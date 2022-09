Vás zveme na akci “Budoucnost zákaznické zkušenosti” v Praze. Tato akce se koná 22. září 2022.Inspirativní akce v „oblacích“

Foto: cloudfresh.com

Předpokladem je, že proces nákupu online má být bezúdržbový – pokud jsou webové stránky čitelné a transparentní, stačí si vybrat požadovaný produkt a přejít k pokladně. Vytvoření důvěryhodné značky v praxi také vyžaduje rychlou a efektivní akci. K celkovému zážitku přispívá čekací doba na odeslání, řešení problémů a dokonce i podpora při nákupech, po které se zákazník rozhodne, zda služby daného prodejce opět využije. Zákaznická podpora je velmi důležitým faktorem.

Abyste získali přehled o nových trendech v zákaznickém servisu a nejen to, srdečně vás zveme na akci s názvem Budoucnost zákaznické zkušenosti. Tato skvělá akce se koná ve čtvrtek 22. září 2022 od 10:00 do 14:00. Kapacita je omezená, je vhodné si rezervovat místo právě teď. Akci pořádá společnost Cloudfresh na jednom z nejatraktivnějších míst v Praze a to v Avant Business Center, Hvězdova 1716/2b, Praha. Seznámíte se mimo jiné na ní s celou řadu poznatků od společností jako jsou Zendesk, Cloudfresh či Cloudtalk. Představeny vám budou nejnovější trendy v oblasti zákaznické podpory a také nejzajímavější novinky od Zendesku, které představí Ksenie Goncharuk.

Zdroj: cloudfresh.com

Zendesk Explore

Zendesk vznikl jako reakce na nejrůzněšjší komunikační problémy. Zendesk je profesionální systém zákaznických služeb, který pomáhá společnosti a příjemci najít vlákno porozumění a rychle a efektivně dosáhnout uspokojivého řešení. Představujeme vám Zendesk Explore.

Support systém Zendesk Explore je určen pro vytváření reportů a analýz. Jeho tvůrci jej připravili tak, aby vám pomohl analyzovat, porozumět jim a sdílet obchodní informace. Se Zendesk Explore získáte výkonné integrované reporty. Snadno tak zobrazíte a zanalyzujete klíčové informace o vašich zákazníckých či zdrojích podpory.

Obecně se uznává, že marketingový výzkum nám přináší odpovědi na otázky ohledně situace na trhu. Ve skutečnosti nestačí jen formulovat hypotézy, zvolit techniku ​​a metodu nebo sbírat informace. Odpovědi se rodí až po důkladné analýze a interpretaci shromážděných dat. Pokud to uděláte špatně, nepřesně nebo s chybami, konečné závěry nebudou odrážet zkoumanou realitu. Proto je tady Zendesk Explore, který umožní připravený report sdílet s ostatními a to jednorázově i opakovaně. Vyberte si ze tří balíčků (Explore Lite, Professional a Enterprise).