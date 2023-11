V průběhu letošního léta jsme navázali novou spolupráci a rozšířili tak sortiment o křupavé dobrůtky a nové produkty, za které dáváme obě ruce do ohně.

A protože všechno co je od B je dobré, tak k Bujónce přibyl nový parťák v podobě Balíčku zdraví. Balíček do nabídky přináší to nejlepší ze světa ořechů, ovoce, fantastické granoly a mnoho dalšího s garancí kvality a s maximální kontrolou nad vlastní výrobou.

Mazané mlsání aneb když jsou oříšková másla balzámem pro tělo i duši

Jsou zdravá, jemná, nebezpečně návyková a hříšně dobrá. Oříšková másla spolehlivě pohladí pocuchané nervy a rozmazlí chuťové pohárky i těch nejnáročnějších oříškomilů.

Vlastní výroba s pořádnou porcí lásky a pečlivosti

Ořechová másla jsou vyráběná přímo u nás v Kyjově, a to pouze z ořechů prémiové kvality. Nenajdete v nich lepek ani GMO. Jsou skvělá a neobsahují žádná umělá dochucovadla. Bohatě si totiž vystačí s dokonale máslovou chutí lahodných ořechů.

Stálice mezi bestsellery nebo speciální limitky?

Dnes už je můžeme nazvat bestsellery, protože jejich obliba trvá v řadě let a naši stálou nabídku si bez nich už prostě neumíme představit. Absolutním favoritem ochucených krémů je Nutty Bueno, které si získá všechna oříšková srdíčka hned na první lžičku. Na paty mu pak šlape Oříšková sušenka se svým geniálním složením a dokonalou chutí. Bronz pak putuje do tábora milovníků čokolády, protože ti svým hlasováním poslali na bednu ještě famózní Chocotelu plnou poctivého kakaa a oblíbených křupavých kousků ořechů.

V aktuální nabídce najdete ale také limitovanou vánoční edici másel, kterým kraluje novinka z dílny finalistky MasterChef Česko Viki Hrazdílkové s názvem Linecké srdíčko. Čeká vás omamná vůně vanilky, citrónové kůry a másla společně s jemnou chutí prémiových kešu ořechů a lyofilizovaných jahod.

Ať už vaše oříškové srdíčko bije pro arašídovou klasiku, poctivé krémy plné výrazné chuti nebo limitované speciálky, tak vám garantujeme, že naše máslíčka vaše chuťové pohárky rozhodně nezklamou.

Když granola není müsli a müsli není granolou

Pokud jste si mysleli, že müsli a granola jsou totéž, pak vás velmi rádi vyvedeme z omylu. O tradičním müsli můžeme říct, že je takzvaně sypané a jedná se vlastně jen o směs vloček, sušeného ovoce, semínek a oříšků. Zatímco granola je vždy pečená. Pomalu a dozlatova pečená, nebesky voňavá a hříšně chutná. Klasicky se zapéká s tukem, v našem případě pak s kokosovým olejem. Výsledná směs se pečlivě vymíchá a velmi pomalu a na nízkou teplotu zapeče. Vznikají tak křupavé kousky plné neobyčejné chuti.

V čem spočívá kouzlo a jedinečnost naší granoly?

Rozdíl poznáte na první křupnutí. Každá granola z dílny Balíčku zdraví vznikla v naší kyjovské výrobně, kde jsme ji několik týdnů testovali, ochutnávali a výsledné chutě jsme vyladili k maximální spokojenosti i těch nejmlsnějších jazýčků.

Pozornost si určitě zaslouží vypečená novinka, která je připomínkou blížícího se adventního času a zároveň nejkrásnějšího období v roce – Nutty granola vánoční skořice. Provoňte svůj domov sváteční atmosférou a müslete také na své zdraví, protože naše granoly jsou plné energie, bílkovin, sacharidů a tolik prospěšné vlákniny.

Pod pokličkou Bujónky

Zapomenout nesmíme ani na naši alma mater, které daly za vznik sestry Kateřina, Lenka a Anna. A v roce 2017 v samém srdci Slovácka začaly psát příběh plný poctivých a kvalitních surovin.

Pro všechny maminky, které si zaslouží více času pro sebe a zároveň dopřejí těm nejmenším dobrodruhům plnohodnotnou stravu plnou opravdové chuti a vitamínů.

Aktuálně v nabídce najdete 13 druhů této originální dochucovací pasty a nechybí ani oblíbené degustační sady, které jsou skvělým dárkem pro každou příležitost.

Na závěr nám dovolte přání klidného adventního času v kruhu těch nejbližších a nadcházející rok ať se nese ve znamení úspěchu a správných rozhodnutí.

