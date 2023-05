Brno je zlatá loď, ale v Praze, tam je blaze. Podobných přirovnání, rčení či bonmotů na naše dvě největší města najdeme celou řadu. Pokaždé, když se setkají Pražané s Brňáky, přijde jistě na přetřes metro nebo tunel Blanka. V květnu ale brněnští a pražští patrioti změří síly na docela jiném poli. A navíc zjistí, jak potěšit sebe, svou peněženku i planetu!

Jak vydělat na nepotřebném anebo co je Eko-výzva

Obě města mají před sebou velkou výzvu, a to EKO-výzvu! Tento unikátní projekt, který spojuje ekologii a špičkové technologie, začíná světovou revoluci v udržitelném způsobu života. Vznikl u nás v Česku a přináší jej společensky odpovědná a inovativní značka Genesis. Eko-výzva je skvělým způsobem, jak poslat nepoužívané věci dál, uvolnit místo ve skříních a ještě na tom vydělat. Je to skutečně tak jednoduché, jak to zní. Vytřídíte nepotřebné kousky v dobrém stavu (pomůcka: hodí se jako dárek?) z vašeho šatníku, botníku, ale také například knihovny. Zabalíte je a vložíte do nejbližšího chytrého Penguin Boxu (za tuto nejekologičtější variantu dostanete BONUS +100 kreditů), přinesete na kamennou pobočku second handu Genesis nebo využijete některé z partnerských poboček. Až balíček v Genesisu rozbalí, připíší vám za věci kredity, které můžete použít na nákupy dalších skvělých kousků oblečení na jejich e-shopu (najdete tam aktuálně také eko-drogerii). Můžete je ale také darovat Nadaci Sova, která pomáhá znevýhodněným dětem při dosažení vzdělání a rozvoji talentů.

Čím je Eko-výzva jiná?

Je to tak snadné a rychlé. Nemusíte, na rozdíl od prodeje či swapu oblečení přes sociální sítě, nic fotit, s nikým se složitě domlouvat, neplatíte dokonce ani dopravu. Tu za vás uhradí Genesis, stačí si ji „přihodit“ do košíku při vašem příštím nákupu na e-shopu, nebo si přímo jen objednat svoz Eko-výzvy ze svého účtu. Na této výzvě vydělají vlastně všichni – vy, protože si uvolníte místo ve skříni a ještě za vaše kousky dostanete zaplaceno, ti, kteří si pak věci budou moc za skvělé ceny koupit a dobře jim poslouží a v neposlední řadě také planeta, která ocení eliminaci odpadu, ale také koncentrace CO2 (což je nepochybně aktuální téma hlavně ve větších městech jako je Praha a Brno).

Soutěž nejen o 50.000!

V květnu ale Eko-výzva dostane ještě větší drive a o adrenalin zde nebude nouze. Čeká nás skutečně napínavé klání – Brno vs. Praha! Které město vysbírá víc balíků Eko-výzvy a stane se tak vítězem? Celá akce vypukne 22. 5. 2023 a potrvá týden, tedy do 28. 5. 2023 a jejími ambasadory budou naši i vaši oblíbenci Míša a Roman Tomešovi, které budete moct dokonce potkat na prodejnách Genesis. S Míšou se můžete přijít pozdravit do prodejny Praha-Jindřišská, s Romanem se pak můžete setkat v Brně na Josefské. Na obou místech budou právě 22. 5. 2023 od 11:00 do 18:00 a celou výzvu tak odstartují. První příchozí se budou moct těšit i na milé dárečky a to už stojí za to protřídit si skříň, co říkáte? Aby toho nebylo málo, tak podáním balíku Eko-výzvy v daném období (v jednom z měst) se navíc zapojíte do slosování o 50.000 kreditů!

Bude lepší Brno nebo Praha? Doženou Brňáci svou pílí značnou početní převahu obyvatelů Prahy? Ať už souboj měst dopadne jakkoliv, zvítězí hlavně naše planeta a s ní i my všichni. A co my víme, třeba nám právě Eko-výzva pomůže zakopat pomyslnou válečnou sekeru mezi odvěkými rivaly. Tak co, zapojíte se i vy do velkého „Souboje měst" s Eko-výzvou a pomůžete tím sobě i planetě?