Městská společnost STAREZ – SPORT, a. s., otevře v sobotu 27. května koupaliště na Riviéře a v Zábrdovicích. Kromě tradičního koupání si návštěvníci budou moci užít také nejrůznější doplňkové aktivity, například pétanque, ping-pong nebo plážový volejbal. I letos bude platit akce, díky níž mohou brněnští školáci trávit poslední dny školního roku na koupalištích zdarma.

Brány koupališť Riviéra a Zábrdovice se otevírají. Město si pro návštěvníky přichystalo několik novinek

Milovníci vodních aktivit se konečně dočkají. Poslední květnový víkend totiž bude patřit otevření dvou venkovních koupališť v centru Brna. Areály vedle samotné vodní plochy nabídnou i bohaté sportovní vyžití. V Zábrdovicích je návštěvníkům kromě bazénů a tobogánu k dispozici hřiště na pétanque či pingpongové stoly. Na koupališti Riviéra si zase mohou vyzkoušet plážové sporty na beachvolejbalových kurtech.

Během letních prázdnin se návštěvníci budou moci zabavit bohatými animačními programy. Každý týden si přijde na své někdo jiný. Zájemci se mohou těšit na lezeckou stěnu, plážový volejbal, taneční workshop, aquaerobic, léto s házenou, jógu nebo netradiční pětiboj. Novinkou letošního léta je půjčovna lehátek. K dispozici jich bude přes dvě stě kusů, při zapůjčení bude vyžadována stokorunová záloha.

Školáci v červnu vstup zdarma, veřejnost se zvýhodněným balíčkem

I letos se mohou žáci a studenti těšit na bezplatné koupání. Během června si budou moci užívat vodních radovánek v obou areálech vždy ve všední dny v dopoledních hodinách. K dispozici jim budou i beachvolejbalové kurty s veškerým vybavením.

Novinkou letošní sezóny jsou předplacené karty (permanentky). Návštěvník s touto kartou zaplatí za celodenní pobyt na koupališti pouze dopolední vstupné. Karta bude přenosná a lze ji využít jedenkrát za den právě na jeden vstup.

Změnami prošel i běžný ceník. Za celý den strávený v areálu Riviéry zaplatí dospělí 300 korun, senioři a děti od šesti do čtrnácti let polovinu. V Zábrdovicích je cena pro dospělého nastavena na 195 korun, pro děti od 6 let a seniory na 95 korun. Nejmladší návštěvníci mají na obě koupaliště vstup zdarma. Využít lze také zvýhodněných vstupů s čipovými hodinkami. Zakoupí-li si návštěvník jednorázovou vstupenku prostřednictvím Brno ID, získá slevu deset procent.

Nově si budou moci zájemci na Riviéře zakoupit vstupné za zvýhodněné ceny podle hodiny, kdy dorazí. Zatímco v předchozích letech si návštěvník mohl vybrat pouze z celodenního, dopoledního a odpoledního vstupného, od letošního roku si lze navíc zvolit levnější vstupy od třinácti, patnácti nebo sedmnácti hodin. Tento nový systém má pomoci eliminovat fronty v nejvytíženějších časech.

Polovina června ve znamení sportu

Od 10. do 18. června se koupaliště Riviéra změní ve velký sportovní park. V areálu bude k vyzkoušení řada klasických sportů, ale zároveň i méně tradiční disciplíny, jako například teqball nebo discgolf. Veškeré tyto aktivity jsou pro návštěvníky koupaliště zdarma, včetně zapůjčení potřebného sportovního vybavení. Děti navíc za absolvování určitého počtu stanovišť získají drobnou odměnu.

Bližší informace naleznete na www.starez.cz.

SPORTOVNÍ PARK RIVIÉRA –AKTIVITY K VYZKOUŠENÍ:

minigolf

lanový park, boulder stěna a balanční dovednosti (pogo tyč, dětské chůdy, balanční houpačka)

střelba na cíl (biatlonová střelnice, cornhole, SPIN LADDER)

basketbal, fotbal/florbal

plážové sporty (volejbal, badminton, pickleball, spike ball)

stolní tenis a teqball

discgolf

koloběžková dráha

