Organizace HealthCare Institute o.p.s. vyhlásila v úterý 29. listopadu 2022 výsledky 17. ročníku celostátního projektu „Nemocnice ČR 2022“, který byl realizován v období od 1. února do 31. srpna. Do projektu bylo zapojeno celkem 148 nemocnic s akutními lůžky z celé České republiky.

Cílem ankety je sestavit žebříček nemocnic České republiky dle míry bezpečnosti a také spokojenosti pacientů a zaměstnanců. Vyhodnocení projektu probíhá za pomoci strukturovaných postupů vycházejících z metodiky strategického nástroje pro měření výkonnosti organizací – Balanced Scorecard. V letošním roce se do tohoto průzkumu zapojilo přes 85 tisíc respondentů z celé České republiky.

Nemocnice České Budějovice, a.s. vyhrála letos mezi nefakultními nemocnicemi hned ve dvou kategoriích, a to v hodnocení finančního zdraví a dále bezpečnosti a spokojenosti zaměstnanců. V kategorii bezpečnosti a spokojenosti hospitalizovaných pacientů obsadila místo druhé.

Obsazením výše uvedených příček se tak v celkovém hodnocení stala NEJLEPŠÍ NEMOCNICÍ ČR v roce 2022 a obhájila tak vítězství ze dvou předchozích let.

„Letošním vítězstvím a ziskem titulu NEJLEPŠÍ NEMOCNICE ČR 2022, kterého si velmi vážíme a vnímáme jej jako závazek do dalšího období, jsme završili ‚zlatý hattrick‘ pokud mohu použít sportovní terminologii. Podařilo se nám úspěšně přečkat krizové období předchozích let a místo přešlapování na místě jsme více než kdy dříve investovali do zaměstnanců, zdravotnické techniky i staveb v rámci přestavby nemocnice, která vstoupila do své závěrečné fáze s cílem mít v roce 2025 moderní, bezpečnou a kvalitní nemocnici s dostatkem vlídného personálu. To vše jsou nezbytná východiska pro to, aby mohli být spokojeni i naši pacienti,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice České Budějovice, a.s. MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D.

Kvalita poskytované péče je naší prioritou číslo jedna

Už je tomu půl roku, co do křesla primáře Dětského oddělení Nemocnice České Budějovice usedl Mudr. Jan Hřídel, který sem přišel coby vedoucí lékaře jednotky intenzivní péče dětské kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Pane primáři, co vás přimělo přijmout nabídku z českobudějovické nemocnice?

Dětské lékařství se potýká s několika zásadními problémy. V současnosti především s nedostatkem praktických lékařů pro děti a dorost, ale do budoucna obecně s velkým tlakem na změnu struktury poskytování zdravotní péče dětem, a to především vlivem epidemiologických změn, medicínského pokroku, komunikačních technologií a možností osobní dopravy. Čelíme tak výzvě, jak vytvořit i do budoucna efektivní strukturu pracovišť a jak v návaznosti na vědecký pokrok a společenské změny přistupovat k pacientům. Mě baví se podílet na utváření systému péče o nemocné děti ve velmi funkčním a pro region přirozeně centrálním pracovišti, kde se provádí pediatrie v celé své šíři. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl odejít ze superkonziliárního fakultního pracoviště. Velký vliv mělo samozřejmě i to, že z Budějovic pocházím. Velmi důležitá je pro mě pokračující spolupráce s emeritním primářem MUDr. Vladislavem Smrčkou a dále podpora obou zástupců primáře – MUDr. Kamily Kocourkové a MUDr. Jiřího Klímy. Oceňuji i přátelské a trpělivé přijetí ze strany celého kolektivu oddělení.

Jaká je personální situace na vašem oddělení? Jaké jsou prioritní problémy, které chcete řešit?

Mou prioritou číslo jedna je, abychom byli schopni poskytovat co nejvyšší standard péče 24 hodin denně sedm dní v týdnu. K tomu je zapotřebí mít, kromě adekvátního materiálního zázemí, které je u nás zajištěno výborně, dostatečný počet kvalifikovaných lékařů, sester, pomocného personálu a dále je k tomu nezbytná spolupráce s dalšími odděleními naší nemocnice. Lékařský tým je u nás stabilizovaný. Ale dětská oddělení napříč republikou, naše oddělení nevyjímaje, jsou velmi postižena nedostatkem sester, specificky dětských. Tudíž mou další prioritou je doplnit kolektiv sester a vytvořit pro ně atraktivní pracovní prostředí a podmínky.

