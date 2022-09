To říká v rozhovoru právník, předseda právního institutu Pro Libertate, mluvčí Charty 2022 a kandidát do Senátu za region Vysočiny a Jihočeského kraje, Tomáš Nielsen.

Tomáš Nielsen | Foto: Martin Kincl

Proč jste se rozhodl kandidovat do Senátu?

Přes dva roky jako právník bojuji proti nesmyslným a neústavním zásahům vlády do našich životů. Minulá vláda svými opatřeními proti covidu zavřela školy, sportoviště, restaurace, zničila mnoho podniků a rozdělila společnost. Ta současná v tom pokračuje. Zavedla nejtvrdší formu diskriminace neočkovaných, nyní se snaží zavést cenzuru a naprosto selhává v řešení energetické krize. Krize, která velice akutně ohrožuje tisíce podniků, ale i dalších provozů. Za ty dva roky jsem zjistil, že soudní cesta nefunguje. Že je potřeba vrátit do politiky respekt k právu a odbornost. Proto jsme založili politickou stranu Právo Respekt Odbornost a proto kandiduji do Senátu. Chci dál pokračovat v tom, co dělám už více než dva roky.

Proč jste si vybral zrovna region Jihlavy? Nevadí lidem, že nejste z Vysočiny?

Chci, aby lidé z tohoto regionu měli schopného zástupce v Senátu, který jim pomůže řešit skutečné problémy, jako je odchod mladých do měst, nesmyslná zemědělská politika, nedostupnost lékařské péče a mnoho dalších. Jako právník vím, co znamená někoho zastupovat. Musíte s ním být v neustálém kontaktu a hájit jeho práva. Za mou dvacetiletou kariéru nikoho nezajímalo, odkud jsem, ale co dělám. Už několik týdnů jezdím po obcích a mluvím s občany. A nemám pocit, že by jejich současný zástupce v Senátu příliš řešil, co region trápí. Lidi spíš zajímá, co člověk dělá, než odkud je. Jihlavsko jsem si vybral i proto, že chci zabránit tomu, aby Senát ovládli zástupci vládních stran, protože pak zcela ztratí smysl. A jen bych chtěl upřesnit, že senátní obvod zahrnuje nejen Jihlavsko, ale přes sto čtyřicet obcí od Slavonic až po Polnou.

Svou podporu vám veřejně vyjádřil například trenér Dukly Jihlava Viktor Ujčík. Co pro vás podobná podpora znamená?

S Viktorem nás spojuje to, že jsme rodiče a máme rádi sport. A oba jsme ty poslední dva roky dělali maximum pro to, aby děti mohly žít co nejnormálněji. Budu dál bojovat za právo dětí na šťastný život. A právě podpora lidí, jako je Viktor Ujčík, mi dává naději, že v tom boji nejsem sám. Moc si jeho podpory vážím. Stejně, jako podpory stovek a tisíc dalších lidí z tohoto regionu.

Tomáš Nielsen a Viktor UjčíkZdroj: Martin Kincl

Zadavatel/zpracovatel: Právo Respekt Odbornost