Budoucí absolventi středních škol a učilišť by měli zbystřit

Na trhu práce přetrvává zájem hlavně o technické profese. Absolventi technických oborů tedy nejspíš nebudou mít s hledáním zaměstnání problém. Měli by proto více dbát na to, kde zahájí svou kariéru a kde se mohou ještě něco dalšího naučit. Rozhodují totiž o určité první investici do svého profesního života.

Trainee program Seřizovač automatických CNC strojů Matyáš F. a Tomáš B. | Foto: HAUSER spol. s r.o.