Vidíte jako jednu z možných cest poskytování lepší péče i větší zapojení rodičů do péče o hospitalizované děti?

Do péče o dítě – včetně dětí hospitalizovaných – se už nyní snažíme maximálně zapojit rodinu, což nám výrazně usnadňuje moderní koncepce budovy oddělení, prosazená mým předchůdcem, panem primářem MUDr. Vladislavem Smrčkou. Obzvlášť u chronicky nemocných dětí, dětí trpících závislostmi či při řešení sociálně-právních problémů využíváme i služeb neformálních poskytovatelů péče, jako jsou pacientské organizace a sociální služby. Hospitalizovány by měly být pouze děti vyžadující diagnostické či terapeutické výkony, které nejsou bezpečně či spolehlivě proveditelné v domácím prostředí. U všech dětí se snažíme, aby pobyt v nemocnici byl pro celou rodinu co nejmenší zátěží.

Přinášíte si v tomto směru nějaké postupy, které byste chtěl u nás zavést?

Nyní nám jde především o to, zintenzivnit mezioborovou spolupráci napříč nemocnicí. S Neonatologickým oddělením spolupracujeme na zefektivnění systému předávání a kontinuity péče u nejmenších pacientů. Zásadní je pro nás také spolupráce s chirurgickými obory, ale obecně věřím, že je nutné prohlubovat interakci se všemi „dospělými“ odděleními naší nemocnice, která se s námi mohou podělit o své zkušenosti se specializovanými diagnostickými a léčebnými postupy, jež my u konkrétního nemocného dítěte zasadíme do pediatrického kontextu, a docílíme tak špičkové kvality péče o naše nemocné děti. Dlouhodobě se věnuji oblasti paliativní péče, což je komplexní péče o děti s život limitujícími či komplexními chronickými chorobami. Rád bych, aby se paliativní péče na našem oddělení rozvíjela a abychom byli dobře fungující součástí celého systému této péče. V návaznosti na intenzivní práci mého předchůdce, emeritního primáře MUDr. Vladislava Smrčky, bych chtěl, aby naše pracoviště mělo velmi robustní strukturu specialistů, kteří budou mít dostatečné množství času věnovat se komplexním případům a efektivně spolupracovat jak s centry v České republice a v Evropě, tak s relevantními obory a specialisty v rámci nemocnice.

V posledních letech skokově přibývá dětských pacientů s obtížemi psychosomatického původu. Jak situaci vnímáte vy?

Psychosomatika má zásadní vliv na kvalitu zdraví i života. Když dominuje orgánové postižení, je možné říct, že odstraním-li toto postižení, duše se zlepší sama. Bohužel v poslední době vidíme výrazný nárůst potíží způsobených nejspíš stresem, nejistotou a informační záplavou. Ty jsou často provázány se somatickými problémy – léčba je komplikovaná, často dlouhotrvající a dochází k výraznému snížení kvality života dětí a jejich rodin. Je to další velká výzva. Snažíme se být nedílnou součástí regionálního a národního poskytování psychologické, psychiatrické a sociální podpory těmto dětem. V tomto směru vyvíjíme intenzivní úsilí jak ve spolupráci s Dětskou psychiatrickou nemocnicí Opařany, tak s lokálními poskytovateli psychologických a sociálních služeb pro děti. Řešením pro takto nemocné děti není hospitalizace v nemocnici. Nastavení režimu pro ně zpravidla znamená zlepšení pouze teoretické. Je potřeba, aby se jim někdo systematicky ambulantně věnoval, což nemusí být vždy nutně pediatr. Může se jednat o sociálního pracovníka, psychologa nebo psychiatra. Snažíme se vytvořit takový systém, který co nejvíc pomůže s chronickými potřebami těchto pacientů a jejich rodin.

Čeká vás tedy spousta změn. Jak byste si přál, aby Dětské oddělení vypadalo za takových dvacet let?

Doufám, že na první pohled by ho člověk za dvacet let velmi dobře poznal, protože materiální zázemí je výborné. Ale jinak budeme určitě klást větší důraz na zkracování doby hospitalizací, na ambulantní péči, přebírání role centra pro Jihočeský kraj a spolupráci s regionálními pracovišti i s fakultními centry. Struktura péče nás bude v budoucnu nutit do vyššího zapojování telemedicíny, vytvoření širší struktury ambulantních specialistů pracujících na našem oddělení a intenzivní spolupráce s praktiky. Na první pohled půjde o stejný dům, ale na druhý pohled bude struktura odpovídat tomu, kam spěje moderní medicína technologicky i lidsky.

