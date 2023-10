Bydlení na Vysočině a jižní Moravě

Výstavbě bytů se daří hlavně v Brně a okolí. Na Vysočině skomírá. V Jihomoravském kraji bytů přibývá, to na sousední Vysočině lze o výrazně rostoucí výstavbě mluvit jen na Žďársku, třeba na Jihlavsku zaznamenali největší pokles ze všech vysočinských okresů. V prvním pololetí letoška bylo v Jihomoravském kraji dokončeno 2577 bytů, což je o 334 bytů více než ve stejném období roku 2022. Více než třetina z nich je v okrese Brno‑město. Začala výstavba 3091 bytů, z toho téměř polovina v nových bytových domech. Příští rok bude v Brně k mání na 50 nových bytů v komplexu Nové Hlinky. O rok později začne výstavba v Jižním centru v Brně, kde vzniknou byty a kanceláře pro 7000 lidí. V Nové Zbrojovce do několika let vybudují až kolem 2500 bytů. Nové bydlení bude i v bytech na ploše brownfieldu u ulice Cejl. Výstavba luxusních bytů se chystá pod Kraví horou, v Rezidenci Žižkova. Tam vyrostou tři věže s 69 byty, cena některých má být několik desítek milionů korun. Zcela nová čtvrť vznikne v rámci projektu Tři Dvory na okraji Újezdu u Brna.

Rezidence Čechovka | Foto: Zadavatel inzerce