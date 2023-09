Soukromá Akademie hotelnictví a cestovního ruchu v Plzni Skvrňanech uspěla při podání projektu v mezinárodním programu Erasmus+. Žákům, kteří studují druhým rokem obor kuchař, se tak v tomto školním roce naskytne jedinečná možnost získat praktické dovednosti na partnerských školách v Bratislavě (Slovensko) a v Bad Reichenhallu (Německo). Výměna zkušeností a získávání nových podnětů do výuky čekají také učitele odborných předmětů a cizích jazyků.

Akademie hotelnictví a cestovního ruchu _úvodní – žáci 2. ročníku oboru Kuchař, číšník – uchazeči o výjezd s Erasmus+ | Foto: Akademie hotelnictví a cestovního ruchu - střední škola, s.r.o.

Dva týdny povinné praxe absolvuje celkem 24 žáků 2. ročníku oboru Kuchař/číšník v zahraničí. Polovina se vydá za poznáním na soukromou Steigenberger Akademie do bavorského Bad Reichenhallu a druhá polovina na soukromou střední školu Gastroškola do slovenské Bratislavy. Projekt s názvem „Inovace pro kuchaře – praktické vzdělávání“ nabízí žákům již za studií skvělou příležitost získat první zkušenosti s prací v mezinárodním týmu, rozšířit své jazykové znalosti a zejména rozvíjet kuchařské umění. „Jsme velmi rádi, že si žáci mohou na vlastní kůži vyzkoušet, že to, co se v naší škole učí, funguje nejen na domácí gastro scéně, ale také v zahraničí. Konkrétně se žáci budou zdokonalovat v přípravách pokrmů, využívání moderních technologií a obsluze hostů,“ uvedla Jana Linhartová, ředitelka Akademie hotelnictví a cestovního ruchu.

Na Erasmus jen po tvrdé přípravě

Tak, jak je přísná Evropská komise, resp. Národní agentura ČR, při výběru jednotlivých projektů, tak je náročná také na výběr jednotlivých účastníků. Žáci budou muset projít nejen výběrovým řízením, které bude zohledňovat jejich prospěch a motivaci k účasti, ale také přípravou cílenou na jazykové dovednosti a poznání socio-kulturních zvyklostí dané země.

Učitelé za seberozvojem

Nedílnou součástí projektu je také „stínování“ učitelů na partnerských školách. 6 lektorů cizích jazyků a odborných předmětů bude mít po dobu jednoho týdne možnost sledovat svého zahraničního kolegu přímo při práci, sdílet poznatky a vzájemně konzultovat přístupy k výuce. Společně budou připravovat také nové učební materiály, které by měly žáky více bavit a motivovat a také odrážet požadavky učení pro praxi s maximálním využitím moderních technologií.

„ I přes značnou začátečnickou trému z administrace evropského projektu nám získání grantu v plném rozsahu žádosti jasně ukazuje, že směr vzdělávání a přípravy žáků a studentů do praxe máme nastaven správně. V současné době již studenti mají možnost absolvovat povinné praxe v sousedním Německu, ovšem zapojení do program Erasmus+ výrazně rozšiřuje možnosti v hledání nových partnerů a přidává spolupráci celoevropský rozměr,“ říká ředitelka Akademie Mgr. Jana Linhartová. Zdroj: Akademie hotelnictví a cestovního ruchu - střední škola, s.r.o.

Projekt krátkodobé mobility Erasmus+ = projekt Evropské unie zaměřený na mezinárodní výjezdy zaměstnanců škol a žáků na studium či pracovní stáž.

