Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou pořádá burzy práce pro uchazeče o zaměstnání z Ukrajiny.

Foto: Okresní hospodářská komora v Jablonci n. N.

Jablonecká burza práce se konala ve čtvrtek 27. dubna 2023 od 9 do 15 h v Domě dětí a mládeže Vikýř. Na akci se podíleli zástupci OHK v Jablonci nad Nisou, OHK Liberec, ČSSZ Jablonec nad Nisou, Úřadu práce - KP Jablonec nad Nisou, Sdružení TULIPAN, CPIC Liberecký kraj a DDM Vikýř. Uchazeči se dozvěděli, jak se prezentovat před zaměstnavatelem a zvýšit tak svoji šanci získat dobrou práci. Jak napsat životopis a co nezapomenout uvést. Součástí byl i praktický nácvik efektivní sebeprezentace. „Zájem o práci pro české zaměstnavatele byl velký, a to napříč obory“, rekapituluje úspěšnou jabloneckou burzu ředitelka OHK v Jablonci nad Nisou Iva Linderová. „Mezi zájemci byli lidé s výučním listem, středoškoláci i mnoho vysokoškoláků. Všichni dostali praktické informace a podklady v češtině i v ukrajinštině a k dispozici jim byly dvě tlumočnice“, dodává Linderová. Zájemci o zaměstnání se setkali se zástupci zaměstnavatelů, firem a institucí z regionu. Získali cenná doporučení a tipy místních firem, informace k jazykovým kurzům, k volnočasovým aktivitám dětí i informace z neziskových a dobrovolnických center.

Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou chystá další podobnou akci, Burzu práce Liberec, která se uskuteční v pátek 16. června 2023 od 10 do 16 h v Krajské vědecké knihovně v Liberci. Pro účastníky bude znovu zdarma. Občerstvení bude zajištěno.

„Srdečně zveme všechny zájemce o zaměstnání, tentokrát budete mít možnost poznat se s libereckými zaměstnavateli, kteří poptávají nové zaměstnance“, zve na akci ředitelka jablonecké OHK. „Stejně tak zveme regionální firmy a zaměstnavatele. V případě zájmu Vám zajistíme propagační stolek a asistenci tlumočníka“, přidává pozvání i pro druhou stranu.

Pozvánka a program

Účast je možné potvrzovat na info@ohkjablonec.cz do 14.6.2023. Více informací na www.ohkjablonec.cz.

Akce se koná v rámci projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/22_037/0003264: "Společně pro Ukrajinu", který je spolufinancovaný z prostředků Evropské unie v rámci programu spolupráce Interreg V-A Česká republika - Polsko 2014-2020.

Zdroj: Okresní hospodářská komora v Jablonci n. N.

Burza práce v Jablonci nad NisouZdroj: Okresní hospodářská komora v Jablonci n. N.