Na to dnes odpovídala kandidátka do Senátu za volební č. 64 obvod Bruntál JUDr. Miroslava Hustáková

JUDr. Miroslava Hustáková | Foto: zadavatel inzerce

Jste očkovaná proti covidu?

Nejsem. Pokud se situace okolo covidu bude opakovat, svůj názor nezměním. Očkování považuji za soukromou věc každého.

Jak se podle vás bude vyvíjet situace ve světě? Hrozí válka i v České republice?

Pokud se naše vláda úplně nezblázní, tak nehrozí. Situace ve světě se vyvíjí nerovnoměrně, USA si zvyšuje každý měsíc obrat vůči Rusku. Nedávno se konalo mezinárodní ekonomické fórum ve Vladivostoku, kde bylo cca 7 000 hostů, kteří tu podepsali s Ruskou federací kontrakty na tři bilióny dvěstěpadesát miliard rublů. Západ zůstává proti Rusku osamocen. Velmi jsme zhoršili situaci v Africe. Z 87 lodí obilí vyvezeného z Ukrajiny jsme údajně poslali do Afriky pouze 2 lodě, což jsou 3% množství. Hlavně, že jsme měli plnou pusu toho, že se musí vyvést obilí z Ukrajiny, protože v Africe hrozí hladomor. Až jsme si ukrajinské obilí zajistili pro sebe, tak nám hrozba hladomoru v Africe asi už tolik nevadí. Státy jako miliardová Indie jsou proti nám a už jsou spíše spojenci Ruska. Velká část světa je ale neutrální. Druhá největší armáda NATO Turecko s Ruskem spolupracuje ekonomicky, ale i vojensky. Nejen, že má systémy S 400, ale podle zpráv z Turecka uzavřel Erdogan smlouvu s Ruskem na výrobu Bayraktaru. V září má začít výroba v Uljanovsku. Polovinu výroby si má nechat Rusko a druhou musí předat Turecku k volnému použití. U nás se tyto věci nedočtete. Nevím jistě, jestli je to zavedenou cenzurou, ale informace tohoto typu je potřeba hledat v zahraničním tisku. Kdo tuhle možnost z různých důvodů nemá, je pro něj těžké se lépe orientovat.

Proč je najednou všechno drahé, chybí v Evropě energie?

Protože EU je byrokratická instituce, která jako celek není jenom drahá, ale její rozhodnutí vedou ke krachu národních ekonomik členských států. Navíc ekonomicky zvýhodňuje zájmy velkých zemí na úkor malých. Ruský plyn kupujeme od Němců velmi draze, ale naši levnou energii zase prodáváme na Lipské burze, abychom si ji zpětně mohli koupit za drahé peníze. Takový stát přece dlouho vydržet nemůže, naše ekonomika musí logicky krachovat.

Co se tedy může stát? Ekonomický krach země přece nevymaže ČR z povrchu zemského, jak tady potom budou lidé žít?

Pokud bude země skutečně krachovat, tak je nutné přestat platit bruselské úředníky a finance začít používat pouze pro Českou republiku. Tím zkrachuje byrokracie Bruselu sama o sobě. Odmítám neustálé řeči, jak nám EU pomáhá. Máme zničenou českou ekonomiku. Byli jsme soběstační na potraviny, energie, vyráběli jsme spoustu zboží, po celém světě jsme stavěli mosty, stavěli jsme obrovské stavby i na Blízkém východě. Lidé jsou velmi zmateni, neví, co se děje, protože cílená manipulace ze strany médií je velmi úspěšná. Proto musíme začít dělat vlastní politiku ve jménu české ekonomiky. Tato vláda národní zkázy české zájmy nezastupuje. Do konce doby jejího vládnutí se situace bude jen zhoršovat.

Říká se, že řada vašich klientů, ale i přátelé z řad poslanců různých politických stran si přejí, abyste byla zvolena, protože jsou v naději, že vytvoříte cestu do Ruska, aby naše země mohla koupit plyn na základě přímé bilaterární smlouvy. Je pravda, že plyn z Ruska jste schopna zajistit?

Takto bych se nehodnotila. Zajímám se o globální politiku, o vše, co je pro celosvětovou politiku významné, a tedy i o největší zemi světa. Je pravdou, že jsem se třeba podílela na tom, aby se naši čeští veteráni 2. světové války mohli účastnit koncertu Alexandrovců k výročí osvobození. I díky tomu jsem měla možnost se seznámit s některými ruskými významnými osobnostmi, ale myslet si, že Hustáková jako případně zvolená senátorka sedne v říjnu na letadlo a přiveze plyn, je velmi naivní, zkratkovitá a tedy nepravdivá.

Jedno je jisté. Tato vláda, ani členové vlády předchozí, plyn nedovezou. Za výbuch ve Vrběticích 2015, který určitě nelze zlehčovat, ale justice zatím nikoho neodsoudila. Duo Babiš-Hamáček za ně vyhodilo řadu lidí z ruské ambasády a učinili řadu ostrých prohlášení. Osobně bych nenahrazovala soud, počkala bych na rozhodnutí nezávislé justice založené na všech důkazech doložených našimi vyšetřovacími orgány a až podle toho rozhodla. Zejména, když se ta událost stala před mnoha lety a žádná hrozba aktuálně nehrozila. Toto jednání mi přišlo poněkud zbrklé a akorát nahrávalo teoriím o tom, že měli prostě zajistit vyloučení ROSATOMu z dostavby Dukovan a tohle se hodilo jako dobrá záminka. Nepomohlo tomu ani to, že od té doby se o dalším průběhu vyšetřování kauzy Vrbětic mlčí.

Lidé si musí sami rozmyslet, jestli se mají politici starat o jejich zájmy, nebo o zájmy cizích mocností. Podle toho musí volit ve volbách.

Jak dlouho může tato situace trvat?

Dokud to lidé budou snášet.

23. až 24. září jsou volby do obecních zastupitelstev a Senátu.

Je to další příležitost dát jasně najevo, jak jsme spokojeni s naším vedením. I to, jak dopadnou představitelé současné i minulé vlády ukáže, jak jsou s politiky lidé spokojeni.

www.hustakovamiroslava.cz