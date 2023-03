Otevřeně o pohledu na budoucnost očima Dominika Bujoka, podnikatele, studenta oboru marketingová komunikace, člověka s bohatými zkušenostmi v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb. Jak sám říká: „Chce to změnu!“

Foto: zadavatel inzerce

Na sociálních sítích jste emotivně prezentoval svůj názor ohledně důchodové reformy, cituji: „Chápu, že naše společnost má nouzi o leadery, ale tomu, co chystají, říkají důchodová reforma?! Reformátoři se musejí v hrobě obracet. Jen jste upravili systém, který je od začátku nastavený špatně. Stát selhává, musíme se o sebe postarat sami.“ Nepřijde vám toto tvrzení příliš kritické, když se odborníci i politici shodují na tom, že změna je nutná?

Ke změnám mělo dojít už dávno. Náš důchodový systém je od základu špatně. V posledních letech se začala spousta lidí zajímat o zdravotnický systém, který ale funguje úžasně. Místo toho by se měla pozornost zaměřit na sociální služby, a hlavně na tak důležitou důchodovou reformu.

Co se vám na stávající důchodové reformě nelíbí?

V podstatě to, že se tomu říká reforma. Kdysi jsme žili ve společnosti, která se o své seniory starala sama - v rodinném kruhu a svépomocí. Lidé umírali doma mezi svými nejbližšími. Dnes většina seniorů umírá v nemocnicích a sociálních zařízeních. I v této oblasti došlo k sociálním změnám, tak myšlenka, že dnešní generace pracuje na seniory a na dnešní generaci budou pracovat generace budoucí, je dle mého názoru zcela zcestná. Připomínající Ponziho schéma, a to je neudržitelné. Je to takový pozůstatek komunismu. Hlavním problémem je, že finance, které odvedeme do sociálního systému, jsou okamžitě spotřebovány.

Říkáte, že byste změnil celý systém, to však není vůbec snadné…

Samozřejmě žádná reforma, pokud tyto kroky, tak chceme nazývat, není snadná a nevymyslí se během jednoho dne. Je potřeba v dekádách omezovat stávající systém a postupně zavádět schéma nové. V některých zemích nepobírají občané důchody od státu vůbec, a dokonce se dožívají i vyššího věku. Ovšem naše země má jinou mentalitu a já se ztotožňuji s tím, že důchod je nedílnou součástí života. V této oblasti musí stát nabízet jistoty.

Jak by tedy měl vypadat ideální systém?

Je evidentní, že stát je špatný hospodář. Nevím, jestli existuje dokonalý nebo ideální systém, ale určitě můžeme vypracovat udržitelný systém. Takový, který je fér. Napadají mě minimálně dvě varianty. V té první, která je surově kapitalistická a nejsem úplným zastáncem této cesty, kdy stát nevyplácí žádný důchod. Občan tedy z příjmu neodvádí žádnou daň a sám investuje v kvalitních fondech.

To přece nemůže stačit. Z platu, mzdy ušetřit dostatek financí na důchod…

S tím úplně nesouhlasím. Lidé tohle tvrdí, protože vidí částku, kterou každý měsíc dostanou, což je čistý příjem. Někteří si neuvědomují,kolik si stát ukrojí z jejich hrubého příjmu a kolik zaplatí na odvodech. Je tady ale velká hrozba. Umím si představit situaci, že občan, který je zvyklý na příjem 30 tisíc korun a najednou mu bude zůstávat celých 40 tisíc korun, vše utratí a neušetří nic. Češi nejsou na tento způsob spoření zatím připraveni. Dnes spousta lidí nemá prostředky na to, aby spořili na důchod, protože to je teoreticky za dlouho, ale nevadí jim si dát kávu v kavárně za 50 korun? Je to každého volba. Když se přestaneme spoléhat na stát, máme naději na důstojný důchod. To si myslím já. Připusťme si však, že někdo těch 10 tisíc korun opravdu odloží a investuje. Za 30 let práce a spořením s 10 % zhodnocením p. a. se bude pohybovat úspora okolo 20 milionů korun. Tato částka se pak dále bude zhodnocovat. Tohle by seniorovi mělo být dostačující na několik dekád dopředu. Určitě lepší než současný státní důchod.

To zní zajímavě, ale zhodnocení 10 % p. a. zní poněkud nereálně. Neměli bychom očekávat mnohem méně?

Pokud zůstaneme u 5 % p. a. pořád se nabízí optimističtější scénář, než nám nabízí stát. Každopádně 10 % p. a. se zdá hodně z více důvodů. První je ten, že banky nabízejí ke svým produktům zhodnocení téměř nulové. Opravdu si myslíte, že neudělají zhodnocení 10 % za rok? Ti dělají stovky obchodů denně a lidé dostávají jen drobky z tohoto zhodnocení. Chcete spořit? Ano tady máte 3 %. Chcete úvěr? 12 % RPSN přičteme a jsme na 15 % (smích)

Druhý důvod je ten, že spousta Čechů má zkušenost s pány Koženým atd. Nedivím se, že jsou ostražití. Nicméně 10 % mi přijde spíš málo. I já jsem udělal 23 % za rok, když jsem si hrál na trhu. Pokud budeme kopírovat fond S&P 500, tak se budeme určitě průměrně pohybovat nad 10 % p.a. nebo fond Wharena Buffeta dělá stabilně 20 % p.a. Líbí se mi, jak kombinuje akciový trh s reálným podnikáním. Je ale potřeba vybírat důkladně. Na trhu je spousta nástrah, kvůli kterým můžeme o finance přijít, místo abychom zhodnocovali, proto druhá varianta mi přijde daleko lepší. Jednalo by se totiž o statní penzijní fond, který by hospodařil jako investiční hadgeový fond. To znamená, že by se prostředky zhodnocovaly jako v běžných fondech, ale zároveň by byly zajištěny hedge přístupem. Bavíme se o životních úsporách. Tohle musí mít na starost spousta erudovaných profesionálů a musí být zajištěn spoustou mechanismů. Díky tomu lidé mohou mít jistotu, že o svůj vklad nepřijdou.

Jak byste se na tom chtěl podílet?

Nehodlám nijak těžit z nešťastné situace českého důchodového systému. Nejsem ekonom a předkládám pouze myšlenky. |Má budoucnost je v malé investiční společnosti, která buduje brandy a investuje do zajímavých firem, a především do kvalitního marketingu.

Takže nejste leader, kterého jste zmiňoval na sociálních sítích?

Vnímám více druhů leaderů. Společnost vnímá leadery jako ty, co odvádí práci za všechny a ukazují směr. Já vnímám leaderství formou delegace, už podle slova „lead“. Takže se určitě vnímám jako leader.