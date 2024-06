Letos se Budišovské Letnice budou konat už po třiačtyřicáté.

Foto: Město Budišov nad Budišovkou

V nabitém dvoudenním programu vystoupí kapely NO NAME, BUTY, Žlutý pes, ale i řada dalších, napříč několika hudebními žánry. Návštěvníci se mohou kromě hudby těšit na tradiční řezbářskou soutěž o Zlatou lípu, vystoupení zájmových kroužků SVČ, exhibici siláka „Golema“, tvořivé dílničky pro děti i dospělé, ukázky řemesel, kreslení karikatur a mnoho dalšího. K dispozici bude pestrý stánkový prodej občerstvení, dětská i chill-out zóna, nebo fotokoutek. V sobotu se rozduní náměstí v Budišově tradičním Letnicovým Burácením, které je v letošním roce věnováno výročí 40 let motokrosu v Liščí kotlině.

Součástí Letnic je letos i akce FAJNE LÉTO, kterou zaštiťuje projekt Technotrasa, v rámci které můžete navštívit muzeum břidlice v Budišově v sobotu zcela zdarma, nebo si užít další aktivity právě v areálu Letnic, jako jejich návštěvníci.

Nejstarší open air festival v ČR bude opět plný skvělé hudby a doprovodného programu, hlavním smyslem ale zůstává setkávání přátel a společné vychutnání dvou dnů plných pohody a radostí.

43. Budišovské Letnice se na vás těší!

Zdroj: Město Budišov nad Budišovkou