Blíží se komunální volby a o sliby není nouze. Některé strany ve snaze zalíbit se voličům slibují dotace pro již dotované služby navýšit tak, aby byly pro občany zdarma. Přemýšlivý volič si může položit otázku, zda takové sliby mají reálný základ, a odpověď není třeba dlouho hledat. Nemají. A to jak v rovině ekonomické, tak i sociální.

Město by si muselo na plnění slibů půjčovat. Odborníci na danou problematiku přitom varují, že pokud by přeci jen k něčemu takovému došlo, může nepromyšlená snaha zalíbit se voličům města, jako je Kladno, doslova vytvořit magnet pro nepřizpůsobivé. Proč by měli nepřizpůsobiví bydlet například v Berouně, když na Kladně je bydlení levnější a vše dostanou zdarma?

„Jaký má smysl dávat lidem MHD zdarma, když se na některých linkách neplatí a nikdo to neřeší. To vede k tomu, že se slušní lidé bojí autobusem jezdit,“ pokládá při rozhovoru řečnickou otázku nový lídr kladenské ODS Leoš Stránský, který se se svým programem nazvaným Plán pro Kladno rozhodl jít doslova proti proudu.

„Rozhodli jsme se jít opačnou cestou a tou je Karta Kladeňáka. Chci podpořit slušné lidi, seniory, kteří celý život pracovali. Kartu chceme nabít každý rok kreditem ve výši 1000 Kč, který budou moci Kladeňáci ve městě využít na sport, kulturu a kroužky. Je nutné si uvědomit, že stávající systém plošných slev diskriminuje lidi, kteří městu nic nedluží a chovají se slušně,“ uvádí Stránský a jedním dechem dodává: „Já se ptám. Proč by měl člověk, který pracuje a platí daně nebo senior, který celý život dřel, platit za někoho, kdo městu dluží na pokutách nebo na poplatcích? Tak to funguje nyní. Denně mi píší lidé, že se bojí do autobusu, večer na ulici nebo se cítí nekomfortně na bazéně. Pokud se vydáme cestou populismu, bude to ještě horší. Není možné říct, že někomu zakážeme někam vstup, ale je možné zavést systém, který benefity oseká lidem, kteří do něj nepřispívají nebo ho přímo zneužívají.“

Kladno v tomto roce rozdá na dotacích téměř 500 milionů korun. Mezi dotované služby patří MHD, divadlo, sportovní areály, kluby, spolky i svoz odpadu. Stránský navrhuje stávající systém zachovat pouze pro ty kteří městu nedluží.

Systém městských karet funguje například v Mladé Boleslavi nebo v Brně. Podle Stránského by nabití městské karty na 1000 Kč každý, rok na rozdíl od dalšího navyšování dotací, neohrozilo investice a pomohlo rodinám s nižšími příjmy udržet děti u sportu nebo aktivní seniory například v divadle. Karta také nabídne možnost využít výletní autobusy, které chce pro seniory zavést.

