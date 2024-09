Brno je město, které se dynamicky rozvíjí a mění svou tvář. Od roku 2000 bylo v Brně postaveno 13 budov s výškou přesahující 50 metrů a pouze osm z nich můžeme označit jako obytné. Za čtvrtinou z nich stojí developerská společnost PROPERITY. Od skromných začátků až po vytváření ikonických výškových budov, společnost PROPERITY se stala synonymem pro inovaci, odvahu a výjimečnou architekturu v kombinaci s absencí strachu z výšek.

Projekt Nad Arboretem | Foto: www.nadarboretem.cz

Začátky a první úspěchy

Historie společnosti PROPERITY sahá až do roku 1997, kdy byla realizována první výstavba nové ulice rodinných domů mezi Ivanovicemi a Českou u Brna. Tento projekt položil základy pro budoucí úspěchy a nastavil směr, kterým se společnost vydala – směrem k výstavbě, která mění charakter městských částí a přináší obyvatelům Brna kvalitní a moderní bydlení.

Eden – první krok do výšin

Prvním výrazným úspěchem v oblasti výškových staveb byl projekt Bytového a obchodního komplexu EDEN na rohu ulice Purkyňovy a Královopolské. Tento dům se stal v době svého dokončení v roce 2009 nejvyšším obytným domem v Brně. Se svými 16 nadzemními patry a výškou 54,5 metru se EDEN stal novou dominantou města a získal prestižní ocenění jako nejlepší stavba Jihomoravského kraje v kategorii bytové výstavby.

Bytový a obchodní komplex EDENZdroj: www.properity.cz

AZ Tower – průlom na mezinárodní scéně

O několik let později, v roce 2013, se společnost PROPERITY zapsala do historie architektury projektem, který přesáhl nejen brněnské, ale i celorepublikové hranice. AZ Tower, první brněnský mrakodrap, se svou výškou 111 metrů nejen že převyšuje všechny ostatní budovy v Brně, ale stal se také nejvyšší budovou v celé České republice. Tento titul drží AZ Tower dodnes, více než deset let od svého dokončení.

AZ TowerZdroj: www.properity.cz

Projekt AZ Tower nezůstal bez povšimnutí ani na mezinárodní scéně. V roce 2013 získal 9. místo v prestižní soutěži o nejlepší světovou výškovou stavbu při udělování cen v Hamburku. Tento úspěch potvrzuje, že i české architektonické dílo, pokud je z developerského hlediska správně uchopeno a realizováno, se dokáže prosadit i globálně a může konkurovat těm nejlepším projektům na světě.

Nad Arboretem – budoucí dominanta Brna

Ani po dokončení projektu AZ Tower společnost PROPERITY nezahálela. Od roku 2013 zrealizovala v Brně a na Vysočině 13 rezidenčních a komerčních projektů, ve kterých našly stovky klientů své nové domovy a místa k podnikání. Od roku 2022 je však ve fázi realizace mimo jiné další výškový projekt, který má opět ambici stát se jednou z brněnských dominant. Projekt Nad Arboretem, jehož dokončení je plánováno na polovinu roku 2025, má 17 nadzemních pater a výšku 54 metrů. Díky tomu, že je projekt situován na vrcholu svahu nad Královým Polem v nadmořské výšce 251 m, nabízí jeho poslední podlaží impozantní výhled na celé Brno z úctyhodné výšky 305 m. n. m. Tento projekt pokračuje v tradici výstavby výjimečných budov, které mění panorama města.

Projekt Nad ArboretemZdroj: www.nadarboretem.cz

Společnost PROPERITY se stala klíčovým hráčem na brněnském developerském trhu, a to nejen díky své odvaze a inovacím, ale také díky schopnosti měnit tvář města. Její projekty, jako jsou EDEN, AZ Tower a Nad Arboretem, nejsou pouze stavbami – jsou symboly nového Brna, které se nebojí výšek a směřuje k modernímu a dynamickému městu budoucnosti.