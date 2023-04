Participativní rozpočet nejen plní přání obyvatel, ale také rozvíjí dovednosti dětí a mládeže.

ilustrační foto | Foto: Statutární město Brno/archiv

Odbor participace Magistrátu města Brna se kromě realizace vítězných nápadů v participativním rozpočtu Dáme na vás snaží dlouhodobě podporovat i další rozvoj a využití těchto projektů. Letos například pořádá „BRNO PUMP KIDS TOUR“. Soutěž pumptrack a bmx závodů pro děti a mládež, doplněná skvělými pumtrack exhibicemi, se bude konat na sportovištích vybudovaných právě z participativního rozpočtu. Tour odstartuje 27. dubna v Cyklo-parku mezi Vinohrady a Líšní v blízkosti ulice Čejkovická, pokračovat bude 4. května na bmx hřišti v areálu Pod Plachtami v Novém Lískovci vybudovaném z projektu Děti patří na hřiště! a poslední část se uskuteční 11. května v areálu Pumptrack pod Pekárnou v Bystrci. Všechny části tour budou mít registraci zdarma. Soutěžní jízdy budou probíhat mezi 15. a 17. hodinou, exhibice proběhnou v čase 17–17.30 hod. a finálové závody pak od 17.30 do 18 hod. Přijďte si v rámci „BRNO PUMP KIDS TOUR“ zasoutěžit v oblíbené sportovní disciplíně na dráze z boulí a klopených zatáček a můžete vyhrát i ceny s motivem Brna a Dáme na vás. Drobná odměna čeká na každého!

Projekt Cyklo-park mezi Vinohrady a Líšní.Zdroj: Statutární město Brno/archiv

Máte radost, když ve vašem okolí vznikne nový park, vylepší se hřiště, postaví nový pumptrack, vysadí stromy nebo město podpoří onkologicky nemocné pacienty? Všechny tyto nápady navrhli v předešlých letech obyvatelé Brna do participativního rozpočtu, získali podporu ostatních a město Brno tyto projekty zrealizovalo. Máte také na nápad na vylepšení Brna? Do 15. května můžete i letos pomocí jednoduchého formuláře přihlásit svůj nápad na webu paro.damenavas.cz do participativního rozpočtu Dáme na vás. Do 31. května pak nápady sbírají od Brňanů podporu alespoň 300 lajků na webu nebo 50 podpisů na papírovém archu. Projekty, které uspějí, čeká posouzení proveditelnosti ze strany města a v listopadu finálové hlasování. Vítězné projekty za 35 milionů korun město uskuteční. Minulé ročníky participativního rozpočtu Dáme na vás přinesly velmi zajímavé projekty, které jistě mohou být inspirací i pro letošní nápady.

Projekt Děti patří na hřiště!.Zdroj: Statutární město Brno/archiv

Novinkou letošního sedmého ročníku participativního rozpočtu je, že projekty se mohou týkat nejen majetku města Brna, ale i městských společností sdružených do koncernu. Navrhovat tak lze veřejně prospěšné projekty i ve vztahu k majetku firem STAREZ – SPORT, Technické sítě Brno, Brněnské komunikace, Veletrhy Brno, SAKO Brno, SAKO Brno SOLAR, Teplárny Brno, Dopravní podnik města Brna, Lesy města Brna, ARENA BRNO a Pohřební a hřbitovní služby města Brna. Kde je možné projekty do participativního rozpočtu navrhovat lze snadno zjistit v mapě na webu https://gis.brno.cz/mapa/paro.

Možná vás také napadlo nějaké zlepšení města, tak se chyťte se příležitosti a změňte Brno!

Dáme na Vás

Projekt Pumptrack pod Pekárnou.Zdroj: Statutární město Brno/archiv