Na štědrovečerní stůl patří ryba. Milovníci tradičního kapra, ale i lidé upřednostňující čerstvé mořské živočichy, si letos přijdou na své. Společnost OCEAN48 specializující se na dovoz ryb z přímořských destinací otevře v předvánočním období kromě svých poboček i stánky s výdejem rezervací včetně unikátní služby FishDrive, díky které si předem objednanou rybu vyzvednou bez nutnosti vystoupit ze svého auta.

FishDrive jako služba, která nemá v České republice obdoby, a v tomto období je z hlediska ochrany kupujících velmi významná.

Specifickou rezervaci mohou letos opět využít Brňané. Jde o službu, díky které si zákazník objedná libovolné množství rybích produktů a vyzvedne si jej 22. nebo 23. prosince na parkovišti u fotbalového stadionu Za Lužánkami. Hlavní devizou je ale samotné vyzvednutí. Zákazník nečeká ve frontě, nemusí dokonce vystoupit ani ze svého vozu. Stačí stáhnout okénko a připravenou objednávku mu předá pracovník OCEAN48.

„FishDrive spouštíme letos už pošesté. Když jsme v roce 2015 poprvé stáli před Štědrým dnem u stadionu Za Lužánkami, netušili jsme, že si tato naše služba získá tak velkou oblibu,“ přibližuje začátky služby FishDrive Baráček a dodává: „Naše letošní vánoční kampaň nese název BUĎTE RADĚJI SPOLU! Čas ušetřený pro blízké je ten největší dárek. A právě díky službě FishDrive nemusí být zákazník ve stresu z dlouhých front, vše zvládne v řádu jednotek minut, stačí zastavit a my mu okamžitě předáme objednané zboží.“

Smažený kapr je klasikou, roste popularita filetů z lososa

Smažený kapr ale nemá na štědrovečerním stole zdaleka tak dlouhou tradici, jak by se mohlo zdát. Vůbec poprvé se recept na smaženého kapra objevil v kuchařce Magdaleny Dobromily Rettigové v meziválečném období, součástí štědrovečerního menu je až od padesátých let dvacátého století. Do té doby byl nejpopulárnější kapr na černo (s perníkem, ořechy a švestkami) nebo na modro (vařený na octě nebo bílém víně).

„V posledních letech zaznamenáváme velkou touhu Čechů po změně, nebo experimentech. Kapr, kterého speciálně upravujeme ve formě filetů bez kostí, samozřejmě nesmí v naší nabídce chybět, ale například losos jej v popularitě rychle dohání. Stále častěji si u nás lidé vybírají i speciality, jež nejsou v České republice zcela běžné. Ale takový halibut, mořský vlk nebo okoun jsou vynikající ryby a z posledních let je zřejmé, že jejich delikátní chuť oceňují i naši zákazníci,“ přibližuje Martin Baráček, prokurista společnosti OCEAN48.

Na štědrovečerní tabuli se objevuje čím dál více exotických ryb

Češi v posledních letech rádi u štědrovečerního stolu experimentují. Kapr, popřípadě řízek u lidí, kteří na Vánoce ryby nevyhledávají, už není zdaleka jedinou variantou. „Podíváme-li se na čísla, tak za kaprem a lososem je na třetím místě pomyslného žebříčku treska, které prodáme více než půl tuny. Oblíbený je také candát, okoun nebo halibut. Zájem registrujeme také o exotické ryby, mezi které patří například tuňák nebo mořský vlk,“ doplňuje Baráček s upozorněním, že i když se blíží uzávěrka rezervací, stále ještě je dostatek kapacit v jednotlivých termínech i sortimentu. Volný prodej ryb bude letos probíhat v Brně již na 10 místech, dále V Olomouci a nově i v Praze před OC Butovice a OC Čestlice.

