Ponořte se s námi do světa, kde krása setrvává! V našem podrobném průvodci vám představíme tři techniky permanentního make-upu obočí, abyste pochopily jejich rozdíly a mohly si vybrat tu pravou, která bude vašemu vzhledu lichotit nonstop.

Foto: LaMajja PRO s.r.o.

V salonech se můžete setkat se třemi technikami permanentního make-upu obočí s výraznými rozdíly. Můžete vybírat techniku pudrové neboli stínované obočí, hairstokes anebo techniku microblading. Nejžhavějším trendem je aktuálně technika vláskování. Jde o metodu, kde se každý chloupek kreslí zvlášť, aby výsledek vypadal naprosto přirozeně. A jak toho dosáhnout? Buď technikou hairstrokes, kde se používá tetovací strojek, nebo microbladingem, kde je vaše obočí v rukou umělce s čepelkou.

Ukázka, jak realisticky může vypadat technika Hairstrokes (LaBrows) na klientce s alopecií, která před procedurou neměla na obočí žádné vlastní chloupky.Zdroj: LaMajja PRO s.r.o.

Proč si vybrat právě techniku hairstrokes?

„Je to jedna z nejnáročnějších a zároveň nejpřirozenějších technik, avšak nepleťte si ji s microbladingem. To jsou dvě úplně odlišné věci, liší se ve způsobu aplikace i výsledku. Microblading se provádí ručně s použitím tenké čepelky, kterou se vytváří drobné řezy napodobující chloupky, zatímco hairstrokes využívá elektrický strojek, který umožňuje tetovat jednotlivé chloupky s různou intenzitou, a tím tak vytvářet mnohem přirozenější a jemnější efekt. Navíc, zahojené výsledky techniky hairstrokes jsou oproti microbladingu mnohem krásnější.“ upozorňuje Veronika Petrás ze salonu LaMajja v Roudnici nad Labem, mezinárodní školitelka a umělkyně v oboru permanentního make-upu.

Zdroj: LaMajja PRO s.r.o.

Technika pudrového neboli stínovaného obočí vám nabídne krásně definovaný tvar obočí s jemným stínováním. A nebojte, dávno jsou pryč doby, kdy výsledek vypadal jako „vytetované razítko“. Dnes je vše o přirozenosti a o zachování osobitosti každé klientky. „Je důležité si vybrat správně. Ne všechny techniky jsou pro každého. Je třeba vzít v úvahu tvar obočí, typ chloupků i typ pleti,“ radí Veronika.

Ukázka, jak může vypadat obočí před a po zahojení pudrové technikyZdroj: LaMajja PRO s.r.o.

A abyste věděly, kdo vlastně stojí za tímto tématem, představujeme vám Veroniku Petrás a její techniku hairstrokes zvanou La Brows. Veronika je nejen majitelkou salonu, kde se nabízejí jen ty nejkvalitnější procedury, ale také mezinárodně uznávanou školitelkou a řečnicí na konferencích v zemích jako je Brazílie, Mexiko, USA, Thajsko a mnoho dalších. Nyní máte příležitost zažít její dovednosti a umění osobně právě v jejím salonu LaMajja v Roudnici nad Labem. V útulném prostředí salonu se setkává světová expertíza s místním půvabem.

Zdroj: LaMajja PRO s.r.o.

A tip na závěr?

"Předtím, než vyberete salon, kterému svěříte své obočí, v první řadě si udělejte čas a podívejte se, jak vypadají zahojené výsledky Vámi vybraného salonu. Tetování totiž nebude za měsíc nebo za rok vypadat stejně jako ihned po aplikaci. Změní se barva a v případě vláskové techniky i struktura jednotlivých chloupků. Nebojte se požádat o fotky se zahojeným výsledkem s časovým odstupem například 1 roku po aplikaci. A to o fotky bez retuše a editace, které jsou bohužel v dnešní době na denním pořádku.“ doporučuje Veronika Petrás.

Tak co, milé čtenářky, připraveny na cestu za dokonalým obočím? Věřte nám, stojí to za to!