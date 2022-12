Moravskoslezský kraj chce, aby se teplo a elektřina pro obyvatele vyráběly levně, ekologicky a bezpečně. To dobře umí malé modulární reaktory (SMR). Proto uzavřel s dalšími třemi partnery memorandum o spolupráci na jejich rozvoji. Malé modulární reaktory mají v budoucnu po ukončení využívání uhlí a později i zemního plynu jako jediné potenciál pokrýt většinovou potřebu tepla a elektrické energie v regionu.

(zleva) Igor Ivan (VŠB_TUO), Jakub Tobola (Veolia Energie ČR), Jakub Unucka (MSK) a David Chrobok (Witkowitz Atomica). | Foto: Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj bude koordinovat přípravu podmínek pro výstavbu malých modulárních reaktorů se společností Veolia, která je největším dodavatelem dálkového tepla v regionu, Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava, která bude odborným garantem, a také se společností Witkowitz Atomica, která vyvíjí vlastní malý modulární reaktor DAVID.

„I když teď budeme rádi, když kvůli válce na Ukrajině nějaké teplo bude, tak později budeme opět řešit, zda nám malé i velké komíny nečmoudí více, než by musely. A protože všichni chceme v našem kraji dýchat čistý vzduch, musíme řešit, zda tady topit i něčím jiným, než uhlím a plynem. Máme spočítáno, že sluníčkem a větrem to určitě nepůjde a tolik skloňovaná biomasa postačí sotva pro jedno větší město. A i když všechno zateplíme, budeme šetřit a spálíme vše, co aspoň trochu hoří, bude nám chybět více než polovina energie na vytápění. Jedinou další ‚nečmoudící‘ alternativou je teplo z jádra,“ uvedl náměstek moravskoslezského hejtmana pro průmysl, energetiku a chytrý region Jakub Unucka s tím, že signatáři memoranda budou společně prověřovat lokality, kde by mohly nové jaderné zdroje vyrůst, snažit se o zjednodušení a zrychlení povolovacího procesu a hledat dotační možnosti pro společné aktivity.

Malé modulární reaktory mohou nahradit teplárny a elekrárny.Zdroj: Moravskoslezský kraj

„Také budeme sledovat vývoj legislativy a vysvětlovat lidem, ve kterých jádro vyvolává strach, že jde o bezpečnou variantu výroby energie. V současné době brzdí nasazení jaderných zdrojů nedostupnost komerčních verzí SMR a legislativa. Atomový zákon počítá pouze s velkými jadernými zdroji a neumožňuje zatím plně využít potenciál a flexibilitu malých modulárních reaktorů. Nicméně už dnes podniká Moravskoslezský kraj přípravné kroky pro vybudování SMR v oblasti územního plánování, mapování povolovacích procesů, aktualizace krajské územní energetické koncepce a zachování infrastruktury pro distribuci elektřiny a tepla přes soustavy centrálního zásobování teplem. Musíme být připraveni a neztrácet pak čas zbytečným papírováním,“ dodal náměstek hejtmana Jakub Unucka.

SMR jsou malé jaderné reaktory nové generace s instalovaným výkonem do 300 MWe s mimořádně příznivými bezpečnostními charakteristikami, což je umožňuje umístit přímo do měst, a mohou tak nahradit stávající teplárny a elektrárny.