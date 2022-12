V placení účtů jsou bezkonkurenčně nejspolehlivější Češi. Jenže inflace pravděpodobně všechno změní.

Foto: pexels.com

Jsme první, těsně před Nizozemci. A pak je velká mezera

Situaci ohledně splácení závazků monitoruje Evropský statistický úřad (Eurostat) již mnoho let. S potěšením se na tuhle statistiku můžeme dívat právě my Češi, neboť v nich dlouhodobě patříme na první příčky. V roce 2020 za námi byli v těsném závěsu Nizozemci, v roce 2015 to byli Lucemburčané a Němci, kteří se v podstatě dělili o druhé a třetí místo.

Procento domácností v zemích EU s evidovanými nedoplatky

Eurostat publikuje svá zjištění mimo jiné i jako celkové procento domácností v zemích EU, u nichž jsou v kterýchkoliv registrech evidovány nedoplatky. Ty mohou pocházet z hypoték, nákupů na splátky, spotřebních půjček, nájemného nebo faktur za služby, především za dodávku energií.

Zatímco Češi, respektive podíl českých domácností, které jsou ve zpoždění se splácením svých účtů, nedosahuje v letech 2015 a 2020 ani na 5 %, ve státech s nejhoršími problémy jsou evidovány nedoplatky dokonce u poloviny domácností (Řecko 2015). V roce 2020 zaznamenal Eurostat zlepšení řecké situace, kdy podíl domácností se splátkami v prodlení klesl na 40 %.

Průměr EU je vysoko nad námi. Ale na jak dlouho?

Průměr EU se pohybuje okolo 12 % v roce 2015 a okolo 9 % v roce 2020, ale ČR se pohybuje pod 5 %. Pro rok 2025 všichni očekávají razantní zhoršení ve všech státech. A vzhledem k extrémně vysokým cenám energií v ČR a extrémně k vysokým úrokovým mírám u hypoték je vlastně jisté, že z prvního místa se propadneme. Možná hluboko pod průměr EU. Nebo to zvládneme?

Česká praxe ve spotřebních půjčkách od roku 2017 ukazuje, že odpovědnost je mocnější než regulace

Čeští spotřebitelé si za posledních několik let zvykli využívat služeb srovnání cen zboží ještě před tím, než ho v některém e-shopu objednají. Tradičním je Heureka.cz. I díky praxi se srovnáním cen zboží dokáže již mnoho Čechů uplatnit stejný přístup při pořizování půjček - nejprve porovnání cen ve srovnávači, například FérovéPůjčky.cz, pak teprve vyplnění žádosti o půjčku a následná komunikace s poskytovatelem, který nabízí nejlepší podmínky.

Zdroj: pexels.com

K poskytování úvěrů se od roku 2017 musejí mnohem odpovědněji stavět i sami poskytovatelé. „Jak ukazuje praxe z České republiky, správně nastavená legislativa a odpovědný přístup finančních institucí mohou fungovat podstatně lépe než přehnaná regulace,“ uvedla pro Seznam Zprávy Jana Hanušová, předsedkyně představenstva České leasingové a finanční asociace (ČLFA).

Inkasní agentury zaznamenaly první změny zapříčiněné inflací

Přestože se v posledních letech mohou zadlužovat jen lidé, u nichž se podaří prokázat dostatečnou úvěruschopnost, se současnou mírou inflace nemohl počítat ani ten nejzodpovědnější finanční dům s tím nejlepším výpočetním algoritmem. I proto už přicházejí první rozsáhlejší potíže se splácením.

„Většinou jde o nebankovní krátkodobé půjčky, energie a služby – telekomunikace, pojistky. Většina z nich se snaží komunikovat a své závazky nějak řešit. Nejčastěji se snaží domluvit na splátkovém kalendáři přijatelném pro obě strany,“ uvedl pro Seznam Zprávy Jakub Zetek, provozní ředitel inkasní agentury M.B.A. Finance.

Také bankovní registr očekává obrat. Jak vlivem inflace, tak zdražení hypoték

Do ještě komplikovanější situace se dostávají lidé, kteří si před cirka pěti lety vzali relativně levnou hypotéku, ale po letošní refixaci jim splátky na hypotéce narostly i o několik tisíc korun měsíčně. Nejhůře na tom budou domácnosti, u nichž se setkává navýšení splátek hypotéky s růstem cen energií a které zároveň dojíždějí do vzdálenějšího místa za prací - proto jim rostou i náklady na dopravu.