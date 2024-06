Příchod miminka do domácnosti je vždy očekávanou událostí. Proto je tato radostná chvíle doprovázena velkými přípravami.

Foto: TZMO Czech Republic s.r.o.

Mnoho nastávajících rodičů věnuje největší pozornost pokojíčku a oblečení, avšak stejně tak důležité je myslet i na výbavičku, která by už od prvních dní měla být po ruce. Všechny potřebné produkty pro vaše miminko nabízí Bella Baby Happy.

Od prvního dne v čistotě

Výbavičkou samozřejmě myslíme kosmetické a hygienické potřeby, které by neměly chybět jak doma, tak v tašce do porodnice, která obsahuje vše nezbytné pro maminku a miminko na prvních pár dní a nemusíte si tak dělat starosti, abyste na nic nezapomněla. Navíc se pak samostatně určitě budou hodit do zásoby plenky, které jsou potřeba od první chvíle života. Novorozenci totiž z těla krátce po porodu začíná odcházet první stolice zvaná smolka. Tu tvoří hmota, která se vytvořila ve střevech ze spolknuté plodové vody a věřte, že dokáže udělat na novém kojeneckém oblečení nevypratelné fleky. Jakmile začne děťátko přijímat mléko, stolice zesvětlá a po pár dnech získá běžné zbarvení.

Už u první plenky je tedy potřeba její správné nasazení, nicméně pozor na přílišné utahování, stále je na prvním místě pohodlí miminka. Moderní jednorázové plenky pro novorozence Bella Baby Happy mají indikátor vlhkosti ve všech velikostech (0 - 6) a dokáží velmi dobře absorbovat vlhkost a zamezit unikání tekutiny po stranách, přičemž je zachováno maximální pohodlí. Přesto může dojít k nehodě, zejména při přebalování, proto mějte po ruce kvalitní absorpční podložky.

Zdroj: TZMO Czech Republic s.r.o.

K přebalování si připravte i další nezbytnosti. Pro zachování maximální čistoty používejte jemné vlhčené ubrousky nebo kapesníčky. Na ošetření podrážděné kůže se bude hodit zvláčňující krém proti opruzeninám, který můžete bez obav používat od prvního dne.

Dítě je v prvních dnech velice citlivé, zajistěte mu maximální pohodlí

Do tašky do porodnice si připravte i klasické čtvercové bavlněné pleny. Ty mají multifunkční využití, a proto je mějte nachystané i na první dny po příjezdu z porodnice. Dají se použít v nouzové situaci, pokud dítěti nesedne velikost první jednorázové plenky nebo na zabalení miminka po koupání a při dalších mnoha příležitostech jako podložka. Smýšlíte-li ekologicky, bavlněné pleny samozřejmě můžete používat i místo jednorázových plenek tak, jako to dělaly generace před námi.

Určitě nezapomeňte na dětský olejíček, který uleví citlivé novorozenecké pokožce. Miminku můžete promasírovat podpaží a veškeré záhyby, v nichž má pokožka tendenci červenat. Většina těchto přípravků se dá opět používat od prvního dne.

Důležitá je i příprava na první koupel. Pro omývání čerstvě narozeného tvorečka používejte jemnou žínku. Do vody můžete přidat emulzi do koupele pro novorozence, která je vhodná pro děti s velmi citlivou pokožkou, i se sklonem k atopickému ekzému. Obsahuje zvláčňující látky a vitamíny, které zachovají citlivou pokožku jemnou a hydratovanou. Samozřejmost pak představuje osuška či dečka. Po koupeli se vyhýbejte průvanu, aby miminko neprochladlo. V prvních dnech života je obzvláště citlivé i na drobné změny teplot, proto jej po osušení uložte do zavinovačky, ve které se bude cítit dobře.

Dudlíky vezměte dva a dávejte pozor na velikost

Některé děti dudlík odmítají od prvních chvil života, jiné se bez něj neobejdou. Do tašky na cestu do porodnice si sbalte dva kusy. Nevybírejte je pouze podle vzhledu, ale především podle velikosti. Ti nejmenší musí mít dudlík určený pro miminka a kojence od narození do 6 měsíců. Ty jsou přizpůsobeny tvaru ústní dutiny miminka a jsou stále měkké tak, aby se minimalizovalo riziko špatného vývoje zubů.

Nezapomínejte ani na sebe

Po porodu budete potřebovat nejen plno kosmetiky pro miminko, ale i produkty pro sebe. Kromě těch běžných, které jste zvyklá používat, si připravte vložky do podprsenky, poporodní vložky a síťované kalhotky určené pro šestinedělí. Nezapomeňte ani na vlhčený toaletní papír Bella Baby Happy Sensitive s extraktem z aloe vera, který zejména v případě vaginálního porodu s poraněním rozhodně oceníte. Je bez parfemace a navíc 100 % biologicky rozložitelný, můžete ho tak bez obav spláchnout do záchodu. Budete-li včas připravena, vaše první společné chvíle s miminkem se obejdou bez zbytečného stresu navíc. Tašku do porodnice je vhodné balit okolo 36. týdne, v případě rizikového těhotenství už po 28. týdnu.

Kromě námi zmiňované kosmetiky samozřejmě myslete na vhodné oblečení, župan, noční košili a přezůvky. Mějte také všechny potřebné doklady.

Kdo je připraven, není překvapen

První dny s novorozencem přinášejí řadu nových výzev a situací, se kterými se budete muset poprat. Proto je klíčové mít po ruce všechno potřebné pro pohodlí a správnou péči o miminko už od úplného začátku. Věřte, že promyšlená příprava vám v tomto hektickém období ušetří mnoho starostí a umožní vám plně se soustředit na to nejdůležitější - užívat si každý vzácný okamžik s vaším novým přírůstkem do rodiny. Očekávání prvního potomka je velká životní změna, ale s dostatečnou výbavou a dávkou trpělivosti zvládnete přijmout všechny překážky i radosti, které rodičovství přináší.