete, co se radnici v posledních letech podařilo a co nikoliv?

Podařilo se nám spoustu věcí – zateplení obecního úřadu, nové místní komunikace v obci, vznikla nová počítačová třída a bezbariérové toalety v základní škole, výsadba okolo pošty a hřbitova u obecního úřadu.

Pomáhají dotační tituly v rozvoji obce, případně kolika projektů se týkaly?

Pomáhají velice, máme spoustu projektů. Například je to počítačová třída v naší základní škole, zateplení obecního úřadu, vybavení pro hasiče a řada dalších.

Jaké máte v blízké budoucnosti plány či připravujete investiční akce týkající se rozvoje obce?

Máme další projekty připravené – revitalizace okolí obce, nová výsadba a úprava okolí zastávky a parkoviště, úprava hřbitova atd.. Jako zastupitelstvo jsme investovali do investičních fondů, kde se nám daří získávat z úroků další peníze. Tyto finanční prostředky, jak již zastupitelstvo slíbilo, budeme investovat zpět do dětí. To znamená, že je budeme vysílat do školy v přírodě – a to úplně zdarma. Ještě máme připravené projekty, které jsou před realizací. Čekáme v této souvislosti na vhodné dotační tituly. Například jde o Bike centrum, které by mělo být největší v Ústeckém kraji. Plánujeme rovněž revitalizaci našeho volnočasového areálu Sportclub. Pevně věříme, že i po nadcházejících volbách dojde k realizaci projektu.

Můžete vyjmenovat pozitivní stránky Braňan?

Mezi pozitivní stránky patří i skutečnost, že žijeme v klidné a bezpečné obci, což ocení jak senioři tak malé děti. Braňany připravují rovněž spoustu akcí nejen pro děti a seniory, ale také výlety pro dospělé, návštěvy divadel, kulturních akcí či pořádání letního kina. (tp)

