Bydlet v Praze nebo blízkém středočeském regionu je snem mnoha lidí. Mezi nejvyhledávanější rezidenční lokality, které mohou sloužit i jako živá učebnice moderní architektury, patří v rámci hlavního města obvod Praha 6.

Kdo by neznal Ořechovku či Hanspaulku s prvorepublikovou funkcionalistickou osadou Baba, místa náležící k nejproslulejším vilovým čtvrtím. Největšího rozmachu se tyto části dočkaly v první třetině minulého století. I o sto let později, v prvních desetiletích století jednadvacátého, se do mapy Prahy 6 zapisují nové rezidenční projekty, jež těží z proslulosti lokality, dobré občanské vybavenosti a dopravní dostupnosti. Jedním z nich je Rezidence Juliska, bytový areál, který v místě ležícím v sousedství známého atletického a fotbalového stadionu nedaleko Vítězného náměstí staví od konce roku 2021 společnost Penta Real Estate.



Zájem o nájemní bydlení roste více a více v Praze samotné i přilehlém středočeském regionu. V hlavním městě vyjde průměrný měsíční nájem na 14,4 eur (345 korun) za metr čtvereční. Praha se tak umístila na 23. příčce z 66 zkoumaných měst. Ceny nájmů přitom v uplynulém roce podle Petra Hány, ředitele oddělení zaměřeného na nemovitosti a stavebnictví v Deloitte, v důsledku zvýšené poptávky v době nedostupnosti vlastního bydlení rostly. „Nájemní bydlení zažívá boom zejména ve všech regionálních městech a souběžně s tím se stále více investorů a developerů začíná zaměřovat na výstavbu nájemních projektů,“ uvedl Hána.

