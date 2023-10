Malí kosmoplavci budou hledat oříškovou planetu, ti starší se vydají až na konec vesmíru.

Až na konec vesmíru | Foto: Hvězdárna a planetárium Brno/archiv

Představte si nekonečnost vesmírného prostoru. Nejlepší je začít pod hvězdnou oblohou, zaklonit hlavu vzhůru a vznést se. Vysoko nad zemský povrch… Do volného kosmu… A pak ještě mnohem dál. Za hranice té nejdivočejší fantazie, do míst, kde pojmy jako prostor a čas nabývají zcela jiného významu. Do kosmických dálav, které lze – pohledem současných astronomů – označit za konec známého vesmíru.

V představení Až na konec vesmíru, které v premiéře uvádí Hvězdárna a planetárium Brno, vás čeká cesta jeho spletitou strukturou. Počínaje naší důvěrně známou Sluneční soustavou přes říši hvězd až po vzdálené galaxie, sdružené do podivuhodných kup vytvářejících na první pohled fantaskní, ale přesto reálnou „kosmickou pěnu“. Největší strukturu ve vesmíru.

To vše díky nejnovějším vědeckým poznatkům, postaveným mimo jiné na výsledcích výpravy družice GAIA, jíž se podařilo – prozatím stále nekonečný – vesmír proměřit s doposud nebývalou přesností. Právě tam, nepředstavitelně a neměřitelně daleko, totiž leží konec – tedy vlastně počátek… nejen nás, ale úplně všeho, co známe. A tak je přirozené snažit se k němu dostat co nejblíže. Pokusit se o to můžete prostřednictvím nového pořadu Až na konec vesmíru. Jedna z nejúchvatnějších a nejucelenějších vizualizací vesmíru, jaké dnes máme k dispozici, na vás čeká v digitáriu na Kraví hoře. Tak neváhejte a nechte se lapit do přediva času i prostoru.

Žily byly dvě veverky – Nino a Lilli. Každá z nich byla ochotná udělat cokoli, aby se dostala k lískovým oříškům. Dokonce se i vydat do vesmíru! To je klíčová zápletka nejnovějšího pořadu – Hledání oříškové planety 3D – pro všechny malé kosmoplavce, který má českou premiéru v brněnském digitáriu.

Neohrožený veverčák Nino miluje dvě věci: celý den škádlit svou sestru a nenasytně pojídat lískové oříšky. Ty zbožňuje natolik, až se mu o nich v noci i zdá. Jeho mladší sestra Lilli sice vypadá na první pohled rozumněji, ve skutečnosti je to ale ještě větší lumpík. A ano, stejně jako Nino i ona dnem i nocí prahne po křupavých lískových oříšcích. Paradoxem je, že pozemské slasti nakonec oba sourozence dovedou až do nadpozemských výšin. Vypraví se totiž hledat planetu s těmi nejlepšími lískovými oříšky ve vesmíru.

Průvodcem na jejich nečekané a zpočátku vesele zmatené cestě jim bude Leon. Sova, která ve dne spí a v noci bdí. Ale není to jen tak ledajaká sova, je to astronomická sova. Každou noc se totiž dívá na nebe svým dalekohledem. Není divu, že se k němu Nino a Lilli brzo přidají.

Hledání ořšíkové planetyZdroj: Hvězdárna a planetárium Brno/archiv

Hledání zaslíbené oříškové planety ovšem snadné nebude. Jak se ukáže, některé planety jsou horké, jiné studené, plynné, větrné, ledové anebo pokryté lávou. Neobyčejné – a přesto skutečné – světy. Podaří se jim nakonec nalézt dokonalou planetu s těmi nejlepšími lískáči?

Animovaný příběh Hledání oříškové planety 3D je určený dětem od 5 let. Základem jsou vizuální hříčky inspirované loutkovým divadlem, všechny astronomické pojmy byly přizpůsobeny malým kosmoplavcům. Pořad získal cenu ředitele Hvězdárny a planetária Brno na mezinárodní přehlídce Fulldome Festival Brno 2023. Tak co? Vydáte se s Nino, Lilli a Leonem objevovat vesmír a v něm ty nejlepší lískové oříšky?

