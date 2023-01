Každou zimu z nedostatečně izolovaných domů utíká teplo za miliardy korun. Pro větší úspory byly zavedeny v rámci celé Evropy dotační izolační programy. I přesto mnoho drahocenného tepla končí bez využití doslova „ve vzduchu“. Teplo je stále více dražší záležitost, která nám dělá stále více starostí. Proč s tím tedy něco neudělat a využít ušetřené peníze na jiné věci?

Foto: IP IZOLACE POLNÁ, s.r.o.

Kudy utíká teplo z objektu a proč je tak výhodné izolovat strop?

Pokud se bavíme o tom, kudy z domů a objektů obecně utíká teplo, odborníci mluví o takzvané „obálce“. Je to vlastně podlaha, stěny, okna a dveře, strop a střecha. To vše „obaluje“ dům a má vliv na to, kudy a v jakém množství teplo utíká. Máme konstrukce, kterými uniká tepla hodně (např. okna) a naproti tomu místa, kudy uniká tepla málo (podlaha domu). Od kamen nebo topení vystoupá teplý vzduch ke stropu, a pokud není strop dobře izolovaný, projde na půdu a uteče z domu pryč. Pokud tedy chceme rychle ušetřit, jako první krok bychom měli zvážit zateplení stropu.

foukání do dutin stropuZdroj: IP IZOLACE POLNÁ, s.r.o.

Co je to izolace MAGMARELAX®

MAGMARELAX® je foukaná minerální izolace. Vyrábí se roztavením čediče nebo skla. Následným vyfoukáním a zušlechtěním vláken vzniká kompaktní vysoce chemicky odolná a protipožární izolace. Své tepelně izolační vlastnosti má díky mikroskopickým vzduchovým mezerám, které zajišťují nízký prostup tepla. Pokud takovou izolaci aplikujeme do prostor domu foukáním, máme jistotu, že se dostane skutečně všude, a to i do jinak zcela nepřístupných míst a dutin.

Pracovníci IP Polná ukazují zákazníková konečnou výšku izolace MAGMARELAXZdroj: IP IZOLACE POLNÁ, s.r.o.

MAGMARELAX výborně tlumí hluk

Zajímavou vlastností tepelných izolací je tlumení vnějšího hluku (v určitých případech i vnitřního hluku směrem ven). Vnitřní prostředí objektu musí mít hlukovou úroveň na takové úrovni, aby neohrožovala zdraví a zajišťovala vyhovující podmínky k obývání nebo k práci. Ke stanovení maximálních hodnot slouží opět příslušné normy a zákony. Jak se zvuk šíří? Vzduchem, kmitáním, konstrukcemi a vedlejšími cestami (těmi je myšleno to, že se zvuk nešíří dělící konstrukcí, ale prvkem na ní navazujícím). U stavebních konstrukcí rozlišujeme vzduchovou a kročejovou neprůzvučnost. V případě střech se jedná o vzduchovou neprůzvučnost.

Více tepla už za 3 hodiny

Pokud nechcete, aby se váš dům změnil na týdny ve staveniště, můžete využít moderní a rychlý způsob izolace stropu foukanou technologií MAGMARELAX®.

Díky tomu nebudete muset ani vyklízet prostor půdy, pro izolaci zcela postačí několik přístupových otvorů, které navíc vytvoříme za vás. Práce půjdou zcela hladce a vy můžete zatím pít oblíbenou kávu.

Za tři hodiny máme zateplený průměrný strop rodinného domu. To pro vás znamená, že okamžitě začínáte šetřit a již první večer budete muset přenastavit váš domácí termostat na nižší hodnoty.

Snadno a rychle za pár hodinZdroj: IP IZOLACE POLNÁ, s.r.o.

Jak se dozvím, kolik to bude stát?

Pokud se rozhodněte izolovat, zašlete nám vyplněný poptávkový formulář. Na telefon se vám v krátké době ozve náš technik. Ten zcela bezplatně a ve vámi zvoleném čase přijede a posoudí váš dům a zejména strop. Navrhne to nejvhodnější řešení podle vašich potřeb a spočítá izolace a také výši investice.

Navštivte ještě teď webové stránky www.mojeizolace.cz a nezávazně se informujte. Určitě se to vyplatí. Nebo využijte bezplatnou telefonickou linku 800 100 533, kde vám ochotně poradí.